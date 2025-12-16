Арменският премиер Никол Пашинян е най-големият меломан сред политиците (ВИДЕО)

Арменският премиер Никол Пашинян започва работния си ден с каране на колело и музика. Той публикува видеоклипове от офиса си или от пътувания в чужбина в своя Telegram канал, пожелавайки на всички хубав ден, докато на заден план звучи музика. Музикалните вкусове на политика са разнообразни - той често пуска арменски изпълнители, но също така харесва Адриано Челентано, Modern Talking, Destiny's Child.

Пашинян е и запален фен на колоезденето. Той тренира редовно, дори по време на работни посещения в Европа, и от време на време участва в големи колоездачни състезания.

Музиката, която Пашинян избира за своите видеа, не е случайна. По време на пътуванията си в чужбина той пуска музика от страната, която посещава. Например, по време на скорошно посещение в Берлин, Пашинян публикува видеоклип към песента „You're My Heart, You're My Soul“ на немското дуо Modern Talking.

По време на работно посещение в Рим и Ватикана, за да се срещне с папа Лъв XIV, Пашинян публикува видеоклип към песента „L'arcobaleno“ на Адриано Челентано: „Добро утро, приятен ден и ви обичам всички, включително, разбира се, Челентано“, написа Пашинян под видеото.

И по време на посещение в Казахстан, Пашинян публикува видеоклип на песента "Aua Rai" на казахстанската певица BAYANSULU, като също пожела на последователите си добро утро и хубав ден.

По време на посещението си в Тбилиси, Пашинян публикува видеоклип на грузинска музика на фона на града. Следвайки традицията, арменският премиер сгъна ръце във формата на сърце.

Никол Пашинян често започва деня си с джаз. На 3 октомври той публикува сутрешно видео на песента "Cheek to Cheek" на Ела Фицджералд и Луис Армстронг.

На 28 октомври Пашинян публикува видеоклип, в който изпълнява известната песен "Survivor" на американската R&B и хип-хоп група Destiny's Child. На заден план се чува гласът на многократната носителка на награда "Грами" Бионсе.

На следващия ден, 29 октомври, Пашинян публикува видеоклип към песента „Jamanak“ на арменската реге група Reincarnation, която е експериментирала и с траш метъл, хард рок и пънк рок.

В началото на ноември арменският премиер бе вдъхновен от британския рок. На 5 ноември той публикува видеоклип към песента на Джон Ленън „Imagine“. На 6 ноември в Telegram канала на Пашинян беше публикуван видеоклип към песента на Queen „It's a Beautiful Day“ – химн на оптимизма и доброто настроение.

Преди дни арменският премиер се включи и от улиците на Москва, показвайки как кара колело по тях. Той се похвали, че е навъртял цели 26 километра, а на традиционното видео с музика той показа, че слуша песента “Белье розы”.

🚲 Pashinyan rides a bike around Moscow: the weather is "perfect"



Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan continues documenting his trip to Moscow. It seems he is seriously considering a career as a blogger.



According to Pashinyan, he rode 26 kilometers on his bike.



Yesterday… pic.twitter.com/2d8j2akLoW — NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2025