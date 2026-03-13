Новини
Цеца Ражнатович с частен самолет и 15 души антураж

13 Март, 2026 11:14 1 264 8

  цеца ражнатович
  концерт
  варна
  частен самолет
  антураж

Сред изискванията на звездата са да бъде посрещната от ескорт и допълнителна персонална охрана

Цеца Ражнатович с частен самолет и 15 души антураж - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сръбската суперзвезда Цеца Ражнатович ще пристигне във Варна с частен самолет. Мащабният концерт на певицата в морската столица е в петък, предаде bTV.

Цеца пристига с 15 души антураж, сред които личен асистент, гримьор, фризьор и лична охрана.

Сред изискванията на звездата са да бъде посрещната от ескорт и допълнителна персонална охрана, както и да бъде настанена в президентски апартамент с гледка към морето.

Сред допълнителните изисквания са стаите на членовете на екипа да са в съседство с нейната.

Зала "Конгресна“ вече е почти разпродадена, но за радост на почитателите на сръбската музика, към момента все още има ограничено количество билети.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    Баце са му докарали 6 Херкулеса да товари фурмите.

    11:18 13.03.2026

  • 2 Единствена

    Остава класика,въпреки че съм по метала.Друга сърбежка не.

    11:19 13.03.2026

  • 3 Бой, кекс

    И тлъсти лели с тежък грим на, сръбско.

    11:38 13.03.2026

  • 5 сава

    тая не може да похарчи парите на умрелия й мъж, явно е имал бая пара.

    12:17 13.03.2026

  • 6 Крис

    До коментар #5 от "сава":

    Да, и тази като нашата Мисис Мултигруп................

    12:21 13.03.2026

  • 7 Ужас!

    Тая, с отвратителното име "Цеца", всъщност по рождение нови прекрасното име "Светлана"!

    12:43 13.03.2026

  • 8 Присмехулник

    Ако нейното е сръбска музика, аз съм изкуствен интелект. Тая е само за радио Крушевец. Да живее чалгата!

    12:49 13.03.2026