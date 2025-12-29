Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото.

Остават три дни до въвеждането на еврото. 29 и 30 декември са последните работни за тази година. След това такъв е чак 5 януари, когато ще се разплащаме в лева и евро - до края на месеца.
Припомняме съветите на експертите - да имаме достатъчно пари в брой за посрещане на новата година заради временното спиране на плащането с карти и онлайн.
Да платим битовите сметки преди 30-и, ако са онлайн, за да не изпаднем в ситуация на просрочие.
Да не бързаме сега да обменяме пари, защото в момента все още е неизгодно. Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен от 1 януари.
В оставащите работни дни можем да сменим личните си документи и по сегашните, по-ниски цени. В момента нова лична карта струва 18 лева, а от 1 януари тя ще стане 30 лева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
08:33 29.12.2025
2 оня с питон.я
Коментиран от #13, #15, #18
08:36 29.12.2025
3 честен ционист
Коментиран от #6, #10
08:36 29.12.2025
4 от понеделнишки започвам безделнишки
31-ви също е работен.
Коментиран от #8
08:38 29.12.2025
5 Наврете си проклетото евро
Коментиран от #11, #12, #27
08:38 29.12.2025
6 Лост
До коментар #3 от "честен ционист":Щом ти казват,че и онлайн не можеш да плащаш значи не само банкомати са във ваканция.С картата можеш да си изтъркаш заведеното стъкло на автомобила.
Коментиран от #9
08:39 29.12.2025
7 оня с питон.я
08:39 29.12.2025
8 Работят магазини и аптеки
До коментар #4 от "от понеделнишки започвам безделнишки":Никой друг няма да работи фактически.
Коментиран от #14
08:40 29.12.2025
9 оня с питон.я
До коментар #6 от "Лост":от утре фашистите ни блокират парите за неопределено време. Бойко и Киро ги търсете в миша дупка. Говедата се покриха а нашта полиция ги пази.
08:41 29.12.2025
10 оня с питон.я
До коментар #3 от "честен ционист":Бойко и Киро имат сметки в чужбина, те ще могат да си плащат.
08:43 29.12.2025
11 Европеец
До коментар #5 от "Наврете си проклетото евро":Ела, донеси си еврото и разтвори бузки да ти помогнем.
08:48 29.12.2025
12 Никой не казва
До коментар #5 от "Наврете си проклетото евро":А след 01 февруари 2026 г. през терасите и да го хвърляме? И да ядем зелена трева.
08:49 29.12.2025
13 ЛОШО е
До коментар #2 от "оня с питон.я":Че едни нещо почнаха много да се връщат, че затваряли много заводи и социални вече не давали.
08:51 29.12.2025
14 Никой не казва
До коментар #8 от "Работят магазини и аптеки":А ако не желаят да работят.
08:53 29.12.2025
15 Чемодан
До коментар #2 от "оня с питон.я":вокзал и Москва нали така :) там са цъфнали и вързали и всички нормални хора се изтрепаха да емигрират в Русия
08:55 29.12.2025
16 Развитие
09:03 29.12.2025
17 Здрасти
Коментиран от #29
09:04 29.12.2025
18 интересно
До коментар #2 от "оня с питон.я":От терминал 2 за Русия не съм виждал да има полети... ....Горд съм, че националната ни валута ще е Евро. Руснака вече трябва да дава 100 руски рубли за едно българско Евро. Докато в Русия минималната работна заплата е 150 евро,в България е 600 евро.
Коментиран от #20, #44
09:04 29.12.2025
19 Данко Харсъзина
09:07 29.12.2025
20 честен ционист
До коментар #18 от "интересно":"Българско евро" звучи като "косовско евро" по тия географски шитини.
Коментиран от #22
09:08 29.12.2025
21 Защо тогава
Коментиран от #23
09:14 29.12.2025
22 гост
До коментар #20 от "честен ционист":В Еврото няма косовски символи,но Български има. Затова каквото и да казвате, България е в Еврозоната, Шенген,ЕС.....там където искат да бъдат десетки държави,но не могат..
09:15 29.12.2025
23 Оставка
До коментар #21 от "Защо тогава":На спорния тотализатор... ОСТАВКАААА
09:15 29.12.2025
24 Григор
Коментиран от #34, #37
09:18 29.12.2025
25 Мухаа ха!
09:19 29.12.2025
26 Някой
Отделно да си намерят простички приложения за обръщане. Примерно да си въвеждат домати, цена на килограм в евро, колко грама е купил клиент в левове и да му връща рестото. Направо да има готови за продукти. Може и на обща сума. Елементарен джаваскрипт - само там се дъни закръгление заради шеснасетично представяне на десетични стойности и например 0.1+0.2 не е равно на 0.3. Но това е решаемо.
09:19 29.12.2025
27 Григор
До коментар #5 от "Наврете си проклетото евро":Не само че ще си в евро, но след 1-2 години ще пишеш на латиница! Всичко рашистко трябва да бъде изчегъртано оттук!
