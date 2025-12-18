Рецепта на деня: Воловани със сушени гъби

Необходими продукти:

1 пакет бутертесто;

50 г краве масло;

1 шепа сушени горски гъби;

2-3 с. л. брашно;

кашкавал за поръсване.

Начин на приготвяне:

Бутертестото се разстила и от него с метален пръстен се изрязват кръгове.

От половината кръгове с помощта на по-малък пръстен се изрязват тестени рингове, които се залепват върху по-големите кръгове. Тестените форми се подреждат в тава, поставят се в загрята на 200 градуса фурна и се пекат до зачервяване.

При печенето формите се надигат и се получават кошнички. Докато са още топли, кръгчето се притиска с пръст към основата, за да се получи добре оформена кошничка.

Сушените гъби се заливат с вода и се оставят да престоят. Маслото за плънката се разтопява, сипва се брашното и се запържва, като се бърка, за да не се получат бучки.

Запърженото брашно се разрежда с малко от водата, в която са накиснати сушените гъби.

Разбърква се, прибавят се гъбите и плънката се бърка на котлона до готовност.

Волованите се пълнят с готовата плънка. Отгоре плънката се поръсва с настърган кашкавал и волованите са готови за сервиране. Консумират се студени, пише bonapeti.bg