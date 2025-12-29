Джак Грийлиш пак в центъра на вниманието с нощно парти в Лондон за 20 000 паунда

Полузащитникът на Манчестър Сити, който играе под наем в Евертън, Джак Грийлиш, бе забелязан на бурна нощна изява в Лондон на 21 декември, ден след загубата от Арсенал, съобщава таблоидът “The Sun”.

Според публикациите, Грийлиш и бившият защитник на Милан и Ман Сити Кайл Уокър започнали вечерта в “Winter Wonderland” в Хайд Парк, преминали през ресторант “Bagatelle” в Мейфеър и завършили купона в стриптийз клуб “Platinum Lace” в Лестър Скуеър. Сметката за нощта възлиза на около 20 000 паунда (приблизително 23 000 евро).

Източници твърдят, че Грийлиш се е държал внимателно, като не се е интересувал от танцьорките и е бил с приятелска компания, наслаждавайки се основно на напитки до ранните часове. След партито групата се върнала в “Sanderson Hotel”, където някои поръчали шампанско в стаята.

Дни след това, на Коледа, приятелката на Грийлиш, Саша Атууд, сподели снимка на двойката с дъщеря им Мила Роуз в пижами, показвайки спокойната страна на семейния живот.