Пожар на самолетоносача "Джералд Форд"! Екипажът е без пералня, 600 военнослужещи спят на пода

Пожарът, избухнал на борда на американския самолетоносач "Джералд Р. Форд", докато той оперираше в Близкия изток като част от продължаващата американско-израелска война с Иран, остави над 600 военнослужещи без легла, съобщават TRT и "Ню Йорк Таймс".
Пожарът е избухнал в пералното помещение на самолетоносача миналата седмица, а военни служители посочиха, че на членовете на екипажа са били необходими над 30 часа, за да го потушат.
Десетки военнослужещи са пострадали от вдишване на дим, а двама са били лекувани заради наранявания, които не са животозастрашаващи.
Членовете на екипажа, които са загубили леглата си, сега спят на пода и по маси, а тъй като пожарът е възникнал в основната зона за пране, моряците не могат и да перат дрехите си.
На 24 октомври миналата година министърът на отбраната Пийт Хегсет нареди на самолетоносача, заедно с неговите 4500 моряци и пилоти на изтребители, да премине от Средиземно море към Карибите. Това беше част от по-широко натрупване на американски военни сили, целящо да увеличи натиска върху президента на Венецуела Николас Мадуро преди залавянето му в началото на януари.
Впоследствие корабът отплава за Близкия изток за американско-израелската война срещу Иран, която вече продължава трета седмица.
Като цяло екипажът навлиза в 10-ия си месец на разполагане и ако самолетоносачът остане в морето до средата на април, това ще счупи рекорда за най-дълго разполагане на самолетоносач след войната във Виетнам.
Тъй като екипажът заяви, че им е било съобщено, че разполагането им вероятно ще продължи до май, те вероятно ще надминат рекордните 294 дни в морето, поставени от екипажа на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" през 2020 г.
Централното командване на САЩ заяви, че пожарът "не е причинил щети на задвижващата установка на кораба и самолетоносачът остава напълно оперативен", но членовете на екипажа отбелязаха, че водопроводната система на 650 тоалетни на борда често се поврежда.
"Корабите също се уморяват и се износват по време на дългите разполагания", обясни контраадмирал Джон Ф. Кърби - пенсиониран военноморски офицер и прессекретар на Пентагона в администрацията на Джо Байдън. "Не можете да управлявате кораб толкова дълго и толкова усилено и да очаквате той и екипажът му да работят с максимален капацитет".
Въпреки инцидента с пожара самолетоносачът извършва полетни операции денонощно, твърдят представители на ВМС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #4, #18
10:17 17.03.2026
3 Пич
Коментиран от #44
10:18 17.03.2026
4 И тез щели да
До коментар #1 от "Българин":побеждават Русия.😂🤣😂🤣
Коментиран от #20, #29, #62
10:18 17.03.2026
5 Мдаа
10:19 17.03.2026
6 Гражданин.
10:19 17.03.2026
9 Боко
10:21 17.03.2026
10 Митко Пешев
10:21 17.03.2026
11 Пълно било
10:21 17.03.2026
12 дядо дръмпир
Коментиран от #78
10:22 17.03.2026
13 Ти да видиш
10:22 17.03.2026
14 старите корита не са надежни
Коментиран от #26
10:22 17.03.2026
16 Бендида
10:22 17.03.2026
17 да питам
Коментиран от #27, #40, #87
До коментар #1 от "Българин":верно ли завода за орешници бил взривен преди 10 дни от 3 украински ракети ?
10:23 17.03.2026
19 Мишел
20 Няма нужда
До коментар #4 от "И тез щели да":Русия успешно се самоунищожава и сама :)
10:24 17.03.2026
21 Дон Калверо
Коментиран от #49
10:25 17.03.2026
22 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
10:25 17.03.2026
23 Ехе!
Коментиран от #81
10:25 17.03.2026
10:25 17.03.2026
25 Аятолаха
10:26 17.03.2026
26 да питам
До коментар #14 от "старите корита не са надежни":А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?
10:27 17.03.2026
27 Хи хи
До коментар #17 от "да питам":Верно е, Русия не ползва самолетоносачи, щото има ракети, които стигат до всяка точка на свето за минути. Също и самолетите и са с по голям обхват. Самолетоносачите са остарели технологии.
