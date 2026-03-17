Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Пожар на самолетоносача "Джералд Форд"! Екипажът е без пералня, 600 военнослужещи спят на пода

17 Март, 2026 10:15 3 192 87

  • самолетоносач-
  • пентагон-
  • сащ-
  • иран-
  • изтребители

Пожар на самолетоносача "Джералд Форд"! Екипажът е без пералня, 600 военнослужещи спят на пода - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Пожарът, избухнал на борда на американския самолетоносач "Джералд Р. Форд", докато той оперираше в Близкия изток като част от продължаващата американско-израелска война с Иран, остави над 600 военнослужещи без легла, съобщават TRT и "Ню Йорк Таймс".

Пожарът е избухнал в пералното помещение на самолетоносача миналата седмица, а военни служители посочиха, че на членовете на екипажа са били необходими над 30 часа, за да го потушат.

Десетки военнослужещи са пострадали от вдишване на дим, а двама са били лекувани заради наранявания, които не са животозастрашаващи.

Членовете на екипажа, които са загубили леглата си, сега спят на пода и по маси, а тъй като пожарът е възникнал в основната зона за пране, моряците не могат и да перат дрехите си.

На 24 октомври миналата година министърът на отбраната Пийт Хегсет нареди на самолетоносача, заедно с неговите 4500 моряци и пилоти на изтребители, да премине от Средиземно море към Карибите. Това беше част от по-широко натрупване на американски военни сили, целящо да увеличи натиска върху президента на Венецуела Николас Мадуро преди залавянето му в началото на януари.

Впоследствие корабът отплава за Близкия изток за американско-израелската война срещу Иран, която вече продължава трета седмица.

Като цяло екипажът навлиза в 10-ия си месец на разполагане и ако самолетоносачът остане в морето до средата на април, това ще счупи рекорда за най-дълго разполагане на самолетоносач след войната във Виетнам.

Тъй като екипажът заяви, че им е било съобщено, че разполагането им вероятно ще продължи до май, те вероятно ще надминат рекордните 294 дни в морето, поставени от екипажа на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" през 2020 г.

Централното командване на САЩ заяви, че пожарът "не е причинил щети на задвижващата установка на кораба и самолетоносачът остава напълно оперативен", но членовете на екипажа отбелязаха, че водопроводната система на 650 тоалетни на борда често се поврежда.

"Корабите също се уморяват и се износват по време на дългите разполагания", обясни контраадмирал Джон Ф. Кърби - пенсиониран военноморски офицер и прессекретар на Пентагона в администрацията на Джо Байдън. "Не можете да управлявате кораб толкова дълго и толкова усилено и да очаквате той и екипажът му да работят с максимален капацитет".

Въпреки инцидента с пожара самолетоносачът извършва полетни операции денонощно, твърдят представители на ВМС.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    67 12 Отговор
    Еми като ги одари орешника, така става!

    Коментиран от #4, #18

    10:17 17.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    74 10 Отговор
    Ах техната кожа и постови!!! И говедарските си хвърлят цигарите където им попадне!!! Това съвсем не е удар от ракета ! Не е бе !!! То в пелалното водата така си гори !!!

    Коментиран от #44

    10:18 17.03.2026

  • 4 И тез щели да

    70 14 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    побеждават Русия.😂🤣😂🤣

    Коментиран от #20, #29, #62

    10:18 17.03.2026

  • 5 Мдаа

    50 8 Отговор
    Локацията му сочи,че в Южна Корея- вероятно на ремонтен док...

    10:19 17.03.2026

  • 6 Гражданин.

    48 7 Отговор
    Царят е гол.

    10:19 17.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Боко

    46 6 Отговор
    Отломки от ирански дробове и ракети са паднали в гащите и …🔥

    10:21 17.03.2026

  • 10 Митко Пешев

    63 7 Отговор
    Бех сигурен, че чистачката е забравила ютията включена.

    10:21 17.03.2026

  • 11 Пълно било

    45 8 Отговор
    с кравешки фъшшшкии.

    10:21 17.03.2026

  • 12 дядо дръмпир

    6 38 Отговор
    Вместо да пишете лъжи ,вземете анализирайте кой има сметка теснината да е затворена и ще разберете ,че в дъното пак са американските интереси!нима мислите ,че щатите нямат кораби за разминирване или ,че не могат да въдворят ред там.......могат ,но не искат защото Печелят от това!Китай прави грешка ,както и просия ,че не се озъбват на щатите!

