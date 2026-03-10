Новини
Рецепта на деня: Лучен хляб
Рецепта на деня: Лучен хляб

10 Март, 2026

Традиционен за много европейски кухни, особено в Германия и Франция

Рецепта на деня: Лучен хляб - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • брашно - 600 г;
  • топла вода - 350 мл;
  • суха мая - 7 г;
  • захар - 1 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • олио - 3 с.л.

За лука:

  • лук - 2 глави;
  • олио - 2 с.л.;
  • сол - 1 щипка.

Начин на приготвяне:

За този ароматен лучен хляб първо се подготвя лукът. Лукът се обелва и се нарязва на малки кубчета. В тиган се загрява малко олио и лукът се запържва на умерен огън, докато омекне и стане леко златист. Това карамелизиране придава много приятен аромат на хляба. Готовият лук се оставя да изстине.

В дълбока купа се сипва топлата вода, добавят се захарта и сухата мая и се разбърква добре. Сместа се оставя за около 5-10 минути, за да се активира маята.

След това към течността се добавят олиото и солта. Постепенно се прибавя брашното, като се разбърква първо с лъжица, а след това тестото се омесва с ръце. Когато започне да се оформя меко тесто, се добавя и изстиналият запържен лук.

Тестото се меси около 8-10 минути, докато стане меко, гладко и еластично.

Тестото се се оформя на топка, поставя се в леко намаслена купа и се покрива с кърпа. Оставя се да втаса на топло място около 1 час, докато увеличи обема си.

Втасалото тесто се изважда върху леко набрашнен плот и се оформя на продълговат хляб. Поставя се в тава, покрита с хартия за печене.

Отгоре може леко да се направят разрези с нож, за да се получи красива коричка.

Лученият хляб се оставя да втаса втори път за още около 20 минути.

Пече се в предварително загрята фурна на 190°C около 35-40 минути, докато придобие златиста и хрупкава коричка. След изпичане лученият хляб се изважда и се оставя да се охлади върху решетка, за да остане коричката хрупкава, пише gotvach.bg.

Съвети за перфектен лучен хляб

Карамелизирайте добре лука

Леко запърженият лук прави вкуса на хляба по-богат и ароматен.

Не добавяйте горещ лук в тестото

Оставете го да изстине, за да не спре действието на маята.

Месете тестото достатъчно дълго

Това развива глутена и прави хляба по-пухкав.

Направете разрези върху тестото

Така хлябът се надига по-красиво при печене.

Оставете хляба да изстине

Рязането на топъл хляб може да направи вътрешността лепкава.