Коментиран от #37, #39, #47
10:28 17.03.2026
28 Голям
10:28 17.03.2026
30 Хахахах🤣🤣🤣
10:29 17.03.2026
31 Тц,тц,тц 😂😂😂
10:29 17.03.2026
32 Смешник
10:30 17.03.2026
33 Хи хи
10:30 17.03.2026
34 Владимир Путин, президент
Тръмп намери своя Виетнам, Америка потъва, С.А.Щ загазиха в кървава авантюра !!!
Инак в Русията всичко ток и жица, Украйна всеки миг ке падне, Зеле бяга от Киев, фронта рухва, завтра пабеда. Пабеда колко десет загуби таварищи ☝️😁
10:31 17.03.2026
35 кравария
10:32 17.03.2026
36 факуса
10:32 17.03.2026
37 Тръмп
До коментар #27 от "Хи хи":Дали??
10:33 17.03.2026
38 дълбоко виждащ
Коментиран от #54
10:33 17.03.2026
39 Самолетоносачите са изключително скъпи.
До коментар #27 от "Хи хи":Само Великите сили или много богати държави могат да си ги позволят. Русия е една бавноразвиваща се и изостанала бедна държава, откъде пари за самолетоносачи. А сега обедня съвсем, само може да си мечтае за самолетоносач през следващите 30 години :))))
Коментиран от #52, #77
10:34 17.03.2026
40 ЗАЩОТО
До коментар #17 от "да питам":САМОЛЕТОНОСАЧА Е ЕДНО ГОЛЕМО КОРИТО ЗА ЦИРКОН , ЛЕСНО СЕ ЦЕЛИ / справка Бисмарк ВСВ/ БРЪЖЕ ПОТЪВА / спрвка Титаник/
10:34 17.03.2026
41 Розов пудел с бустер
До коментар #7 от "И ПО СУША , И ПО ВОДА...":И ПО ВЪЗДУХ СЕ ОС РА ОБОРА
Коментиран от #43
10:34 17.03.2026
42 Ивелин Михайлов
10:35 17.03.2026
44 хихи
До коментар #3 от "Пич":ако е ракета!? Това е приятелски огън, защото всеки демократ знае, че диктаторските ракети поразяват само цивилни..
Коментиран от #56
10:36 17.03.2026
45 КотАКА
Коментиран от #51
10:36 17.03.2026
46 Исторически парк
10:36 17.03.2026
47 ватната логика се опровергава с ФАКТИ
До коментар #27 от "Хи хи":Колко прехванати балистични ракети имаме до момента и колко потопени самолетоносача?
Коментиран от #59, #64, #71
10:38 17.03.2026
48 Кънтриадмирала
10:38 17.03.2026
51 Пригожин
До коментар #45 от "КотАКА":Не всеки може Киев за два дня.
10:40 17.03.2026
52 Хи хи
До коментар #39 от "Самолетоносачите са изключително скъпи.":Самолетоносачите са изключително скъпи и са лесна мишена за съвременните руски ракети !!
10:42 17.03.2026
53 Гончар Романенко
....ми като непрекъснато се на.ра екипажа,ко друго да стане?!
Да си назначат перачка и водопроводчик,волнонаемни!
10:42 17.03.2026
55 ръждясало корито краварско
10:44 17.03.2026
56 Пич
До коментар #44 от "хихи":Алеле..... като го казваш, дали Кувейтците пак не са ги опраскали ?! Ония са "Алах Акбар", и не гледат къде пуцат !!! Квото уцелят - Алах така е казАл!!!
10:45 17.03.2026
57 Десетки военнослужещи са пострадали от
КАК СА УГАСИЛИ ПОЖАРА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ? ДА НЕ СА ПИК АЛИ 30 ЧАСА, ВЪРХУ НЕГО? ТО ПОКРАЙ САМОЛЕТОНОСАЧА НЯМА И КАПКА ВОДА. БАЙ ДОНЧО ОЩЕ ФЧЕРА РАСКАЗА ЗА СТОТИЦИ ВИДЕА ИЗМИШЛЬОТИНИ! ТИЯ ЧАЛМИ ГОЛЕМИ ОВНИЦИ! ТО КУЛИТЕ В НЮ ЙОРК ГОРЯХА САМО ОКОЛО ДВА ЧАСА, А САМОЛЕТОНОСАЧА 30 ЧАСА!?!?. ПРИКАЗКИ ЗА МАЛОУМНИ КОПЕЙКИ.
10:45 17.03.2026
58 Тома
Коментиран от #84
10:46 17.03.2026
59 Хи хи
До коментар #47 от "ватната логика се опровергава с ФАКТИ":Потопените самолетоносачи ще се броят при евентуална война на нато с Русия !! Сега имаме една малка специална военна операцийка срещу покрайна !!
