Йоанна Темелкова слага край на актьорската си кариера след 17 г.

5 Януари, 2026 13:58 1 367 8

Актрисата изпрати старата година с посланието, че вече няма да стъпва на сцената

Йоанна Темелкова слага край на актьорската си кариера след 17 г. - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Йоанна Темелкова, позната на телевизионната аудитория най-вече с ролята си в хитовия сериал "Под прикритие", обяви, че напуска актьорската професия след 17 години на театралната сцената и пред камерата.

Новината беше споделена лично от нея в емоционална публикация в социалните мрежи за сбогом със старата година, в която тя прави своята равносметка и заявява готовност за нов етап в живота си.

„Слагам край на актьорската си професия и то с любов и спокойствие. Щастлива съм. Удовлетворена съм“, пише във Фейсбук Йоанна Темелкова. Тя споделя, че актьорството ѝ е дало повече, отколкото е взело, и именно затова решението не носи горчивина, а благодарност.

В дългото си послание актрисата говори не само за професионалния път, но и за вътрешната необходимост от промяна. Тя споделя, че иска да „прегърне душата си“, да разтърси живота си и да подреди себе си по нов начин. „Нищо няма да ми липсва. Любовта на публиката си я взех и ще си я пазя“, пише още тя, обръщайки се директно към хората, които са я следвали и подкрепяли през годините.

Йоанна Темелкова се превърна в разпознаваемо лице за телевизионната публика именно с участието си в един от най-хитовите и успешни сериали „Под прикритие“, който ни постави на картата с разпространение в десетки държави. Темелкова е добре позната и на театралната сцена, където в продължение на 17 години изграждаше връзка на живо със своята публика.

Актрисата обаче не уточнява какво ще е следващото ѝ амплоа и накъде точно се е насочила.

„Обичам ви Стъпете смело в 2026-а! Аз направо смятам да я взривя!“, завършва тя обръщението си към фенове и последователи, а под него заваляха стотици коментари, които ѝ пожелават попътен вятър в новото начало.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 темеруткова: а кога писарката неуморна

    20 2 Отговор
    ще слага край на аматьорската си кариера

    14:00 05.01.2026

  • 2 Кирил

    21 1 Отговор
    Коя е таз?

    14:02 05.01.2026

  • 3 Хаха...

    24 2 Отговор
    Залезе, преди да изгрее.
    100% от сегашните артисти, са такива.
    Бездарни и безлични.
    Нищо ново под слънцето.

    Коментиран от #5

    14:05 05.01.2026

  • 4 Трол

    7 0 Отговор
    Ще става депутатка.

    14:13 05.01.2026

  • 5 ами,

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха...":

    Дано има и други бездарници да последват примера и.Мога да изпиша поне 50 имена най-малко.

    Коментиран от #7

    14:19 05.01.2026

  • 6 Ангеларий

    6 0 Отговор
    Преместих го.

    14:32 05.01.2026

  • 7 Aлфа Bълкът

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "ами,":

    България страда от липсата на сценаристи и режисьори.

    14:34 05.01.2026

  • 8 Кофти

    1 0 Отговор
    Време беше ...

    14:57 05.01.2026