Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

29 Декември, 2025 08:31 2 554 56

  • евро-
  • еврозона-
  • съвети

Припомняме съветите на експертите - да имаме достатъчно пари в брой за посрещане на новата година заради временното спиране на плащането с карти и онлайн

Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Остават три дни до въвеждането на еврото. 29 и 30 декември са последните работни за тази година. След това такъв е чак 5 януари, когато ще се разплащаме в лева и евро - до края на месеца.

Припомняме съветите на експертите - да имаме достатъчно пари в брой за посрещане на новата година заради временното спиране на плащането с карти и онлайн.

Да платим битовите сметки преди 30-и, ако са онлайн, за да не изпаднем в ситуация на просрочие.

Да не бързаме сега да обменяме пари, защото в момента все още е неизгодно. Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен от 1 януари.

В оставащите работни дни можем да сменим личните си документи и по сегашните, по-ниски цени. В момента нова лична карта струва 18 лева, а от 1 януари тя ще стане 30 лева.


  • 1 Лост

    21 6 Отговор
    Мария,ти отивай да си сменяш личната карта.

    08:33 29.12.2025

  • 2 оня с питон.я

    24 5 Отговор
    пропускат още един важен съвет - терминал 2, но хората с акъл го знаят

    Коментиран от #13, #15, #18

    08:36 29.12.2025

  • 3 честен ционист

    23 6 Отговор
    Най-важната информация е, че банкоматите ще са във ваканция.

    Коментиран от #6, #10

    08:36 29.12.2025

  • 4 от понеделнишки започвам безделнишки

    11 11 Отговор
    "29 и 30 декември са последните работни за тази година."
    31-ви също е работен.

    Коментиран от #8

    08:38 29.12.2025

  • 5 Наврете си проклетото евро

    39 15 Отговор
    Дето слънце не огрява.

    Коментиран от #11, #12, #27

    08:38 29.12.2025

  • 6 Лост

    12 7 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Щом ти казват,че и онлайн не можеш да плащаш значи не само банкомати са във ваканция.С картата можеш да си изтъркаш заведеното стъкло на автомобила.

    Коментиран от #9

    08:39 29.12.2025

  • 7 оня с питон.я

    37 8 Отговор
    Васко Трътката ни каза, че комунизмът си е отишъл, но забрави да отбележи, че фашизмът дойде на негово място.

    08:39 29.12.2025

  • 8 Работят магазини и аптеки

    17 2 Отговор

    До коментар #4 от "от понеделнишки започвам безделнишки":

    Никой друг няма да работи фактически.

    Коментиран от #14

    08:40 29.12.2025

  • 9 оня с питон.я

    28 9 Отговор

    До коментар #6 от "Лост":

    от утре фашистите ни блокират парите за неопределено време. Бойко и Киро ги търсете в миша дупка. Говедата се покриха а нашта полиция ги пази.

    08:41 29.12.2025

  • 10 оня с питон.я

    22 5 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Бойко и Киро имат сметки в чужбина, те ще могат да си плащат.

    08:43 29.12.2025

  • 11 Европеец

    11 7 Отговор

    До коментар #5 от "Наврете си проклетото евро":

    Ела, донеси си еврото и разтвори бузки да ти помогнем.

    08:48 29.12.2025

  • 12 Никой не казва

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Наврете си проклетото евро":

    А след 01 февруари 2026 г. през терасите и да го хвърляме? И да ядем зелена трева.

    08:49 29.12.2025

  • 13 ЛОШО е

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с питон.я":

    Че едни нещо почнаха много да се връщат, че затваряли много заводи и социални вече не давали.

    08:51 29.12.2025

  • 14 Никой не казва

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Работят магазини и аптеки":

    А ако не желаят да работят.

    08:53 29.12.2025

  • 15 Чемодан

    8 14 Отговор

    До коментар #2 от "оня с питон.я":

    вокзал и Москва нали така :) там са цъфнали и вързали и всички нормални хора се изтрепаха да емигрират в Русия

    08:55 29.12.2025

  • 16 Развитие

    15 4 Отговор
    Всичката я Мара втасала та чак до €врото опрела !

    09:03 29.12.2025

  • 17 Здрасти

    21 3 Отговор
    Нищо няма да поскъпне с въвеждане на еврото"В момента нова лична карта струва 18 лева, а от 1 януари тя ще стане 30 лева."

    Коментиран от #29

    09:04 29.12.2025

  • 18 интересно

    9 22 Отговор

    До коментар #2 от "оня с питон.я":

    От терминал 2 за Русия не съм виждал да има полети... ....Горд съм, че националната ни валута ще е Евро. Руснака вече трябва да дава 100 руски рубли за едно българско Евро. Докато в Русия минималната работна заплата е 150 евро,в България е 600 евро.

    Коментиран от #20, #44

    09:04 29.12.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    10 2 Отговор
    Матрияла и политиците в момента ядат, пият и повръщат. Това не ги интересува.

