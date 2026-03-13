Цеца Ражнатович с частен самолет и 15 души антураж

Сръбската суперзвезда Цеца Ражнатович ще пристигне във Варна с частен самолет. Мащабният концерт на певицата в морската столица е в петък, предаде bTV.
Цеца пристига с 15 души антураж, сред които личен асистент, гримьор, фризьор и лична охрана.
Сред изискванията на звездата са да бъде посрещната от ескорт и допълнителна персонална охрана, както и да бъде настанена в президентски апартамент с гледка към морето.
Сред допълнителните изисквания са стаите на членовете на екипа да са в съседство с нейната.
Зала "Конгресна“ вече е почти разпродадена, но за радост на почитателите на сръбската музика, към момента все още има ограничено количество билети.
13 Март, 2026 11:14 1 264 8
1 честен ционист
11:18 13.03.2026
2 Единствена
11:19 13.03.2026
3 Бой, кекс
11:38 13.03.2026
5 сава
Коментиран от #6
12:17 13.03.2026
6 Крис
До коментар #5 от "сава":Да, и тази като нашата Мисис Мултигруп................
12:21 13.03.2026
7 Ужас!
12:43 13.03.2026
8 Присмехулник
12:49 13.03.2026