Коментиран от #68, #72
10:46 17.03.2026
60 Заядлив
Коментиран от #65
10:46 17.03.2026
61 Име
Коментиран от #86
10:46 17.03.2026
62 Рон Джереми
До коментар #4 от "И тез щели да":Ако не си забелязал ТЕЗИ помагат на Русия.
10:46 17.03.2026
63 Гордото Янки
10:47 17.03.2026
64 Ютия на въглища
До коментар #47 от "ватната логика се опровергава с ФАКТИ":През втората световна война Япония е имала седем самолетоносача срещу четири на САЩ и въпреки това е загубила войната. Самолетоносачите са отживелица.
Коментиран от #70
10:48 17.03.2026
65 ватната логика се опровергава с ФАКТИ
До коментар #60 от "Заядлив":Вижда се, че не си служил във въоръжените сили на НРБ. Иначе щеше да помниш що е то миризма и аромати.
10:49 17.03.2026
67 @@@
Е Божие Наказание за Б@зб@жниците, които убив@т дец@ и невинни хора!
10:52 17.03.2026
68 Хи хи
До коментар #59 от "Хи хи":И да уточня, войната няма да е Русия -нато, а БРИКС -нато.
10:55 17.03.2026
69 Я пък тоя
10:56 17.03.2026
70 Самолетоносачите са престиж
До коментар #64 от "Ютия на въглища":За държавите, които имат голямо влияние са задължителни. Без самолетоносач няма как да проведеш операция на отдалечено място. Русия си мечтае да има поне един, но уви, прекалено скъпо е. Но Китай в момента строи, има пари и действат.
10:57 17.03.2026
71 Прав си
До коментар #47 от "ватната логика се опровергава с ФАКТИ":Ракетите се прихаващат без проблем. Но няма нито един потопен самолетоносач, защото е невъзможно. :)
11:00 17.03.2026
72 В Русия съвсем друго казват:
До коментар #59 от "Хи хи":"Русия хвърли целия си ресурс в тази, заложи всичко. Не можем да си позволим да се откажем, защото ще загубим всичко."
11:05 17.03.2026
73 ккакво си искал да кажеш 54 ,проззз....
11:11 17.03.2026
74 Хи хи хи . Голям майтап !
11:14 17.03.2026
75 АМА ВЕРНО ЛИ ?????????
11:16 17.03.2026
76 Ариел
До коментар #2 от "Шопо":Без пералня замириса на оакаани гащи...
11:16 17.03.2026
77 Мишел
До коментар #39 от "Самолетоносачите са изключително скъпи.":Самолетоносачите за осигуряване въздушна подкрепа на десанти при агресия в далечна държава. По рядко се ползват при морски сражения. Русия не провежда такива операции, а за защита на своята територия не й трябват самолетоносачи.
11:23 17.03.2026
78 Госта.
До коментар #12 от "дядо дръмпир":Русия печели най много, нефтът за Индия / същата която преди години изнудваше за цената Русия/ е вече 102$ .
11:26 17.03.2026
79 Пешо z
11:29 17.03.2026
80 Да де
11:31 17.03.2026
81 Госта.
До коментар #23 от "Ехе!":Перилните препарати горят дълго, затова.600 човека без легло - смятай колко каюти са това и какъв е размерът на поражението
11:31 17.03.2026
82 Гребец на галерс
11:32 17.03.2026
83 Всичко точно
11:35 17.03.2026
84 Урко
До коментар #58 от "Тома":Това е супер. Крада го .
11:36 17.03.2026
85 Колко удобно
11:37 17.03.2026
86 Урко
До коментар #61 от "Име":И затова ли още вониш 😁😁😁😁
11:38 17.03.2026
87 Корито
До коментар #17 от "да питам":СССР имаше 4 самолетоносача от които 1 остана прибтях адмирал Кузнецов който се запали по време на ремонт и сега стои. Другите продадоха на Индия и Китай и те са в експлоатация и модернизирани. Вдоктрината на Русия не им е необходим самолетоносач. Територията им представлява такъв непотопяем. САЩ имат друга политика и имат закон който ги задължава да имат 11 самолетоносача от които поне 7 в оперативна готовност по целия свят. Техния флот от клас НИМИЦ също остарява но темповете на новов строителство са бавни и сега ще строят 2 наведнъж.
11:47 17.03.2026