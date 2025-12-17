Рецепта на деня: Постна питка

Необходими продукти:

брашно - 3 ч.ч.;

мая - 1 с.л. суха, равна или 1/2 кубче прясна;

сол - 1/2 с.л.;

захар - 1/4 ч.л.;

хладка вода - към 100 мл.

Начин на приготвяне:

Разтворете хубаво солта, захарта и маята в чаша с хладка вода. В дълбока купа пресейте 2.ч.ч. от брашното, добавете сместа с маята. Добавяйте на порции от 3 ч.ч. брашно и замесете средно меко тесто.

Оставете го да втаса на топло, покрито с кърпа - трябва да увеличи 2-3 пъти обема си. От втасалото тесто оформете еднакви топки и ги нареждайте в намазнена тава.

Сложете питката да се изпече в умерено силна загрята фурна до готовност. Готовата постна питка увийте в кърпа, пише gotvach.bg.