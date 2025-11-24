Новини
Депортираха нападателя на Ариана Гранде и му забраниха да стъпва в Сингапур (ВИДЕО)

24 Ноември, 2025 15:31 925 3

  • нападател-
  • ариана гранде-
  • синтия ериво-
  • сингапур-
  • депортация-
  • затвор

Наглият "фен" бе осъден и да девет дни затвор

Депортираха нападателя на Ариана Гранде и му забраниха да стъпва в Сингапур (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сингапурските власти депортираха в Австралия австралийския блогър Джонсън Уен, който на 13 ноември 2025 г. нахлу и грабна американската певица и актриса Ариана Гранде на премиерата на филма „Злосторница: Завинаги“ в Сингапур. Уен беше осъден от сингапурски съд на девет дни затвор за нарушение по обвинение „нарушаване на обществения ред". След излежаването на наказанието си той е депортиран от страната, като му е забранено повторно влизане – според прессъобщение на Департамента по имиграция и гранична защита на Република Сингапур.

Инцидентът се случи, докато Ариана Гранде вървеше по жълтия килим в Универсъл Стъдиос Сингапур с колегите си Синтия Ериво, Мишел Йео и Джеф Голдблум. На кадри от случката се вижда как Уен прескача загражденията и се тича към Гранде, поставяйки ръка на рамото ѝ, преди да бъде обезвреден от охраната и отблъснат от Ериво. В съдебното заседание съдията Кръстофър Гох определи поведението на Уен като търсене на внимание и посочи, че той е погрешно предположил, че няма да понесе наказание.

Ариана Гранде, която през февруари 2025 г. публично призна за психологическите трудности, с които се е сблъскала след терористичната атака в Манчестър през 2017 г., не е направила официален коментар по случая. Синтия Ериво заяви, че е реагирала инстинктивно с цел да защити приятелката си.


Подобни новини


  • 1 Горката

    5 3 Отговор
    Не се спря да раздухва, че и ТЯ имала фен...

    15:40 24.11.2025

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 2 Отговор
    Седи си вкъщи ма!
    Там никой няма да те закача!

    15:41 24.11.2025

  • 3 на село

    0 2 Отговор
    Ариана Гранде само в Сингапур ли ще стъпва?

    15:55 24.11.2025