    09:07 29.12.2025

  • 20 честен ционист

    12 2 Отговор

    До коментар #18 от "интересно":

    "Българско евро" звучи като "косовско евро" по тия географски шитини.

    Коментиран от #22

    09:08 29.12.2025

  • 21 Защо тогава

    7 2 Отговор
    Българския спортен тотализатор отказва през януари да приема левове за залози-МАФИЯ

    Коментиран от #23

    09:14 29.12.2025

  • 22 гост

    5 11 Отговор

    До коментар #20 от "честен ционист":

    В Еврото няма косовски символи,но Български има. Затова каквото и да казвате, България е в Еврозоната, Шенген,ЕС.....там където искат да бъдат десетки държави,но не могат..

    09:15 29.12.2025

  • 23 Оставка

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Защо тогава":

    На спорния тотализатор... ОСТАВКАААА

    09:15 29.12.2025

  • 24 Григор

    2 15 Отговор
    Сега сменяме валутата, а догодина езика и рашистката азбука! Слава на Украйна!

    Коментиран от #34, #37

    09:18 29.12.2025

  • 25 Мухаа ха!

    4 2 Отговор
    Голям праз,как щял да плаща Ганчо от" клуба на богатите" на самият празник.Вие,мислете,как търговците ще ви врътнат отново,със т,пизма..Ако нямат евро,да връщат ресто в левове! Ще ви превръщат в безплатни " доставчици" на левове,в банката.Вместо ТЕ да обменят,вие ще висите като грипни сопли в банките,още от началото на Февруари..Защото срока е реално под 20 раб.дни за целия Януари.Ще бъдем изправени пред два варианта.Или да " събираме" ресто,което след това да обменяме,или да им вдигнем оборота.Как? Ами като " закръгляме" с разни продукти, рестото.Контрата все у нас.Не засичате ли,че купюри от 5-10-20 лева вече липсват? Схващате ли защо,а? За несхватливите- да разваляте при всяко плащане едрите банкноти.Те - търговци,вериги, мобилни оператори,вода,парно и ток,да бъдат улеснени в банката,а вие- на опашка в банката,с натрупания дребосък.

    09:19 29.12.2025

  • 26 Някой

    1 1 Отговор
    И понеже търговците трябва да има допълнително евро за над дневен оборот, като нищо ще тръгнат грабежи и кражби. Полицията трябва едва ли не да е навсякъде където има търговия.
    Отделно да си намерят простички приложения за обръщане. Примерно да си въвеждат домати, цена на килограм в евро, колко грама е купил клиент в левове и да му връща рестото. Направо да има готови за продукти. Може и на обща сума. Елементарен джаваскрипт - само там се дъни закръгление заради шеснасетично представяне на десетични стойности и например 0.1+0.2 не е равно на 0.3. Но това е решаемо.

    09:19 29.12.2025

  • 27 Григор

    5 15 Отговор

    До коментар #5 от "Наврете си проклетото евро":

    Не само че ще си в евро, но след 1-2 години ще пишеш на латиница! Всичко рашистко трябва да бъде изчегъртано оттук!
    И майчин език, на който да се преподава в училище - английски! На който не му изнася - да си ходи в Мацква!

    Коментиран от #30, #31

    09:20 29.12.2025

  • 28 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 2 Отговор
    Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото.

    1,Купете си вазелин.

    2,Купети си сопи за дървените глави на бгпюлитици.

    09:23 29.12.2025

  • 30 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Григор":

    За латиницата си уцелил, ама за езика не си.

    Коментиран от #32

    09:24 29.12.2025

  • 31 оня с питон.я

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Григор":

    мдааа ще учите ромите, кюмурите от Азия, мутрите и укросите на английски и латиница щото само те ще са останали. Само гледай турски да не научиш, пак е на латиница, шот Реджеп счита Балканите за своя територия, а Русия казаха че България вече не ги интересува.

    Коментиран от #33

    09:25 29.12.2025

  • 32 оня с питон.я

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "честен ционист":

    И други рашистки обекти за ликвидиране е пропуснал - АЕЦ, Нефтохим, НДК, Мариците.

    09:27 29.12.2025

  • 33 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "оня с питон.я":

    На този сървул ив.рита му е матерен език.

    09:27 29.12.2025

  • 34 оня с питон.я

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Григор":

    Гласувайте за фашистите от ппдб и точно това ще се случи.

    09:29 29.12.2025

  • 35 КАТ предупреждава

    8 2 Отговор
    При пътуване си носете пари в брой.

    09:31 29.12.2025

  • 36 Петър Волгин

    5 3 Отговор
    Аз съм на евро. В Бали.

    09:32 29.12.2025

  • 37 Догодина тебе няма да те има мекере

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Григор":

    Така да знаеш.

