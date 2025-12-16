Новини
Депортираха плейбойката Петя Богданова от Сингапур

Депортираха плейбойката Петя Богданова от Сингапур

16 Декември, 2025 08:13

„Спряха ме, защото нямах билет за връщане.", споделя моделът

Депортираха плейбойката Петя Богданова от Сингапур - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Истински кошмар преживя Петя Богданова след излизането си от сръбския „Биг брадър“. Моделката е била депортирана от Сингапур, където е заминала с намерение за почивка, но строгите правила на островната държава объркали плановете ѝ още на летището, пише marica.bg.

„Спряха ме, защото нямах билет за връщане. Не знаех дали ще мина през Бали и това се оказа фатално“, разказва Петя. Без ясен план за престой и фиксирана дата за напускане, властите отказали да ѝ дадат виза и я качили обратно на самолета. Така красавицата прекарала два дни в полети – без сън, в пълен стрес, а част от времето дори в стая за задържане на летището в Сингапур.

Кошмарът обаче не свършил дотук. Багажът ѝ изчезнал и дни наред бил в неизвестност, докато накрая мистериозно се появил… на летището в София.

„Бях изтощена, депортирана и без куфар – пълен абсурд“, признава тя.

Петя заминала за Сингапур, за да си почине след тежките два месеца в сръбския „Биг брадър“, които описва като „живот в затвор“.

„Спяхме само от 6 до 10 сутринта, нямахме храна, козметика, а хигиената беше трагична. Нарочно се дръпнах, за да ме изгонят“, разкрива моделката.


  • 1 моля ви

    30 0 Отговор
    Стига пълнежи за реститутки !!

    08:16 16.12.2025

  • 2 Трол

    31 0 Отговор
    Следващия път да пробва в Саудитска Арабия.

    Коментиран от #15

    08:17 16.12.2025

  • 3 Морски

    22 1 Отговор
    И нас какво ни интересуват проблемите на тая анонимница?

    08:18 16.12.2025

  • 4 поКУРко

    35 0 Отговор
    Върнали са я понеже отива да работи като скъпо платена компаньонка! Това е по-престижната дестинация от Дубай от доста време насам за труженичките на платената любов! Тя да разправя сега небивалици на които никой не вярва! Такива като нея още на летището ги прихващат и завръщат! Милята тя колко се изтормозила! Разплака ме тази невинна куртизанка!

    Коментиран от #9

    08:19 16.12.2025

  • 5 в кратце

    18 0 Отговор
    Правителството трябва да разреши платената любов в България,та т.нар.моделки да не ходят в Бали и в Сингапур,а да си практикуват професията тук,в нашата страна.

    Коментиран от #10

    08:25 16.12.2025

  • 6 влък

    13 0 Отговор
    Ивка Бейбе каза,че и тя не билапрост3итутк5а.

    08:27 16.12.2025

  • 7 Циник

    17 0 Отговор
    Момент, тя с какъв паспорт е? В Сингапур българите сме без визи поне от 30 години, ако не и повече, и никой не те пита какъв билет имаш и за къде. Мадамата нещо май си измисля. Освен да е със сръбски паспорт...

    08:28 16.12.2025

  • 8 Гонзовица

    21 0 Отговор
    Е не е ли прочела на летището - С к0врити до тук

    08:28 16.12.2025

  • 9 Уф, пък ти

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "поКУРко":

    Момичето си изкарва хляба с труд, не чака някой да ѝ дава издръжка наготово. Е, може професията ѝ да е по-деликатна, но всеки прави това, за което е учил.

    08:29 16.12.2025

  • 10 Маркетинг

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "в кратце":

    Тук пазарът е по-скромен, няма толкова много чичко-паричковци като в Бали и Сингапр.

    08:31 16.12.2025

  • 11 Като

    12 0 Отговор
    тръгваш в чужбина първо трябва да се информираш какви са правилата и задълженията , които трябва да спазваш , моделка ! Тръгнала тя на "почивка" в Сингапур с еднопосочен билет ?!

    08:36 16.12.2025

  • 12 лют пипер

    4 1 Отговор
    Дали имаме чичко-паричковци както в Бали и СингапУр,не е толкова страшно.Въпросът е тази професия да бъде легална вече и при нас. Онези умници в НС се карат за какво ли не в залата,а да сложат само 1(един) подпис под едно разрешение не могат. ЗАЩО Е ВСИЧКОТО ИМ БЕЗХАБЕРИЕ???

    08:39 16.12.2025

  • 13 Възраждане

    8 0 Отговор
    Властите в Сингапур не са вчерашни. Веднага са вързали две и две и са я преценили като лека жена идваща да припечели някой долар

    08:39 16.12.2025

  • 14 Хахс

    9 0 Отговор
    Абе кого лъже тая? Точно в пренаселения и ултраскъп Сингапур щяла да ходи на почивка?! Знаем ги такива почивки, с вдигнати крака на кревата, явно е решила да работи в древния занаят, но са я разкрили бързо

    08:40 16.12.2025

  • 15 Гошу

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Там саламчето за закуска късу, някой го отрязал...

    08:40 16.12.2025

  • 16 Цъцъ

    6 0 Отговор
    Ако летищните власти в Сингапур са открили данни за "труженическа" дейност това е най-вероятната причина😉 Гледайте "Летищна сигурност" по Дискавари и всичко, ще ви се изясни😉

    08:55 16.12.2025

  • 17 Порно

    4 0 Отговор
    Как може, отишло момичето да заработи , откъде да знае докога ще има мющерии?

    08:57 16.12.2025

  • 18 в сръбска харесват да гледат модели дето

    2 0 Отговор
    спят кат повлекани сутрин, не се мият, не се хранят и се държат като затворници . кавги, кражби , скандали . а почивките са скъпи . за един билет толкова неудобства . другия път да вземе за отиване и за връщане . явно са я мислели за трафикант или за лека жена . в сингапур имат по леки правила за азиатци . сега по коледа да си почива в сръбска .

    09:03 16.12.2025

  • 19 АМАНОТКОРВИ

    6 0 Отговор
    ДЕН И НОЩ НАСЯАААААКЪДЕКОРВИ.....

    09:09 16.12.2025