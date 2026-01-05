Новини
Зоните за платено паркиране в София отново работят - на досегашните цени

5 Януари, 2026 07:17

Причината е обжалването пред Административния съд на предложеното увеличение и обхват на платеното паркиране

Снимка: БГНЕС
От днес синята и зелената зона също възстановяват работа. В София те ще бъдат на миналогодишните цени.

Причината е обжалването пред Административния съд на предложеното увеличение и обхват на платеното паркиране, информират от Нова телевизия.

В края на ноември съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София. Административният съд определи като нищожно решението на Столичния общински съвет от 13 ноември. То подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.

Заради множеството обжалвания на наредбата, тя няма да влезе в сила до приключване на делата по нея. Това става ясно от решението на магистратите. Така, най-вероятно, старите цени и зони ще останат да действат и в началото на 2026 година.

Припомняме, че от Столичната община приеха увеличение на цените в зоните за почасово паркиране. Цените не са актуализирани от 13 години и сега общината потърси решение за това как паркирането в столицата да се улесни, особено в идеалния център на града.


  • 1 Направете

    8 0 Отговор
    паркинги бре, толкова ли е трудно?

    07:24 05.01.2026

  • 2 Пустиня(к)

    1 2 Отговор
    Кво толко обжалват па тие, да пишат тама евро наместо лева и работата с актуализацията е опечена. И влъкъ сит, и глутницата и она. Овцете ги не броиме, они са у менюто.

    07:26 05.01.2026

  • 3 Сюрприз

    4 0 Отговор
    На морска гара Варна.още от първи януари вдигнаха престоя от 2лв , на 3лв на час.За 2 часа и 15 мин,прибраха 9 лева. Това сигурно е поздрав от кмета дето го съдят.

    Коментиран от #5

    07:29 05.01.2026

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 0 Отговор
    А компетентните органи следящи за спекулации с еврото къде спят??!!

    07:33 05.01.2026

  • 5 Общински Спайдърмен

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сюрприз":

    Морска гара е за кораби и яхти, не за бракми и таратайки.

    07:52 05.01.2026

  • 6 Верно ли

    4 0 Отговор
    "Цените не са актуализирани от 13 години и сега общината потърси решение за това как паркирането в столицата да се улесни" - какво общо има едното с другото? Първото е дране на софиянци, а второто - нежеланието на СО да свърши каквото и да било. Искат ДС дечицата само да се чешат и да взимат заплати, защото според тях им се полагат по наследство!

    07:54 05.01.2026

