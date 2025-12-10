Новини
Еми Стамболова се завръща с нова музика, но моли за помощ (ВИДЕО)

10 Декември, 2025 14:58 679 6

Голямата певица се допита до феновете си за първите песни, които ще пусне

Еми Стамболова се завръща с нова музика, но моли за помощ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фолк легендата Еми Стамболова се завръща ударно. Певицата е записала нови песни след няколкогодишно отсъствие от сцената и в най-скоро време смята да ги представи на вярната си публика. За целта обаче, изпълнителката моли феновете си за помощ в някои креативни решения.

"Приятели, записах няколко нови песни.

Първата, която ще ви представя след броени дни, е малко по-различна от това, което съм правила досега. Нямам търпение да я чуете!

Но преди това имам нужда от вашата помощ - да изберем заглавие за нея. След 3-годишна пауза се завръщам с авторска музика", обяви радостно Еми Стамболова.

В профила си във фейсбук тя пусна анкета как да се казва първата от песните, които ще пусне.

В крайна сметка почитателите ѝ са решили първата песен, която ще излезе, да се казва "Дума мръсна".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  Боруна Лом

    15:01 10.12.2025
    А СНИМКИ ОТ БАНЯТА ИМА ЛИ КАТО ГАЛЕНА?

    15:01 10.12.2025

  муцунка

    15:04 10.12.2025
    Да се казва "Дума пъсна".В гащите ми лъсна.

    15:04 10.12.2025

  Дядо Гъдю

    15:04 10.12.2025
    Ах бе Еми, тираджия да те наЕми. Иначе сега научих че съществуваш.

    15:04 10.12.2025

  Да,да

    15:07 10.12.2025
    Ние молим за помощ, някой да ни спаси от "голямото завръщане" на "голямата певица"!

    15:07 10.12.2025

  въх недей аман от певачки чалгарки

    15:40 10.12.2025
    След 3-годишна пауза се завръщам с авторска музика

    15:40 10.12.2025

  Пецата

    15:49 10.12.2025
    Важното е да става за ракиа и салата разбираш ли щото ако не става за ракиа не е музика 🤣

    15:49 10.12.2025