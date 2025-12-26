Новини
Любопитно »
"Стерилна" двойка безкрили птици неочаквано се сдоби с рожба

"Стерилна" двойка безкрили птици неочаквано се сдоби с рожба

26 Декември, 2025 13:20, обновена 26 Декември, 2025 13:24 753 4

  • птици-
  • новазеландия-
  • рожба

Малко такахе се излюпи в природния резерват "Зеландия"

"Стерилна" двойка безкрили птици неочаквано се сдоби с рожба - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двойка редки птици в природния резерват „Зеландия“ в Нова Зеландия, считана за стерилна, неочаквано излюпи първите си малки, съобщава RNZ.

Родителите са част от семейството на такахе - безкрила птица, считана за критично застрашена. Мъжкият, на име Бендиго, и женската, на име Уайтаа, са доставени в резервата преди две години като „неразмножаващи се“ птици, тъй като мъжкият преди това е показвал проблеми с плодовитостта. „Смятахме, че тези птици не са способни да произвеждат малки“, призна Джо Ледингтън, генерален мениджър по опазването на природата в резервата.

През ноември обаче персоналът, обезпокоен от отсъствието на женската по време на хранене, откри новоизлюпено пиле в гнездото. Пристигането на тази нова птица е от решаващо значение за възстановяването на популацията на такахе, от която са останали само около 500 екземпляра. Пилето, чийто пол все още е неизвестен, в момента живее в част от резервата, затворена за посетители. Персоналът пази щастливата новина в тайна в продължение на няколко седмици, предпазвайки малкото от студено и влажно време, към което малките такахе са особено уязвими.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Явно кокошката е ходила при съседа да ѝ "ремонтира сешоара"...

    Коментиран от #2

    13:37 26.12.2025

  • 2 Точно така!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Ако пиленцето започне да кукурига като съседският петел, Бендиго ще бъде много разочарован!🐓🐔

    13:54 26.12.2025

  • 3 Ами да, те така

    2 0 Отговор
    бездетните двойки и обикновено резултата прилича на съседа...

    14:00 26.12.2025

  • 4 Тоя

    1 1 Отговор
    който е преписал клюката, и той скоро ще излюпи поредната простотия. Преписвача, празници са сега! Престанете с тъпотиите!

    14:24 26.12.2025