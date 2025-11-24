Депортираха нападателя на Ариана Гранде и му забраниха да стъпва в Сингапур (ВИДЕО)

Сингапурските власти депортираха в Австралия австралийския блогър Джонсън Уен, който на 13 ноември 2025 г. нахлу и грабна американската певица и актриса Ариана Гранде на премиерата на филма „Злосторница: Завинаги“ в Сингапур. Уен беше осъден от сингапурски съд на девет дни затвор за нарушение по обвинение „нарушаване на обществения ред". След излежаването на наказанието си той е депортиран от страната, като му е забранено повторно влизане – според прессъобщение на Департамента по имиграция и гранична защита на Република Сингапур.

Инцидентът се случи, докато Ариана Гранде вървеше по жълтия килим в Универсъл Стъдиос Сингапур с колегите си Синтия Ериво, Мишел Йео и Джеф Голдблум. На кадри от случката се вижда как Уен прескача загражденията и се тича към Гранде, поставяйки ръка на рамото ѝ, преди да бъде обезвреден от охраната и отблъснат от Ериво. В съдебното заседание съдията Кръстофър Гох определи поведението на Уен като търсене на внимание и посочи, че той е погрешно предположил, че няма да понесе наказание.

Ариана Гранде, която през февруари 2025 г. публично призна за психологическите трудности, с които се е сблъскала след терористичната атака в Манчестър през 2017 г., не е направила официален коментар по случая. Синтия Ериво заяви, че е реагирала инстинктивно с цел да защити приятелката си.

Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI — Pop Base (@PopBase) November 13, 2025