Джак Грийлиш пак в центъра на вниманието с нощно парти в Лондон за 20 000 паунда

29 Декември, 2025 08:21 895 1

Английският полузащитник похарчи около 23 000 евро за купон с бившия футболист на Милан Кайл Уокър

Джак Грийлиш пак в центъра на вниманието с нощно парти в Лондон за 20 000 паунда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Полузащитникът на Манчестър Сити, който играе под наем в Евертън, Джак Грийлиш, бе забелязан на бурна нощна изява в Лондон на 21 декември, ден след загубата от Арсенал, съобщава таблоидът “The Sun”.

Според публикациите, Грийлиш и бившият защитник на Милан и Ман Сити Кайл Уокър започнали вечерта в “Winter Wonderland” в Хайд Парк, преминали през ресторант “Bagatelle” в Мейфеър и завършили купона в стриптийз клуб “Platinum Lace” в Лестър Скуеър. Сметката за нощта възлиза на около 20 000 паунда (приблизително 23 000 евро).

Източници твърдят, че Грийлиш се е държал внимателно, като не се е интересувал от танцьорките и е бил с приятелска компания, наслаждавайки се основно на напитки до ранните часове. След партито групата се върнала в “Sanderson Hotel”, където някои поръчали шампанско в стаята.

Дни след това, на Коледа, приятелката на Грийлиш, Саша Атууд, сподели снимка на двойката с дъщеря им Мила Роуз в пижами, показвайки спокойната страна на семейния живот.


