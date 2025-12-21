Новини
Гастроентеролог посочи часа за последното кафе

21 Декември, 2025 17:36

Кофеинът се задържа в тялото от осем до десет часа

Гастроентеролог посочи часа за последното кафе - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Олга Чистик, гастроентеролог в Скандинавския здравен център, разкри оптималното време за последната им чаша кафе за деня.

„Кофеинът се задържа в тялото от осем до десет часа. За да избегнете нарушаване на съня, най-добре е да изпиете последната си чаша от тази ободряваща напитка преди 14-15 часа, а дори по-рано за тези с повишена чувствителност“, посъветва Чистик.

По време на бременност, докато приемате хормонални контрацептиви и в напреднала възраст, лекарят отбеляза, че метаболизмът се забавя, така че ефектите на кофеина траят по-дълго.

Толерантност към него се развива и при редовна консумация на кафе: ободряващият ефект отслабва, а зависимостта от сутрешната ви чаша се увеличава. Затова специалистът предложи да се правят „кафе паузи“ за един до два дни. Тази мярка ще помогне за възстановяване на чувствителността на рецепторите.

За тези, които не могат без чаша кафе вечер, лекарят препоръчва да избират безкофеинови варианти. Тези напитки са подходящи и за хора с тревожност, гастроезофагеална рефлуксна болест, нарушения на съня и бременни жени.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    7 2 Отговор
    Когато пожелая,тогава ще е последното! Може и безкофеиново да е. Венелино мисирко,ти няма да казваш кога и как! И не натрапвай мнението на някакъв “експерт.”

    17:41 21.12.2025

  • 2 Гларус

    9 2 Отговор
    Как може да посочваш точен час като не всеки става и ляга по едно и също време.
    Глупости на търкалета

    17:42 21.12.2025

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 2 Отговор
    И защо гастроентеролог? Който не трябва да пие кафе, какъв е смисъла да пие безкофеиново? Нещо като безалкохолна ракия!

    17:43 21.12.2025

  • 4 Анита от почивка

    3 0 Отговор
    Най сладката сперма има посланика на конго млечна. Ще му изпия млякото само и само да ме заведе на почивка 🤭😅🤣

    18:09 21.12.2025

  • 5 Ко речи?

    2 1 Отговор
    Тази на снимката може единствено да каже кога последно ще ми го лапа.

    18:52 21.12.2025

  • 6 д-р Ливайн

    1 2 Отговор
    Всичко е строго индивидуално. Пия кафе когато си искам и не ми пречи на съня.

    18:54 21.12.2025

  • 7 АЙДЕ БЕ

    1 1 Отговор
    Само да попитам,... какво кафе пием ние.
    Нес кафе, бразилско или МОКА,... или просто смляно нещо с изкуствени добавки

    18:57 21.12.2025