Пожар на самолетоносача "Джералд Форд"! Екипажът е без пералня, 600 военнослужещи спят на пода

Пожарът, избухнал на борда на американския самолетоносач "Джералд Р. Форд", докато той оперираше в Близкия изток като част от продължаващата американско-израелска война с Иран, остави над 600 военнослужещи без легла, съобщават TRT и "Ню Йорк Таймс".

Пожарът е избухнал в пералното помещение на самолетоносача миналата седмица, а военни служители посочиха, че на членовете на екипажа са били необходими над 30 часа, за да го потушат.

Десетки военнослужещи са пострадали от вдишване на дим, а двама са били лекувани заради наранявания, които не са животозастрашаващи.

Членовете на екипажа, които са загубили леглата си, сега спят на пода и по маси, а тъй като пожарът е възникнал в основната зона за пране, моряците не могат и да перат дрехите си.

На 24 октомври миналата година министърът на отбраната Пийт Хегсет нареди на самолетоносача, заедно с неговите 4500 моряци и пилоти на изтребители, да премине от Средиземно море към Карибите. Това беше част от по-широко натрупване на американски военни сили, целящо да увеличи натиска върху президента на Венецуела Николас Мадуро преди залавянето му в началото на януари.

Впоследствие корабът отплава за Близкия изток за американско-израелската война срещу Иран, която вече продължава трета седмица.

Като цяло екипажът навлиза в 10-ия си месец на разполагане и ако самолетоносачът остане в морето до средата на април, това ще счупи рекорда за най-дълго разполагане на самолетоносач след войната във Виетнам.

Тъй като екипажът заяви, че им е било съобщено, че разполагането им вероятно ще продължи до май, те вероятно ще надминат рекордните 294 дни в морето, поставени от екипажа на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" през 2020 г.

Централното командване на САЩ заяви, че пожарът "не е причинил щети на задвижващата установка на кораба и самолетоносачът остава напълно оперативен", но членовете на екипажа отбелязаха, че водопроводната система на 650 тоалетни на борда често се поврежда.

"Корабите също се уморяват и се износват по време на дългите разполагания", обясни контраадмирал Джон Ф. Кърби - пенсиониран военноморски офицер и прессекретар на Пентагона в администрацията на Джо Байдън. "Не можете да управлявате кораб толкова дълго и толкова усилено и да очаквате той и екипажът му да работят с максимален капацитет".

Въпреки инцидента с пожара самолетоносачът извършва полетни операции денонощно, твърдят представители на ВМС.