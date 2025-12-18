Новини
Ергенът Краси разкри, че Киара му е искала 30 000 лв за клип

18 Декември, 2025

  • красимир-
  • ергенът-
  • красимир томов-
  • киара-
  • поп фолк-
  • певица-
  • раздяла

Според собственика на заложни къщи певицата е искала само да стане по-популярна

Ергенът Краси разкри, че Киара му е искала 30 000 лв за клип - 1
Кадър: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След обвиненията, отправени от Киара в ефира на „Преди обед“, Краси реши да излезе със собствена позиция и да разкрие подробности за отношенията си с певицата и какво е довело до раздялата им.

Бизнесменът използва личния си профил в Инстаграм, за да отговори на твърденията, че ѝ е предложил да продадат годежния пръстен, който той ѝ е подарил по време на риалити формата.

Краси категорично отрече да е отправял подобно предложение конкретно към Киара. По думите му още в самото предаване е заявил пред всички участници, че при евентуален край на връзките им би могъл да изкупи пръстените, ако те носят негативни спомени, но това не е било насочено персонално към нея. Той подчерта, че раздялата им е настъпила почти веднага след напускането на шоуто.

Според бизнесмена истинската промяна в поведението на певицата е настъпила след края на формата. „Киара си свали маската и започна да ми иска пари за един клип – 30 000 лв. Аз нямам нищо против да помагам на половинките си, но в нейно лице не видях това. Тя супер много се промени и ми стана ясно, че е фейк“, заяви Краси.

Той допълни, че се е почувствал използван и загатна, че има и други причини за раздялата, които не желае да изнася публично. „Тя се опита само да ме използва. Има и други основателни причини, които не искам да ги коментирам. Спряхме да се чуваме 5–6 дни, след това отидох на морето. Там я видях с един приятел, който има дискотека. Тогава ми стана ясно, че тя иска да си създаде отношения за участия и да направи всичко, за да се популяризира“, категоричен е бизнесменът.

Краси коментира и темата с годежния пръстен, като заяви, че евентуалната му продажба би донесла минимална сума – около 500 лева за човек, което според него е напълно несъществено. В заключение той подчерта: „Аз нямаше да ѝ дам този пръстен, но исках да се почувства по-добре. Тя е меркантилна и не оцени дори това, че получи пръстен“, с което сложи край на своето обяснение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    7 1 Отговор
    Горкият КратунЪ, а той иска само да попере малко в обществената пералня😂

    16:08 18.12.2025

  • 2 Спиро

    4 3 Отговор
    Като му гледам климатика на бизнесмена, не знам дали е виждал някога 30 бона на куп.. Мацката го е усетила и е избягала..

    16:21 18.12.2025

  • 3 Махай

    4 0 Отговор
    Бързо тоя евтин оросмук. Като иска клип да оди да я въртят и да я снимат.

    16:22 18.12.2025

  • 4 Каква е причината

    5 0 Отговор
    всеки ден да пишете за тези "известни" персони

    Коментиран от #5

    16:28 18.12.2025

  • 5 Не мисля

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Каква е причината":

    че е за пари,поне така изглежда.

    16:33 18.12.2025

  • 6 УдоМача

    1 1 Отговор
    Да беше ѝ казал да ходи да си ги изкара на Околовръстното тия 30000.....

    Коментиран от #7

    16:49 18.12.2025

  • 7 Ти така ли им казваш?

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "УдоМача":

    Шиδаняк!

    16:57 18.12.2025