И майчин език, на който да се преподава в училище - английски! На който не му изнася - да си ходи в Мацква!
Коментиран от #30, #31
09:20 29.12.2025
28 Др.Тодор Живков 🇧🇬
1,Купете си вазелин.
2,Купети си сопи за дървените глави на бгпюлитици.
09:23 29.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 честен ционист
До коментар #27 от "Григор":За латиницата си уцелил, ама за езика не си.
Коментиран от #32
09:24 29.12.2025
31 оня с питон.я
До коментар #27 от "Григор":мдааа ще учите ромите, кюмурите от Азия, мутрите и укросите на английски и латиница щото само те ще са останали. Само гледай турски да не научиш, пак е на латиница, шот Реджеп счита Балканите за своя територия, а Русия казаха че България вече не ги интересува.
Коментиран от #33
09:25 29.12.2025
32 оня с питон.я
До коментар #30 от "честен ционист":И други рашистки обекти за ликвидиране е пропуснал - АЕЦ, Нефтохим, НДК, Мариците.
09:27 29.12.2025
33 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #31 от "оня с питон.я":На този сървул ив.рита му е матерен език.
09:27 29.12.2025
34 оня с питон.я
До коментар #24 от "Григор":Гласувайте за фашистите от ппдб и точно това ще се случи.
09:29 29.12.2025
35 КАТ предупреждава
09:31 29.12.2025
36 Петър Волгин
09:32 29.12.2025
37 Догодина тебе няма да те има мекере
До коментар #24 от "Григор":Така да знаеш.
09:34 29.12.2025
38 Лудият от портиерната
Коментиран от #50, #56
09:35 29.12.2025
39 Лудият от портиерната
09:38 29.12.2025
40 Аз съм пас, до към 15/20 няма да
Българите са без мозък, да се редят на опашка в Банките за дребни евро монети които по закон трябва да са в обръщение от 1ви Януари в магазините и на всякъде другаде но от българина по послушна овца на този и на онзи свят едва ли би се намерило, затова в ада около българският каза нема охрана.
От рогатия с любов към българският етнос, най послушният етнос в ада и на други места.😈🤘❤️🇧🇬😁
Всяка коза за свой крак.
09:43 29.12.2025
41 Тракиец
Коментиран от #46
09:44 29.12.2025
42 Ще водя дело
Коментиран от #47
09:47 29.12.2025
43 ЕДГАР КЕЙСИ
09:48 29.12.2025
44 ЛОШО е
До коментар #18 от "интересно":Че, НЕ знаеш, че това няма никакво значение. Важно е колко взимаш и какво можеш да си купиш с него. Па ако ще и валутата да е ДОНГИ....
Коментиран от #52
09:48 29.12.2025
45 идиоти вън
09:52 29.12.2025
46 Лудият от портиерната
До коментар #41 от "Тракиец":Недей да лъжеш, и аз си поднових картата и със сигурност беше под 20 лв. Банката ти е взела такса за превода затова си платил толкова
09:52 29.12.2025
47 Аз се чудя
До коментар #42 от "Ще водя дело":Защо тотализатора нямат ПОС ???
Коментиран от #51
09:56 29.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 След броени дни
Честито!
10:01 29.12.2025
50 ганю
До коментар #38 от "Лудият от портиерната":така беше ама по Бай Тошово
сега не се покачват растат си нагоре чисто и просто
като къпан милиционер
10:02 29.12.2025
51 Аз пък е чудя
До коментар #47 от "Аз се чудя":има ли все още будали, които да играят Тото?!
Какво още трябва да се случи, че да загреете как ви лъжат?
Коментиран от #54
10:02 29.12.2025
52 гост
До коментар #44 от "ЛОШО е":Какво може да купиш в Русия за 150 евро,едва ли нещо повече от това което може да купиш в България. Разликата е докато в Русия пълниш една кошница с 150 евро минимална заплата,в България ще напълниш 4 кошници с минималната заплата от 600 евро.
Коментиран от #55
10:03 29.12.2025
53 Интересно
...и паралелно с това:
"При въвеждане на еврото държавата гарантира стабилност на цените. При превалутирането, ще се закръгля в полза на гражданите."
Още ли се чудите, защо никой не ходи на избори?
10:05 29.12.2025
54 Споко човече
До коментар #51 от "Аз пък е чудя":Печелих това лято... добра сумичка
10:06 29.12.2025
55 Интересно
До коментар #52 от "гост":Поне да беше проверил, преди да се изложиш.
Всичко е по-евтино в Русия. Като почнеш от яйцата (дузина яйца - 1,82$ там, и 5,29$ тук), минеш през млякото, сиренето и месото, та чак до края ма потребителската кошница.
Неслучайно в световната ранг листа Русия е с две места преди нас по стандарт на живот.
10:12 29.12.2025
56 Еврокомисар
До коментар #38 от "Лудият от портиерната":Тази мантра беше само докато мине конвергентния доклад.
Стадото е вече в кланицата и банцига се върти.
10:14 29.12.2025