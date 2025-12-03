Певицата Сабрина Карпентър не иска Белият дом да ползва музиката ѝ (ВИДЕО)

Американската поп звезда Сабрина Карпентър поиска от Белия дом да спре да използва нейната музика, след като администрацията на президента Доналд Тръмп озвучи с една от песните ѝ видеоклип в социалните медии, показващ служители на миграционните служби, които арестуват хора, пише БТА.

Във видеото, качено от Белия дом в понеделник, се чува хитът на Карпентър от 2024 г. Juno. В него се вижда как федерални имиграционни служители преследват хора и ги задържат, докато минувачи снимат случващото се с мобилните си телефони.

Надписът гласи: „Пробвал ли си някога това? Чао-чао“ – в препратка към текста на песента, съпроводен с емотикони, отбелязва Ройтерс.

„Това видео е отвратително“, написа 25-годишната Карпентър в мрежата Екс. „Никога не използвайте мен или моята музика, за да облагодетелствате вашата нехуманна програма“, се казва в публикацията ѝ, цитирана от Ройтерс.

Говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън реагира на призива на певицата. „Ето едно кратко и ясно послание за Сабрина Карпентър: няма да се извиняваме за депортирането на опасни престъпници, незаконно пребиваващи убийци, изнасилвачи и педофили от нашата страна. Всеки, който защитава тези болни чудовища, трябва да е глупав или бавен?“, каза тя.

Носителката на награда „Грами“ се присъедини към списъка от повече от две дузини музиканти, сред които Нийл Йънг и „Ролинг стоунс“, които не са съгласни музиката им да бъде използвана от президента Доналд Тръмп.

Държавният глава на САЩ стана доста активен в социалните медии. Членовете на неговия екип по комуникациите често публикуват кратки видеоклипове с популярни песни, за да илюстрират усилията на Тръмп да изпълни предизборните си обещания, припомня Ройтерс. Осведомителната агенция отбелязва, че видеото от понеделник изглеждаше като реклама на агресивната кампания, която администрацията провежда за борба с нелегалната имиграция от началото на втория му мандат през януари.

Критици, сред които и папа Лъв Четиринадесети, изразиха несъгласие с начина, по който администрацията на Тръмп се опитва да реализира своята имиграционна програма, включително арести в съдилища, на улични ъгли в квартали с испанци и обиски в жилищни сгради, където живеят лица, заподозрени в нелегално пребиваване в САЩ.