Дженифър Лопес отвърна на нападките, че трябва да се облича като за възрастта си (ВИДЕО)

Дженифър Лопес отговори директно на критиците по време на откриващата вечер на новата си концертна резиденция в Лас Вегас.

По време на първия спектакъл от „Up All Night Live in Las Vegas“, изнесен пред разпродадена зала в The Colosseum в Caesars Palace, 56-годишната поп икона коментира публично нападките в социалните мрежи срещу характерния ѝ провокативен стил.

„Смея се на част от нещата, които хората пишат онлайн“, заяви Лопес пред публиката, облечена в зелена сценична визия с ресни, дело на дизайнерката Celia Kritharioti. Тя цитира често повтаряни коментари от критиците, свързани с начина ѝ на обличане и възрастта ѝ, след което добави с усмивка: „Ако имахте това дупе, и вие щяхте да сте голи.“

Jennifer Lopez addresses online criticism about how she dresses:



“If you had this booty you’d be naked too.” 😂 pic.twitter.com/kBSYqwG1HJ — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) December 31, 2025

Репликата предизвика бурни аплодисменти в залата и бързо беше споделена и коментирана от фенове в социалните мрежи, които изразиха подкрепа за изпълнителката и подчертаха дисциплината и физическата ѝ форма.

По време на първия си концерт в Лас Вегас Лопес смени няколко бляскави сценични тоалета. Сред тях бяха прилепнала розова рокля с пайети и дълги ръкавици на The Blonds, както и прозрачeн гащеризон с мотиви, наподобяващи паяжина, изработен по поръчка от Victoria’s Secret.

Освен със сценичните си визии, Дженифър Лопес е известна и с емблематичните си появи на червения килим. Сред най-запомнящите се остава зелената рокля на Versace, с която тя се появи на наградите „Грами“ през 2000 г. – визия, смятана за толкова влиятелна, че допринася за създаването на услугата Google Image Search. Наскоро певицата привлече внимание и с отворената сребриста рокля на Tamara Ralph на филмовия фестивал в Торонто през 2024 г.

В интервю от 2019 г. Джей Ло коментира, че една единствена рокля може да промени модните тенденции за години напред, подчертавайки силата на модата да оформя публичния образ, стила и културните моменти, които остават във времето.