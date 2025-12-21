Какво не бива да подарявате за Коледа

През декември въпросът „Какво да подаря за Коледа и Нова година?“ е може би най-належащият. Хората планират бюджетите си, правят списъци и се опитват да изберат подарък, който получателят със сигурност ще хареса.

Има обаче няколко интересни суеверия и логични съвети относно определени подаръци, които е най-добре да се избягват.

1. Остри предмети

Практичен кухненски нож или стилна ножица за занаяти може да изглеждат като чудесна идея. Но помислете два пъти, преди да подарявате остри предмети. От гледна точка на етикета, подобни подаръци могат да се възприемат като знак за недоброжелателност или дори намек за раздяла. Някои култури вярват, че ножът символизира раздор и може да донесе нещастие в дома, разсичайки приятелството или любовта. Като подарявате нож, вилица, ножица или друг остър предмет, рискувате не само да изглеждате неучтиви, но и да предизвикате суеверия. Ето защо, ако не сте сигурни дали подобен подарък ще бъде приет положително (или например човекът не го е включил в списъка си с желания), е по-добре да се въздържите и да изберете по-неутрален вариант.

2. Часовник

Това не е просто суеверие, въпреки че често е основният аргумент срещу такъв подарък. Смята се, че часовниците отброяват времето до раздяла, болест или дори смърт. Но освен мистиката, има и съвсем рационални причини да се избягва този подарък. Първо, часовникът е доста личен предмет и може да е трудно да се хареса на модела, марката и стила. Второ, часовникът може да се възприеме като намек за точност или упрек за това, че не спазвате времето. А висококачественият часовник е и доста скъп подарък, който може да постави някого в неудобно положение, особено ако не може да отвърне с еквивалентен подарък.

3. Огледало

Огледалата са обвити в легенди и суеверия в много култури. Смята се, че те натрупват негативна енергия. Този мит няма научна основа, но е възможно получателят да е суеверен. Подаряването на огледало, според общоприетото вярване, означава внасяне на собствена енергия в дома, предизвикване на конфликт или дори раздяла с човека. Огледалото може да се превърне в символ на самовъзхищение или, обратно, в индикация за несъвършен външен вид, което също не допринася за положителното възприемане на подаръка. Освен това, изборът на огледало не е лесна задача, тъй като то трябва да хармонизира с интериора и да отговаря на вкуса на получателя. Ето защо, ако не сте сигурни в естетическите предпочитания и суеверните вярвания на даден човек, най-добре е да се въздържате от подобен подарък.

4. Чорапи

Подаряването на чорапи, особено на мъже, може да се възприеме като липса на въображение. Или може би като знак, че за получателят не е положено особено старание. Въпреки че чорапите са основна необходимост, като новогодишен подарък те изглеждат твърде прозаично и не добавят празничен щрих. Изключенията са може би необичайни дизайнерски чорапи със забавен принт или чорапи, изработени от висококачествена вълна, които могат да бъдат приятно и полезно допълнение към зимния гардероб. Ако обаче не сте сигурни в оригиналността и качеството на чорапите, е по-добре да изберете по-запомнящ се и емоционален подарък.

5. Пари

Въпреки своята практичност и универсалност, парите като новогодишен подарък често се възприемат двусмислено. От една страна, те позволяват на човек самостоятелно да избере това, от което наистина се нуждае. Но от друга страна, подаръкът от пари може да изглежда официален и безличен, което показва липса на намерение при избора на подарък. Или например сумата пари може да не е достатъчна за закупуване на желания артикул, което води до разочарование. Съществува и суеверие, че подаръците от пари, ако са спечелени нечестно, ще доведат до финансово нещастие. Ако все пак планирате да подарите пари, опитайте се да придружите плика с малък символичен подарък или картичка с искрени пожелания. .

6. Домашен любимец

Домашните любимци винаги са голяма отговорност, която не бива да се налага на човек без неговото съгласие. Едно животно изисква време, внимание, грижи и финансови инвестиции. Да подарите домашен любимец, без да се вземат предвид желанието и способностите на получателя, е равносилно на осъждане на животното на страдание, а човека на ненужни главоболия. Освен това, хората може да имат алергии или други причини, поради които не могат да отглеждат животни у дома. Така че, преди да подарите котенце, хамстер или дори рибка, уверете се, че вашият приятел наистина желае домашен любимец и е готов за отговорността, която той носи.

7. Козметика за грижа за кожата

Това е много личен подарък, изискващ познаване на неговия тип кожа, предпочитания и евентуални алергии. Неправилният крем или лосион може да причини раздразнение или алергии. Освен това, като подарите на някого средство против бръчки или акне, бихте могли неволно да го обидите, като намекнете за недостатък във външния му вид. Даването на такива продукти е приемливо само ако сте сигурни, че човекът използва точно тази марка козметика.

8. Дрехи

Даването на дрехи е приемливо само ако знаете точно какво търси човекът. Това е възможно, ако ви е изпратил линк или е споменал артикул, който е видял на витрина на магазин. Все пак има вероятност да сбъркате размера. Така че, ако получателят мечтае за пуловер, попитайте го за подробности. Няма да е изненада, но ще получи точно това, което е поръчал. Имайте предвид, че това е вариант за близки приятели или роднини: да питате за размери от хора, които не познавате добре, не винаги е приемливо. Затова е най-добре да избягвате този вид подаръци за приятели и колеги.

9. Употребявани вещи

Независимо от повода, даването на употребявани вещи се счита за неподходящо и неуважително от гледна точка на етикета. Единствените изключения са антики или винтидж бижута, които може да са ценни за колекционери и ценители на антики. В други случаи, подаряването на употребяван предмет може да се възприеме като знак на скъперничество или презрение към получателя. Дори да е в отлично състояние и да има някаква стойност, е по-добре да го продадете или да го подарите на някой в нужда, а сами да купите или направите нещо като подарък.

10. Предмети, свързани с работата

Това могат да бъдат например канцеларски материали, тефтери или офис аксесоари. Те са подходящи като бизнес подаръци за колеги и клиенти, но в новогодишна обстановка изглеждат скучни и не допринасят за празничния дух. В крайна сметка Нова година е време за релакс, забавление и приятни изненади, така че подаръкът трябва да съответства на празничния дух и да предизвиква положителни емоции. Опитайте се да изберете нещо, което ще помогне на човека да се отпусне и да се откъсне от работния ден, като например книга, настолна игра или билет за театър.

11. Прибори за хранене и кухненски уреди

Тези предмети могат да бъдат идеални подаръци, ако са били специално поискани. В противен случай опитът да изненадате и зарадвате човека с комплект кухненски съдове или нов чайник не си струва. Първо, не винаги е възможно да се угоди и да се избере предмет, който ще се впише в интериора и ще отговаря на вкуса му. Освен това, човекът може вече да има пълен комплект или подаръкът може да не отговаря на начина му на живот. Например, фритюрник няма да е подходящ за някой, който спазва здравословна диета, а бавната готварска печка може да не е на място.

12. Евтини сувенири

Магнитите за хладилник, ключодържателите със символа на годината или пластмасовите фигурки са безполезни и бързо се озовават в кошчето. По-добре е да подарите един качествен и обмислен подарък, отколкото няколко безполезни дрънкулки. Ако имате ограничен бюджет, помислете за ръчно изработен подарък, като например печени бисквитки, плетен шал или нарисувана картичка.

