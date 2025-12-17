Рецепта на деня: Постна питка

Необходими продукти:
- брашно - 3 ч.ч.;
- мая - 1 с.л. суха, равна или 1/2 кубче прясна;
- сол - 1/2 с.л.;
- захар - 1/4 ч.л.;
- хладка вода - към 100 мл.
Начин на приготвяне:
Разтворете хубаво солта, захарта и маята в чаша с хладка вода. В дълбока купа пресейте 2.ч.ч. от брашното, добавете сместа с маята. Добавяйте на порции от 3 ч.ч. брашно и замесете средно меко тесто.
Оставете го да втаса на топло, покрито с кърпа - трябва да увеличи 2-3 пъти обема си. От втасалото тесто оформете еднакви топки и ги нареждайте в намазнена тава.
Сложете питката да се изпече в умерено силна загрята фурна до готовност. Готовата постна питка увийте в кърпа, пише gotvach.bg.
Оценка 2.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аааа
Коментиран от #2
10:06 17.12.2025
2 да уточним
До коментар #1 от "аааа":Постно е когато продуктите са с растителен произход. Това, написаното с грубия тон е мазното...т.е има значение и какво излиза от устата.
10:28 17.12.2025