    Коментиран от #78

    10:22 17.03.2026

  • 13 Ти да видиш

    56 8 Отговор
    Новината е прокиснала вече от преди седмица когато беше ударен и сега ни се поднася като изопачена истина.....да да знаем че климатикът се е запалил, моряк е пушил цигара и свещите от тортата са паднали на земята....получихте 5 цента!

    10:22 17.03.2026

  • 14 старите корита не са надежни

    42 7 Отговор
    днес пожар , онзи ден нямало тоалетни , преди месец го показваха гордо . армади с 23 кораба и със самолетоносач . сега го оплакват . на наште не им трябва самолетоносач . даже да ни го подарят в замяна на мини и бомби от арсенал .

    Коментиран от #26

    10:22 17.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бендида

    49 2 Отговор
    Лигльовци. Дедите им в окопите са спали, некъпани, болни, гладни.....

    10:22 17.03.2026

  • 17 да питам

    13 36 Отговор
    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #27, #40, #87

    10:23 17.03.2026

  • 18 да питам

    13 31 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    верно ли завода за орешници бил взривен преди 10 дни от 3 украински ракети ?

    10:23 17.03.2026

  • 19 Мишел

    39 7 Отговор
    Запушена е канализацията и пералнята се е подпалила при непрекъснатото пране на нацапани гащи.

    10:24 17.03.2026

  • 20 Няма нужда

    7 31 Отговор

    До коментар #4 от "И тез щели да":

    Русия успешно се самоунищожава и сама :)

    10:24 17.03.2026

  • 21 Дон Калверо

    40 3 Отговор
    Доколкото разбрах от статията, някакъв Щахед ,управляван о чип на украйнска пералня , е поразил самолетоносач и изгорил 600 легла в пералното помещение,а войниците не се къпели,защото се страхували от морската вода.

    Коментиран от #49

    10:25 17.03.2026

  • 22 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    32 6 Отговор
    Персите са ми видяли сметката !

    10:25 17.03.2026

  • 23 Ехе!

    41 3 Отговор
    Егати пожара - 30 часа гасене при модерен кораб, с пожарни системи!!!

    Коментиран от #81

    10:25 17.03.2026

  • 24 Персийска пералня

    28 8 Отговор
    Новата ааериканска прислужница в България Румяна Радева след като стадото я избере, ще изпрати всемогъщия български флот на помощ. И нужният персонал на експертни позиции да прислугват и мият тоалетните, чинийте и ще ги перат. Стадото в България за 30 години не се научи, че срещу него е изправена тежка и грамадна машина психологически добре подкована . Изводите - за пореден път ще плати цената и след това друг ще търси за виновен.

    10:25 17.03.2026

  • 25 Аятолаха

    30 3 Отговор
    Е как ще е без пералня? Тая пералня дето им я метнахме не им ли върши работа?

    10:26 17.03.2026

  • 26 да питам

    8 23 Отговор

    До коментар #14 от "старите корита не са надежни":

    А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?

    10:27 17.03.2026

  • 27 Хи хи

    33 6 Отговор

    До коментар #17 от "да питам":

    Верно е, Русия не ползва самолетоносачи, щото има ракети, които стигат до всяка точка на свето за минути. Също и самолетите и са с по голям обхват. Самолетоносачите са остарели технологии.

    Коментиран от #37, #39, #47

    10:28 17.03.2026

  • 28 Голям

    25 4 Отговор
    ще да е този самолетоносач щом има 600 човека перачи. Щото другаде освен в пералното пожар няма и само там са изгорели леглата явно на перачите. Абе без кенефи, а сега и без перално е много кофти - направо се умирисаха хората.

    10:28 17.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хахахах🤣🤣🤣

    24 4 Отговор
    Тия говедарчета почнаха да пушат цигари повече и от руснаците.

    10:29 17.03.2026

  • 31 Тц,тц,тц 😂😂😂

    9 9 Отговор
    Понеже американците го закъсаха а Тръпягата през 2,3 часа говори по телефона с Путин,вторият ще му прати един от многото руски самолетоносачи на помощ🤣

    10:29 17.03.2026

  • 32 Смешник

    18 3 Отговор
    А тоалетните оправиха ли ги

    10:30 17.03.2026

  • 33 Хи хи

    23 3 Отговор
    Самолетоносача бил изключително опасен, щото като минел покрай бряг, хората на брега припадали от вонята !!

