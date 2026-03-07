Тайна сватба? Близък до Том Холанд и Зендая твърди, че двамата вече са семейство

Появиха се нови слухове около връзката на Том Холанд и Зендая, след като техен близък приятел и дългогодишен стилист заяви, че двамата вече са сключили брак. Според информация на RadarOnline.com церемонията е била организирана далеч от медийното внимание - напълно в духа на връзката им, която през годините остава до голяма степен извън светлината на прожекторите, предава dir.bg.

29-годишният актьор от Spider‑Man: Homecoming и неговата партньорка, носителката на награда „Еми“ за сериала Euphoria, засега не са потвърдили официално новината. Спекулациите обаче се засилиха, след като преди около две седмици Зендая беше забелязана със златна халка на пръста си.

Темата стана още по-обсъждана по време на церемонията на Actor Awards на 1 март, когато стилистът Лоу Роуч намекна, че сватбата вече е факт. Пред камера той заяви: „Сватбата вече се състоя - всички я пропуснахте. Съжалявам!“, а след това допълни, че казаното е истина.

Холанд и Зендая се срещат за първи път през 2016 г. по време на снимките на Spider‑Man: Homecoming. Оттогава връзката им постепенно се задълбочава, а днес двамата споделят общ живот в Ричмънд. Годежът им стана известен в началото на 2025 г., когато актрисата се появи на церемонията Golden Globe Awards с впечатляващ диамантен пръстен от пет карата.

Близък до двойката източник твърди, че ако сватбата наистина се е състояла, тя е била изцяло съобразена с техния начин на живот. Според него двамата са искали събитието да бъде напълно лично - без червени килими, медийно внимание или лъскави фотосесии.

„За тях бракът означаваше да дадат обещание пред най-близките си хора, а не да превръщат личния си момент в глобално шоу“, разказва източникът. По думите му актьорите са изпитвали напрежение от постоянния интерес към личния им живот и са искали този път да запазят контрола върху най-важния си момент.

Техни близки твърдят, че именно в ежедневието им далеч от Холивуд се вижда истинската им същност. Когато са в Лондон, двамата водят съвсем обикновен живот - разхождат кучето си, готвят у дома и прекарват време със семействата си.

Самият Холанд и преди е говорил за трудностите на славата. В интервю актьорът признава, че популярността често отнема възможността човек да запази личните си моменти само за себе си. Той подчертава, че предпочита да говори за връзката им единствено когато двамата са готови да го направят заедно.

Зендая също споделя сходна позиция, като определя любовта като нещо „свещено и специално“, което понякога трябва да остане далеч от публичното пространство.

Според хора от обкръжението им именно характерът на Холанд е изиграл ключова роля в отношенията им. Той е известен с това, че показва чувствата си чрез действия - помага в домакинството, ремонтира мебели и често сам изработва неща за дома им.

Друг важен момент в живота му е решението през 2022 г. да спре алкохола. По думите на близки до двойката тази стъпка е засилила увереността му и е укрепила връзката им. По-късно актьорът дори стартира собствен проект за безалкохолна бира, насочен към хората, които искат социален живот без алкохол.

Приятели на двойката смятат, че именно тази комбинация от постоянство, грижа и стремеж към личностно развитие е спечелила сърцето на Зендая. Макар романтиката им да започва на снимачната площадка, според близките им връзката се е изграждала най-вече чрез простите, ежедневни моменти далеч от светлините на прожекторите.