Зоните за платено паркиране в София отново работят - на досегашните цени

От днес синята и зелената зона също възстановяват работа. В София те ще бъдат на миналогодишните цени.
Причината е обжалването пред Административния съд на предложеното увеличение и обхват на платеното паркиране, информират от Нова телевизия.
В края на ноември съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София. Административният съд определи като нищожно решението на Столичния общински съвет от 13 ноември. То подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.
Заради множеството обжалвания на наредбата, тя няма да влезе в сила до приключване на делата по нея. Това става ясно от решението на магистратите. Така, най-вероятно, старите цени и зони ще останат да действат и в началото на 2026 година.
Припомняме, че от Столичната община приеха увеличение на цените в зоните за почасово паркиране. Цените не са актуализирани от 13 години и сега общината потърси решение за това как паркирането в столицата да се улесни, особено в идеалния център на града.
1 Направете
07:24 05.01.2026
2 Пустиня(к)
07:26 05.01.2026
3 Сюрприз
Коментиран от #5
07:29 05.01.2026
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
07:33 05.01.2026
5 Общински Спайдърмен
До коментар #3 от "Сюрприз":Морска гара е за кораби и яхти, не за бракми и таратайки.
07:52 05.01.2026
6 Верно ли
07:54 05.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.