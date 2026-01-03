Новини
Ново проучване: Какво жените на различни възрасти намират за привлекателно у мъжете?

3 Януари, 2026 18:03 1 373 11

Науката е намерила отговор на този спорен въпрос

Ново проучване: Какво жените на различни възрасти намират за привлекателно у мъжете? - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Учени вече разполагат с научно обяснение защо представите за мъжка привлекателност се променят с възрастта и защо по-възрастните жени често намират за по-привлекателни фигури като Пиърс Броснан, докато по-младите предпочитат типажа на Зак Ефрон.

Това показват резултатите от изследване, публикувано в научното списание Adaptive Human Behavior and Physiology, проведено от екип на Медицинския университет във Вроцлав. В проучването са участвали 122 жени от Полша на възраст между 19 и 70 години, които са оценявали серия от мъжки фотографии, дигитално модифицирани така, че да показват различни нива на лицева мъжественост, наличие на брада, телосложение и мускулна маса.

Анализът разкрива ясно изразени възрастови различия в предпочитанията. По-възрастните жени оценяват мъжете с по-плътна брада и по-стройно телосложение като по-привлекателни в сравнение с по-младите участнички. При жените след менопауза се наблюдава по-ниска оценка за силно изразена мъжественост на лицето, V-образна фигура и подчертана мускулатура.

Според изследователите тези различия отразяват промяна в приоритетите на различните етапи от живота. При по-младите жени, които са в репродуктивна възраст, мускулестото тяло често се възприема като сигнал за физическа сила, здраве и генетични предимства. С напредването на възрастта и отслабването на репродуктивната функция, фокусът се измества към характеристики, свързани със здраве, стабилност и социална зрялост.

Брадата, отбелязват учените, често се асоциира с по-зряла възраст, статус и социална доминантност – качества, които могат да бъдат по-значими за по-възрастните жени. В същото време силната мускулатура може да се възприема като агресивна или плашеща, докато по-умереното телосложение се свързва с достъпност и добро общо здраве.

Авторите на изследването свързват резултатите и с т.нар. „хипотеза за бабата“, според която с напредване на възрастта жените насочват повече внимание към подкрепа на семейството и грижата за следващите поколения, а не към търсене на партньор с оптимални репродуктивни качества. В този контекст надеждността и социалната стабилност стават по-важни от физическите показатели за сила.

Наблюденията кореспондират и с по-широки социологически данни. Скорошно допитване сред 2500 жени във Великобритания показва, че близо 70% от тях предпочитат мъж с брада пред такъв със силно изваяно тяло. Най-популярен стил се оказва т.нар. „бунтарски мустак“, свързван с актьора Педро Паскал, докато напълно гладко избръснатата визия се нарежда сред най-слабо предпочитаните.

Според експерти по междуличностни отношения тези тенденции показват по-обща промяна в нагласите – от фокус върху чисто естетическия външен вид към търсене на автентичност, зрялост и усещане за сигурност в партньора.


  • 1 Кифли

    10 2 Отговор
    Вземете си огледало

    Коментиран от #9

    18:06 03.01.2026

  • 2 Биско Чекмеджето

    14 2 Отговор
    И във всички възрасти харесват само едно - портфейла.

    Коментиран от #8

    18:16 03.01.2026

  • 3 Гриша Димов

    7 1 Отговор
    Жена и ракия над 50 е огън

    18:25 03.01.2026

  • 4 Тити

    9 0 Отговор
    Преди 2026 левове след 2926 евро жените и техните желания никога не се променят. Търсенето на на глупак който изглежда като банйомат няма да се промени.

    18:27 03.01.2026

  • 5 С проучването

    3 1 Отговор
    на 122 жени от полша недоучените направили генерални изводи - яко нали?

    18:34 03.01.2026

  • 6 Търсят

    4 0 Отговор
    Наивен, угоден на тях мъж, с колкото може повече пари, при наличие на първите две условия!

    18:36 03.01.2026

  • 7 синдром на дядото

    6 0 Отговор
    Мъжете, като ги връхлети андропаузата, почват да точат лиги по все по-млади жени, които може да им бъдат внучки.

    18:46 03.01.2026

  • 8 Ти така си мислиш...

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Биско Чекмеджето":

    Дори най-големият портфейл на света не може да ме накара да те харесвам!

    18:48 03.01.2026

  • 9 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кифли":

    Кифладжии, направете си IQ тест!

    18:49 03.01.2026

  • 10 За всички възрасти

    5 0 Отговор
    Многото пари

    18:52 03.01.2026

  • 11 Муш Муш

    1 0 Отговор
    Тя и вовка пич КИНА си пада по млади, надарени и космати кавказци

    19:00 03.01.2026