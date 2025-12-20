Новини
Звездата от "Спайдърмен" Том Холанд обясни защо е станал вегетарианец

20 Декември, 2025 14:14

Причината е основно годеницата му Зендая

Звездата от "Спайдърмен" Том Холанд обясни защо е станал вегетарианец - 1
Снимка: БГНЕС
Том Холанд започнал да експериментира с вегетарианска кухня, за да готви за своята годеница Зендая, която спазва изцяло растителен режим. Неговият брат Сам споделя, че изпраща на Том вегетариански рецепти точно за това — да приготвя растителни ястия за Зендая, когато тя е заета с работа и той е „на смяна“ в кухнята.

В интервю за подкаста Dish From Waitrose Холанд споделя, че започва да се занимава повече с вегетарианско готвене и храни, защото му харесва да експериментира в кухнята и да приготвя растителни ястия.

Затова напоследък готвенето на вегетарианския ястие е станало част от ежедневието му - в подкрепа на начина на хранене на Зендая и интереса му към здравословен начин на живот.


  • 2 село

    6 0 Отговор
    Това сме ние мъжете. Всеотдайни. Какво ли не правим за едното чукане. А тя сигурно вече е развалила "годежа".

    14:21 20.12.2025

  • 3 Явно

    2 0 Отговор
    му е омръзнало да си хапва рибка, може да иска да яде салам.

    14:28 20.12.2025

