Дженифър Лопес отвърна на нападките, че трябва да се облича като за възрастта си (ВИДЕО)

3 Януари, 2026 14:21 496 4

"И вие да имахте такова дупе, и вие щяхте да сте голи!", заяви певицата на свой концерт

Дженифър Лопес отвърна на нападките, че трябва да се облича като за възрастта си (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес отговори директно на критиците по време на откриващата вечер на новата си концертна резиденция в Лас Вегас.

По време на първия спектакъл от „Up All Night Live in Las Vegas“, изнесен пред разпродадена зала в The Colosseum в Caesars Palace, 56-годишната поп икона коментира публично нападките в социалните мрежи срещу характерния ѝ провокативен стил.

„Смея се на част от нещата, които хората пишат онлайн“, заяви Лопес пред публиката, облечена в зелена сценична визия с ресни, дело на дизайнерката Celia Kritharioti. Тя цитира често повтаряни коментари от критиците, свързани с начина ѝ на обличане и възрастта ѝ, след което добави с усмивка: „Ако имахте това дупе, и вие щяхте да сте голи.“

Репликата предизвика бурни аплодисменти в залата и бързо беше споделена и коментирана от фенове в социалните мрежи, които изразиха подкрепа за изпълнителката и подчертаха дисциплината и физическата ѝ форма.

По време на първия си концерт в Лас Вегас Лопес смени няколко бляскави сценични тоалета. Сред тях бяха прилепнала розова рокля с пайети и дълги ръкавици на The Blonds, както и прозрачeн гащеризон с мотиви, наподобяващи паяжина, изработен по поръчка от Victoria’s Secret.

Освен със сценичните си визии, Дженифър Лопес е известна и с емблематичните си появи на червения килим. Сред най-запомнящите се остава зелената рокля на Versace, с която тя се появи на наградите „Грами“ през 2000 г. – визия, смятана за толкова влиятелна, че допринася за създаването на услугата Google Image Search. Наскоро певицата привлече внимание и с отворената сребриста рокля на Tamara Ralph на филмовия фестивал в Торонто през 2024 г.

В интервю от 2019 г. Джей Ло коментира, че една единствена рокля може да промени модните тенденции за години напред, подчертавайки силата на модата да оформя публичния образ, стила и културните моменти, които остават във времето.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    1 1 Отговор
    ба дубрей, ко. завиждат

    14:22 03.01.2026

  • 2 развратна

    3 1 Отговор
    бабичка

    14:24 03.01.2026

  • 3 бай Иван

    0 0 Отговор
    Аз като имам 20 см да си го показвам ли?

    14:26 03.01.2026

  • 4 Цвете

    1 1 Отговор
    ЗАВИСТТА НЯМА ГРАНИЦИ.НЕКА ВСИЧКИ ЖЕНИ НА 56 ДА ИЗГЛЕЖДАТ КАТО НЕЯ. МНОГО Е КРАСИВА И ЧАРОВНА.

    14:33 03.01.2026