Рецепта на деня: Постна питка
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Постна питка

17 Декември, 2025 10:05

Много вкусна, макар и да е постна

Рецепта на деня: Постна питка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • брашно - 3 ч.ч.;
  • мая - 1 с.л. суха, равна или 1/2 кубче прясна;
  • сол - 1/2 с.л.;
  • захар - 1/4 ч.л.;
  • хладка вода - към 100 мл.

Начин на приготвяне:

Разтворете хубаво солта, захарта и маята в чаша с хладка вода. В дълбока купа пресейте 2.ч.ч. от брашното, добавете сместа с маята. Добавяйте на порции от 3 ч.ч. брашно и замесете средно меко тесто.

Оставете го да втаса на топло, покрито с кърпа - трябва да увеличи 2-3 пъти обема си. От втасалото тесто оформете еднакви топки и ги нареждайте в намазнена тава.

Сложете питката да се изпече в умерено силна загрята фурна до готовност. Готовата постна питка увийте в кърпа, пише gotvach.bg.


  • 1 аааа

    1 4 Отговор
    Има ли мая и захар, значи не е постна миличка. Даже не се научихте какво е "постно"!

    Коментиран от #2

    10:06 17.12.2025

  • 2 да уточним

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "аааа":

    Постно е когато продуктите са с растителен произход. Това, написаното с грубия тон е мазното...т.е има значение и какво излиза от устата.

    10:28 17.12.2025