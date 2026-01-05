Новини
Спорт »
Бг футбол »
Днес се прощаваме с великия Димитър Пенев

Днес се прощаваме с великия Димитър Пенев

5 Януари, 2026 07:29 481 1

  • димитър пенев-
  • футбол-
  • погребение-
  • починал-
  • легенда

Поклонението ще се състои в 10:00 часа на националния стадион „Васил Левски“

Днес се прощаваме с великия Димитър Пенев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес се прощаваме с великия Димитър Пенев, който почина внезапно преди дни.

Поклонението ще се състои в 10:00 часа на националния стадион „Васил Левски“. Най-големият български треньор и легендарен футболист ни напусна на 80-годишна възраст.

Очаква се редица футболни звезди, спортни деятели, както и много фенове да изпратят Стратега от Мировяне в последния му път.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Барбуков

    2 0 Отговор
    От четвърти в света, сто четиридесет и четвърти.
    Футболът в бг отдавна е дълбоко под земята.

    07:55 05.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