    10:30 17.03.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    8 12 Отговор
    Новина N1 във всички руски медии.
    Тръмп намери своя Виетнам, Америка потъва, С.А.Щ загазиха в кървава авантюра !!!
    Инак в Русията всичко ток и жица, Украйна всеки миг ке падне, Зеле бяга от Киев, фронта рухва, завтра пабеда. Пабеда колко десет загуби таварищи ☝️😁

    10:31 17.03.2026

  • 35 кравария

    15 4 Отговор
    изтича в канала!

    10:32 17.03.2026

  • 36 факуса

    16 4 Отговор
    ама как така ще се износи и умори амерска техника бе,явно си русофил генерале,много взеха да пушат жендърбойците

    10:32 17.03.2026

  • 37 Тръмп

    4 8 Отговор

    До коментар #27 от "Хи хи":

    Дали??

    10:33 17.03.2026

  • 38 дълбоко виждащ

    3 24 Отговор
    Докато пишете минуси на истините ,които ще се случат , докато се радвате на иранските успехи....още един сателит на просия-куба отива извън кремълска орбита.това ви го казах преди месец ,нали !Ако имаше мислещи ,просиянци/Аз съм баща на името-Просия/ та можехте да вземете някакви мерки свързани с храна и енергия за острова.......И куба ви измъкнаха --просиянски иидееоти!накрая ще ви направят 40милиона московийци!

    Коментиран от #54

    10:33 17.03.2026

  • 39 Самолетоносачите са изключително скъпи.

    6 19 Отговор

    До коментар #27 от "Хи хи":

    Само Великите сили или много богати държави могат да си ги позволят. Русия е една бавноразвиваща се и изостанала бедна държава, откъде пари за самолетоносачи. А сега обедня съвсем, само може да си мечтае за самолетоносач през следващите 30 години :))))

    Коментиран от #52, #77

    10:34 17.03.2026

  • 40 ЗАЩОТО

    21 3 Отговор

    До коментар #17 от "да питам":

    САМОЛЕТОНОСАЧА Е ЕДНО ГОЛЕМО КОРИТО ЗА ЦИРКОН , ЛЕСНО СЕ ЦЕЛИ / справка Бисмарк ВСВ/ БРЪЖЕ ПОТЪВА / спрвка Титаник/

    10:34 17.03.2026

  • 41 Розов пудел с бустер

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "И ПО СУША , И ПО ВОДА...":

    И ПО ВЪЗДУХ СЕ ОС РА ОБОРА

    Коментиран от #43

    10:34 17.03.2026

  • 42 Ивелин Михайлов

    19 2 Отговор
    Мда и казаха,че причината била забравена ютия 😆😅🤣😂😂😄😄

    10:35 17.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 хихи

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    ако е ракета!? Това е приятелски огън, защото всеки демократ знае, че диктаторските ракети поразяват само цивилни..

    Коментиран от #56

    10:36 17.03.2026

  • 45 КотАКА

    11 6 Отговор
    Иран за 3 дня, а?!?

    Коментиран от #51

    10:36 17.03.2026

  • 46 Исторически парк

    15 5 Отговор
    ИРАН ПОБЕДА!

    10:36 17.03.2026

  • 47 ватната логика се опровергава с ФАКТИ

    5 7 Отговор

    До коментар #27 от "Хи хи":

    Колко прехванати балистични ракети имаме до момента и колко потопени самолетоносача?

    Коментиран от #59, #64, #71

    10:38 17.03.2026

  • 48 Кънтриадмирала

    9 2 Отговор
    Корабите също се уморяват бе - не разбрахте ли? Толкова ясно го обясних, а вие вашата си знаете.

    10:38 17.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Пригожин

    4 6 Отговор

    До коментар #45 от "КотАКА":

    Не всеки може Киев за два дня.

    10:40 17.03.2026

  • 52 Хи хи

    12 1 Отговор

    До коментар #39 от "Самолетоносачите са изключително скъпи.":

    Самолетоносачите са изключително скъпи и са лесна мишена за съвременните руски ракети !!

