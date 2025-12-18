Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Воловани със сушени гъби
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Воловани със сушени гъби

18 Декември, 2025 10:05 503 4

  • воловани-
  • бутер тесто-
  • сушени гъби-
  • предястие-
  • какво да сготвя

Лесно, вкусно и ефектно предястие, подходящо и за гости

Рецепта на деня: Воловани със сушени гъби - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 1 пакет бутертесто;
  • 50 г краве масло;
  • 1 шепа сушени горски гъби;
  • 2-3 с. л. брашно;
  • кашкавал за поръсване.

Начин на приготвяне:

Бутертестото се разстила и от него с метален пръстен се изрязват кръгове.

От половината кръгове с помощта на по-малък пръстен се изрязват тестени рингове, които се залепват върху по-големите кръгове. Тестените форми се подреждат в тава, поставят се в загрята на 200 градуса фурна и се пекат до зачервяване.

При печенето формите се надигат и се получават кошнички. Докато са още топли, кръгчето се притиска с пръст към основата, за да се получи добре оформена кошничка.

Сушените гъби се заливат с вода и се оставят да престоят. Маслото за плънката се разтопява, сипва се брашното и се запържва, като се бърка, за да не се получат бучки.

Запърженото брашно се разрежда с малко от водата, в която са накиснати сушените гъби.

Разбърква се, прибавят се гъбите и плънката се бърка на котлона до готовност.

Волованите се пълнят с готовата плънка. Отгоре плънката се поръсва с настърган кашкавал и волованите са готови за сервиране. Консумират се студени, пише bonapeti.bg


  • 1 Главната джамия и центъра

    0 1 Отговор
    Бебонкии обичам вии нани нани тъкаваа бебонскаааа :D:D

    10:10 18.12.2025

  • 2 Български първенюта

    1 1 Отговор
    Някои готвят само за гости, горките домашни, чакат гости за да ядат.

    10:18 18.12.2025

  • 3 Малиии

    0 0 Отговор
    Венке, ама ти направо си вече "Шеф Маринова". За Мишелин трябва да кандидатстваш с "твоите рецепти"! Ама в оная, другата област си направо за Гинес!

    10:43 18.12.2025

  • 4 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Не е нещо кой знае какво на вкус, защо е нужна цялата игра с бутер тесто след като се продават готови само се пълнят на кой не му се играе .В магазина има и готви с плънка 15мин в фурната и готово ,по евтино излиза .
    Воловани Saint-Jacques са най вкусни веднъж в годината по Коледа традиция,не е за редовно меню база б.тесто после проблеми с килограмите.

    10:50 18.12.2025