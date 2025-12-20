Звездата от "Спайдърмен" Том Холанд обясни защо е станал вегетарианец

Том Холанд започнал да експериментира с вегетарианска кухня, за да готви за своята годеница Зендая, която спазва изцяло растителен режим. Неговият брат Сам споделя, че изпраща на Том вегетариански рецепти точно за това — да приготвя растителни ястия за Зендая, когато тя е заета с работа и той е „на смяна“ в кухнята.
В интервю за подкаста Dish From Waitrose Холанд споделя, че започва да се занимава повече с вегетарианско готвене и храни, защото му харесва да експериментира в кухнята и да приготвя растителни ястия.
Затова напоследък готвенето на вегетарианския ястие е станало част от ежедневието му - в подкрепа на начина на хранене на Зендая и интереса му към здравословен начин на живот.