    09:34 29.12.2025

  • 38 Лудият от портиерната

    8 2 Отговор
    Ха ха, нали нямаше да има никакви проблеми и цените нямаше да се покачват?

    Коментиран от #50, #56

    09:35 29.12.2025

  • 39 Лудият от портиерната

    9 3 Отговор
    На ви евро. Лична карта от 18 лв става на 16 евро, до септември и цените ще са на това дередже

    09:38 29.12.2025

  • 40 Аз съм пас, до към 15/20 няма да

    4 1 Отговор
    пазарувам с "кеш", даже мога я откарам така до пролетта, тъкмо ще спестя пари от ненужни "every day junk food and etc." покупки, а държавата, ко ме еня.
    Българите са без мозък, да се редят на опашка в Банките за дребни евро монети които по закон трябва да са в обръщение от 1ви Януари в магазините и на всякъде другаде но от българина по послушна овца на този и на онзи свят едва ли би се намерило, затова в ада около българският каза нема охрана.
    От рогатия с любов към българският етнос, най послушният етнос в ада и на други места.😈🤘❤️🇧🇬😁

    Всяка коза за свой крак.

    09:43 29.12.2025

  • 41 Тракиец

    2 3 Отговор
    Пълни глупости че смяна на личната карта струва 18 лв...преди 5 години е подновявах и то на обикновена услуга и струваше 30 лв +такса към банката беше 36 лв

    Коментиран от #46

    09:44 29.12.2025

  • 42 Ще водя дело

    2 2 Отговор
    Срещу спорния тотализатор-отказва да приема законно платежно средство - българския лев от 1 януари-проверено току що на 070017771-уверете се сами

    Коментиран от #47

    09:47 29.12.2025

  • 43 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    ОСТАВАТ 2 дена и половина ДО ВЛИЗАНЕТО НА ЕВРОТО ..................., ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ЩЕ ПОЛУЧИ ..................... "КОНСТИПАЦИЯ" ОТ КОМУНИСТИЧЕСКА ZЛОБА .....................

    09:48 29.12.2025

  • 44 ЛОШО е

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "интересно":

    Че, НЕ знаеш, че това няма никакво значение. Важно е колко взимаш и какво можеш да си купиш с него. Па ако ще и валутата да е ДОНГИ....

    Коментиран от #52

    09:48 29.12.2025

  • 45 идиоти вън

    4 2 Отговор
    Най-важната информация е - прецакахме ви!!!!

    09:52 29.12.2025

  • 46 Лудият от портиерната

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тракиец":

    Недей да лъжеш, и аз си поднових картата и със сигурност беше под 20 лв. Банката ти е взела такса за превода затова си платил толкова

    09:52 29.12.2025

  • 47 Аз се чудя

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ще водя дело":

    Защо тотализатора нямат ПОС ???

    Коментиран от #51

    09:56 29.12.2025

  • 49 След броени дни

    3 2 Отговор
    България завършва интеграцията си в най- демократичния съюз в историята на света- Европейския съюз!

    Честито!

    10:01 29.12.2025

  • 50 ганю

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Лудият от портиерната":

    така беше ама по Бай Тошово
    сега не се покачват растат си нагоре чисто и просто
    като къпан милиционер

    10:02 29.12.2025

  • 51 Аз пък е чудя

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Аз се чудя":

    има ли все още будали, които да играят Тото?!

    Какво още трябва да се случи, че да загреете как ви лъжат?

    Коментиран от #54

    10:02 29.12.2025

  • 52 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "ЛОШО е":

    Какво може да купиш в Русия за 150 евро,едва ли нещо повече от това което може да купиш в България. Разликата е докато в Русия пълниш една кошница с 150 евро минимална заплата,в България ще напълниш 4 кошници с минималната заплата от 600 евро.

    Коментиран от #55

    10:03 29.12.2025

  • 53 Интересно

    0 1 Отговор
    "В момента нова лична карта струва 18 лева, а от 1 януари тя ще стане 30 лева."
    ...и паралелно с това:
    "При въвеждане на еврото държавата гарантира стабилност на цените. При превалутирането, ще се закръгля в полза на гражданите."
    Още ли се чудите, защо никой не ходи на избори?

    10:05 29.12.2025

  • 54 Споко човече

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Аз пък е чудя":

    Печелих това лято... добра сумичка

    10:06 29.12.2025

  • 55 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "гост":

    Поне да беше проверил, преди да се изложиш.
    Всичко е по-евтино в Русия. Като почнеш от яйцата (дузина яйца - 1,82$ там, и 5,29$ тук), минеш през млякото, сиренето и месото, та чак до края ма потребителската кошница.
    Неслучайно в световната ранг листа Русия е с две места преди нас по стандарт на живот.

    10:12 29.12.2025

  • 56 Еврокомисар

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Лудият от портиерната":

    Тази мантра беше само докато мине конвергентния доклад.
    Стадото е вече в кланицата и банцига се върти.

    10:14 29.12.2025

