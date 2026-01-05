Днес се прощаваме с великия Димитър Пенев, който почина внезапно преди дни.
Поклонението ще се състои в 10:00 часа на националния стадион „Васил Левски“. Най-големият български треньор и легендарен футболист ни напусна на 80-годишна възраст.
Очаква се редица футболни звезди, спортни деятели, както и много фенове да изпратят Стратега от Мировяне в последния му път.
1 Барбуков
Футболът в бг отдавна е дълбоко под земята.
07:55 05.01.2026