    10:42 17.03.2026

  • 53 Гончар Романенко

    10 2 Отговор
    "....водопроводната система на 650 тоалетни на борда често се поврежда....
    ....ми като непрекъснато се на.ра екипажа,ко друго да стане?!
    Да си назначат перачка и водопроводчик,волнонаемни!

    10:42 17.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ръждясало корито краварско

    9 2 Отговор
    тия краварски гемий много афиф се оказаха

    10:44 17.03.2026

  • 56 Пич

    5 2 Отговор

    До коментар #44 от "хихи":

    Алеле..... като го казваш, дали Кувейтците пак не са ги опраскали ?! Ония са "Алах Акбар", и не гледат къде пуцат !!! Квото уцелят - Алах така е казАл!!!

    10:45 17.03.2026

  • 57 Десетки военнослужещи са пострадали от

    4 5 Отговор
    Десетки военнослужещи са пострадали от вдишване на дим, а двама са били лекувани заради наранявания, които не са животозастрашаващи.
    КАК СА УГАСИЛИ ПОЖАРА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ? ДА НЕ СА ПИК АЛИ 30 ЧАСА, ВЪРХУ НЕГО? ТО ПОКРАЙ САМОЛЕТОНОСАЧА НЯМА И КАПКА ВОДА. БАЙ ДОНЧО ОЩЕ ФЧЕРА РАСКАЗА ЗА СТОТИЦИ ВИДЕА ИЗМИШЛЬОТИНИ! ТИЯ ЧАЛМИ ГОЛЕМИ ОВНИЦИ! ТО КУЛИТЕ В НЮ ЙОРК ГОРЯХА САМО ОКОЛО ДВА ЧАСА, А САМОЛЕТОНОСАЧА 30 ЧАСА!?!?. ПРИКАЗКИ ЗА МАЛОУМНИ КОПЕЙКИ.

    10:45 17.03.2026

  • 58 Тома

    13 2 Отговор
    Ако и иранската ракета е направена от части на пералня много ясно е че ще удари пералното помещение.Така е програмирана да пере

    Коментиран от #84

    10:46 17.03.2026

  • 59 Хи хи

    5 7 Отговор

    До коментар #47 от "ватната логика се опровергава с ФАКТИ":

    Потопените самолетоносачи ще се броят при евентуална война на нато с Русия !! Сега имаме една малка специална военна операцийка срещу покрайна !!

    Коментиран от #68, #72

    10:46 17.03.2026

  • 60 Заядлив

    7 3 Отговор
    Когато вонящите, смрадливи атлантически войни се появят и изправят срещу чистите и приветливо облечени ирански войници, иранците направо ще се разбягат ужасени в различни посоки. Това е планът на Тръмп- Владетелят на вселената.

    Коментиран от #65

    10:46 17.03.2026

  • 61 Име

    7 5 Отговор
    Защо ни занимавате с тъпотии?! В казармата през 80-те и ние нямахме пералня, топла вода да не говорим!

    Коментиран от #86

    10:46 17.03.2026

  • 62 Рон Джереми

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "И тез щели да":

    Ако не си забелязал ТЕЗИ помагат на Русия.

    10:46 17.03.2026

  • 63 Гордото Янки

    5 4 Отговор
    Може да сме мръсни, умирисани и подпалени, ама сме напълно оперативни и извъшваме полетни операции денонощно. Разбрахте ли?

    10:47 17.03.2026

  • 64 Ютия на въглища

    6 5 Отговор

    До коментар #47 от "ватната логика се опровергава с ФАКТИ":

    През втората световна война Япония е имала седем самолетоносача срещу четири на САЩ и въпреки това е загубила войната. Самолетоносачите са отживелица.

    Коментиран от #70

    10:48 17.03.2026

  • 65 ватната логика се опровергава с ФАКТИ

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "Заядлив":

    Вижда се, че не си служил във въоръжените сили на НРБ. Иначе щеше да помниш що е то миризма и аромати.

    10:49 17.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 @@@

    8 3 Отговор
    Бедствията на самолетоносача "Джералд Форд"
    Е Божие Наказание за Б@зб@жниците, които убив@т дец@ и невинни хора!

    10:52 17.03.2026

  • 68 Хи хи

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от "Хи хи":

    И да уточня, войната няма да е Русия -нато, а БРИКС -нато.

