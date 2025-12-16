Депортираха плейбойката Петя Богданова от Сингапур

Истински кошмар преживя Петя Богданова след излизането си от сръбския „Биг брадър“. Моделката е била депортирана от Сингапур, където е заминала с намерение за почивка, но строгите правила на островната държава объркали плановете ѝ още на летището, пише marica.bg.
„Спряха ме, защото нямах билет за връщане. Не знаех дали ще мина през Бали и това се оказа фатално“, разказва Петя. Без ясен план за престой и фиксирана дата за напускане, властите отказали да ѝ дадат виза и я качили обратно на самолета. Така красавицата прекарала два дни в полети – без сън, в пълен стрес, а част от времето дори в стая за задържане на летището в Сингапур.
Кошмарът обаче не свършил дотук. Багажът ѝ изчезнал и дни наред бил в неизвестност, докато накрая мистериозно се появил… на летището в София.
„Бях изтощена, депортирана и без куфар – пълен абсурд“, признава тя.
Петя заминала за Сингапур, за да си почине след тежките два месеца в сръбския „Биг брадър“, които описва като „живот в затвор“.
„Спяхме само от 6 до 10 сутринта, нямахме храна, козметика, а хигиената беше трагична. Нарочно се дръпнах, за да ме изгонят“, разкрива моделката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 моля ви
08:16 16.12.2025
2 Трол
Коментиран от #15
08:17 16.12.2025
3 Морски
08:18 16.12.2025
4 поКУРко
Коментиран от #9
08:19 16.12.2025
5 в кратце
Коментиран от #10
08:25 16.12.2025
6 влък
08:27 16.12.2025
7 Циник
08:28 16.12.2025
8 Гонзовица
08:28 16.12.2025
9 Уф, пък ти
До коментар #4 от "поКУРко":Момичето си изкарва хляба с труд, не чака някой да ѝ дава издръжка наготово. Е, може професията ѝ да е по-деликатна, но всеки прави това, за което е учил.
08:29 16.12.2025
10 Маркетинг
До коментар #5 от "в кратце":Тук пазарът е по-скромен, няма толкова много чичко-паричковци като в Бали и Сингапр.
08:31 16.12.2025
11 Като
08:36 16.12.2025
12 лют пипер
08:39 16.12.2025
13 Възраждане
08:39 16.12.2025
14 Хахс
08:40 16.12.2025
15 Гошу
До коментар #2 от "Трол":Там саламчето за закуска късу, някой го отрязал...
08:40 16.12.2025
16 Цъцъ
08:55 16.12.2025
17 Порно
08:57 16.12.2025
18 в сръбска харесват да гледат модели дето
09:03 16.12.2025
19 АМАНОТКОРВИ
09:09 16.12.2025