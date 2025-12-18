Рецепта на деня: Воловани със сушени гъби

Необходими продукти:
- 1 пакет бутертесто;
- 50 г краве масло;
- 1 шепа сушени горски гъби;
- 2-3 с. л. брашно;
- кашкавал за поръсване.
Начин на приготвяне:
Бутертестото се разстила и от него с метален пръстен се изрязват кръгове.
От половината кръгове с помощта на по-малък пръстен се изрязват тестени рингове, които се залепват върху по-големите кръгове. Тестените форми се подреждат в тава, поставят се в загрята на 200 градуса фурна и се пекат до зачервяване.
При печенето формите се надигат и се получават кошнички. Докато са още топли, кръгчето се притиска с пръст към основата, за да се получи добре оформена кошничка.
Сушените гъби се заливат с вода и се оставят да престоят. Маслото за плънката се разтопява, сипва се брашното и се запържва, като се бърка, за да не се получат бучки.
Запърженото брашно се разрежда с малко от водата, в която са накиснати сушените гъби.
Разбърква се, прибавят се гъбите и плънката се бърка на котлона до готовност.
Волованите се пълнят с готовата плънка. Отгоре плънката се поръсва с настърган кашкавал и волованите са готови за сервиране. Консумират се студени, пише bonapeti.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Главната джамия и центъра
10:10 18.12.2025
2 Български първенюта
10:18 18.12.2025
3 Малиии
10:43 18.12.2025
4 Соваж бейби
Воловани Saint-Jacques са най вкусни веднъж в годината по Коледа традиция,не е за редовно меню база б.тесто после проблеми с килограмите.
10:50 18.12.2025