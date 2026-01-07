Причината за смъртта на Бриджит Бардо е рак, съобщи съпругът ѝ

Френската актриса и икона на световното кино Брижит Бардо е починала на 28 декември на 91-годишна възраст след борба с рак. Новината беше съобщена от нейния съпруг Бернар д’Ормал и потвърдена в интервюта за френски медии.

По думите му Бардо е преминала през две хирургични интервенции, които първоначално са дали положителни резултати. Въпреки това заболяването е прогресирало. „Тя понесе операциите много добре, но ракът в крайна сметка надделя“, заяви д’Ормал в интервю за Paris Match, публикувано във вторник вечерта. Видът на онкологичното заболяване не беше уточнен.

През последните месеци здравословното ѝ състояние се е влошавало, като според съпруга ѝ актрисата често е споделяла умора и желание „да си отиде“. Д’Ормал е бил до нея в последните ѝ мигове. В отделно изявление пред BFMTV той описва смъртта ѝ като спокойна, настъпила в дома ѝ в Сен Тропе.

Погребението на Брижит Бардо се състои днес по обяд в Сен Тропе. Церемонията ще се състои е в тесен семеен кръг, в съответствие с желанието на актрисата, която през последните десетилетия живееше далеч от публичността. Тя ще бъде положена в местното гробище, където са погребани нейните родители и роднини по майчина линия.

Брижит Бардо остава една от най-разпознаваемите фигури на френското и световното кино през XX век. С ролята си във филма „И Бог създаде жената“ тя се превърна в международен символ на новата женска еманципация и промени представите за женския образ в киното. В разгара на славата си Бардо се оттегли от актьорската професия още в началото на 70-те години.

След края на филмовата си кариера тя насочи общественото си влияние към каузата за защита на животните. Основаната от нея фондация се превърна в една от най-активните неправителствени организации в Европа в тази сфера, като водеше кампании срещу жестокото отношение към животни, търговията с кожи и използването им в развлекателната индустрия.