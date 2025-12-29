Новини
България »
Таксиметровите шофьори предупреждават: Възможни са проблеми на Нова година

Таксиметровите шофьори предупреждават: Възможни са проблеми на Нова година

29 Декември, 2025 08:09 432 3

  • таксита-
  • евро-
  • левове

Проблемът настъпва от факта, че рестото за клиента трябва да бъде в евро

Таксиметровите шофьори предупреждават: Възможни са проблеми на Нова година - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Три дни преди приемането на еврото у нас от таксиметровия бранш предупредиха за възможни проблеми в първите часове на първи януари. Причината - все още голяма част от автомобилите не са снабдени с апарати, които да показват цената на курса в евро.

В новогодишната нощ такситата до 00:00 часа ще ни возят в лева, а след полунощ - в евро. Но таксиметровите шофьори имат притеснения по две причини - едната е, че временно след полунощ постерминалите няма да работят, съответно разплащането с карта за кратко ще е невъзможно. Другата причина е, че някои от по-старите модели апарати в колите все още не са настроени да показват цената в евро. Така, на дисплея ще се визуализира само цената в лева, предава NOVA.

Проблемът настъпва от факта, че рестото за клиента трябва да бъде в евро. Освен това водачите трябва да са снабдени и с достатъчно евробанкноти в себе си, за да връщат ресто. Шофьорите са заплашени и от санкция, ако апаратът не показва цената в евро.

Според Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат всичко това е възможно да доведе до хаос, объркване и грешки.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аман

    5 0 Отговор
    вече с туй й€вро, бре ! Й€вро та й€вро !

    08:14 29.12.2025

  • 2 майна

    6 0 Отговор
    Който не се е подготвил да не работи .

    08:14 29.12.2025

  • 3 Коко

    5 1 Отговор
    Тея измекяри и потоп да стане, няма да ги потърся.
    Най-долните долници...

    08:16 29.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове