Днес се прощаваме с великия Димитър Пенев, който почина внезапно преди дни.

Поклонението ще се състои в 10:00 часа на националния стадион „Васил Левски“. Най-големият български треньор и легендарен футболист ни напусна на 80-годишна възраст.

Очаква се редица футболни звезди, спортни деятели, както и много фенове да изпратят Стратега от Мировяне в последния му път.