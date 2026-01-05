Йоанна Темелкова слага край на актьорската си кариера след 17 г.

Актрисата Йоанна Темелкова, позната на телевизионната аудитория най-вече с ролята си в хитовия сериал "Под прикритие", обяви, че напуска актьорската професия след 17 години на театралната сцената и пред камерата.

Новината беше споделена лично от нея в емоционална публикация в социалните мрежи за сбогом със старата година, в която тя прави своята равносметка и заявява готовност за нов етап в живота си.

„Слагам край на актьорската си професия и то с любов и спокойствие. Щастлива съм. Удовлетворена съм“, пише във Фейсбук Йоанна Темелкова. Тя споделя, че актьорството ѝ е дало повече, отколкото е взело, и именно затова решението не носи горчивина, а благодарност.

В дългото си послание актрисата говори не само за професионалния път, но и за вътрешната необходимост от промяна. Тя споделя, че иска да „прегърне душата си“, да разтърси живота си и да подреди себе си по нов начин. „Нищо няма да ми липсва. Любовта на публиката си я взех и ще си я пазя“, пише още тя, обръщайки се директно към хората, които са я следвали и подкрепяли през годините.

Йоанна Темелкова се превърна в разпознаваемо лице за телевизионната публика именно с участието си в един от най-хитовите и успешни сериали „Под прикритие“, който ни постави на картата с разпространение в десетки държави. Темелкова е добре позната и на театралната сцена, където в продължение на 17 години изграждаше връзка на живо със своята публика.

Актрисата обаче не уточнява какво ще е следващото ѝ амплоа и накъде точно се е насочила.

„Обичам ви Стъпете смело в 2026-а! Аз направо смятам да я взривя!“, завършва тя обръщението си към фенове и последователи, а под него заваляха стотици коментари, които ѝ пожелават попътен вятър в новото начало.