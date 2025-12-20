Шер, Уитни Хюстън и Пол Саймън ще получат награди „Грами“ за цялостно творчество

Американските певици Шер и Уитни Хюстън (1963-2012), заедно с колегата си Пол Саймън, ще получат специална награда „Грами“ за цялостно творчество в музиката. Това беше обявено на уебсайта на Националната академия за звукозаписни изкуства и науки.

Престижната награда, която ще бъде връчена следващата година, ще получи и мексиканско-американския китарист Карлос Сантана, певицата Шака Кан и нигерийския мултиинструменталист Фела Кути (1938-1997). Хюстън и Кути ще бъдат наградени посмъртно.

Както се отбелязва в съобщението на Академията, тези музиканти в продължение на много десетилетия са създавали уникални композиции, които обединяват поколения слушатели по целия свят. Песента на Хюстън „I Will Always Love You“, издадена през 1992 г., се превърна в най-продаваният сингъл на женски вокалист на всички времена.

Специалната награда за цялостно творчество се връчва на изпълнители, които са направили значителен принос в звукозаписната индустрия. Церемонията по награждаването ще се проведе на 31 януари 2026 г., денят преди основната церемония по награждаването на „Грами“. През 2025 г. сред носителите на наградата за цялостно творчество бяха американските певци Принс (1958-2016) и Франки Вали, както и британската пънк група The Clash.