Гастроентеролог посочи часа за последното кафе

Олга Чистик, гастроентеролог в Скандинавския здравен център, разкри оптималното време за последната им чаша кафе за деня.

„Кофеинът се задържа в тялото от осем до десет часа. За да избегнете нарушаване на съня, най-добре е да изпиете последната си чаша от тази ободряваща напитка преди 14-15 часа, а дори по-рано за тези с повишена чувствителност“, посъветва Чистик.

По време на бременност, докато приемате хормонални контрацептиви и в напреднала възраст, лекарят отбеляза, че метаболизмът се забавя, така че ефектите на кофеина траят по-дълго.

Толерантност към него се развива и при редовна консумация на кафе: ободряващият ефект отслабва, а зависимостта от сутрешната ви чаша се увеличава. Затова специалистът предложи да се правят „кафе паузи“ за един до два дни. Тази мярка ще помогне за възстановяване на чувствителността на рецепторите.

За тези, които не могат без чаша кафе вечер, лекарят препоръчва да избират безкофеинови варианти. Тези напитки са подходящи и за хора с тревожност, гастроезофагеална рефлуксна болест, нарушения на съня и бременни жени.