Депортираха плейбойката Петя Богданова от Сингапур

Истински кошмар преживя Петя Богданова след излизането си от сръбския „Биг брадър“. Моделката е била депортирана от Сингапур, където е заминала с намерение за почивка, но строгите правила на островната държава объркали плановете ѝ още на летището, пише marica.bg.

„Спряха ме, защото нямах билет за връщане. Не знаех дали ще мина през Бали и това се оказа фатално“, разказва Петя. Без ясен план за престой и фиксирана дата за напускане, властите отказали да ѝ дадат виза и я качили обратно на самолета. Така красавицата прекарала два дни в полети – без сън, в пълен стрес, а част от времето дори в стая за задържане на летището в Сингапур.

Кошмарът обаче не свършил дотук. Багажът ѝ изчезнал и дни наред бил в неизвестност, докато накрая мистериозно се появил… на летището в София.

„Бях изтощена, депортирана и без куфар – пълен абсурд“, признава тя.

Петя заминала за Сингапур, за да си почине след тежките два месеца в сръбския „Биг брадър“, които описва като „живот в затвор“.

„Спяхме само от 6 до 10 сутринта, нямахме храна, козметика, а хигиената беше трагична. Нарочно се дръпнах, за да ме изгонят“, разкрива моделката.