    10:55 17.03.2026

  • 69 Я пък тоя

    4 3 Отговор
    И тия ли започнаха да пушат "цигари" дето не трябва 🤣

    10:56 17.03.2026

  • 70 Самолетоносачите са престиж

    4 6 Отговор

    До коментар #64 от "Ютия на въглища":

    За държавите, които имат голямо влияние са задължителни. Без самолетоносач няма как да проведеш операция на отдалечено място. Русия си мечтае да има поне един, но уви, прекалено скъпо е. Но Китай в момента строи, има пари и действат.

    10:57 17.03.2026

  • 71 Прав си

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "ватната логика се опровергава с ФАКТИ":

    Ракетите се прихаващат без проблем. Но няма нито един потопен самолетоносач, защото е невъзможно. :)

    11:00 17.03.2026

  • 72 В Русия съвсем друго казват:

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Хи хи":

    "Русия хвърли целия си ресурс в тази, заложи всичко. Не можем да си позволим да се откажем, защото ще загубим всичко."

    11:05 17.03.2026

  • 73 ккакво си искал да кажеш 54 ,проззз....

    0 2 Отговор
    Какво проззтако си искал да ми кажеш под пост 54???

    11:11 17.03.2026

  • 74 Хи хи хи . Голям майтап !

    0 3 Отговор
    То и на линкълна имаше пожар и отиде на дъното .......тъй става когато кравите разсърдят аятолаха !!!!!

    11:14 17.03.2026

  • 75 АМА ВЕРНО ЛИ ?????????

    0 3 Отговор
    Горките войничета няма къде да спят , да отидат на хотел във Техеран !!!!!!!!!

    11:16 17.03.2026

  • 76 Ариел

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Без пералня замириса на оакаани гащи...

    11:16 17.03.2026

  • 77 Мишел

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Самолетоносачите са изключително скъпи.":

    Самолетоносачите за осигуряване въздушна подкрепа на десанти при агресия в далечна държава. По рядко се ползват при морски сражения. Русия не провежда такива операции, а за защита на своята територия не й трябват самолетоносачи.

    11:23 17.03.2026

  • 78 Госта.

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "дядо дръмпир":

    Русия печели най много, нефтът за Индия / същата която преди години изнудваше за цената Русия/ е вече 102$ .

    11:26 17.03.2026

  • 79 Пешо z

    1 3 Отговор
    Чиповете в пералните са дали на късо.

    11:29 17.03.2026

  • 80 Да де

    1 3 Отговор
    В пералното помещение ударено от ракета.

    11:31 17.03.2026

  • 81 Госта.

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ехе!":

    Перилните препарати горят дълго, затова.600 човека без легло - смятай колко каюти са това и какъв е размерът на поражението

    11:31 17.03.2026

  • 82 Гребец на галерс

    2 3 Отговор
    Интересно как ли е възникнал внезапно. Противопожарна система има вероятно нвщголямо да го е ударило и разпространил

    11:32 17.03.2026

  • 83 Всичко точно

    1 2 Отговор
    Американския гаргоплашач е ударен от иранска ракета и бега далеко от Персийския залив. Това беше целта, да го повредят а не потопят. При потапяне на такъв кораб със екипаж от 5 хиляди души, америте щяха да натиснат червеното копче. Историята помни още Хирошима и Нагазаки.

    11:35 17.03.2026

  • 84 Урко

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Тома":

    Това е супер. Крада го .

    11:36 17.03.2026

  • 85 Колко удобно

    1 2 Отговор
    Пожар било ха ха ама от ракета. Има го в нета въпреки забраната на америте. Плачат горките

    11:37 17.03.2026

  • 86 Урко

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Име":

    И затова ли още вониш 😁😁😁😁

    11:38 17.03.2026

  • 87 Корито

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "да питам":

    СССР имаше 4 самолетоносача от които 1 остана прибтях адмирал Кузнецов който се запали по време на ремонт и сега стои. Другите продадоха на Индия и Китай и те са в експлоатация и модернизирани. Вдоктрината на Русия не им е необходим самолетоносач. Територията им представлява такъв непотопяем. САЩ имат друга политика и имат закон който ги задължава да имат 11 самолетоносача от които поне 7 в оперативна готовност по целия свят. Техния флот от клас НИМИЦ също остарява но темповете на новов строителство са бавни и сега ще строят 2 наведнъж.

    11:47 17.03.2026