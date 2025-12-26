"Стерилна" двойка безкрили птици неочаквано се сдоби с рожба

Двойка редки птици в природния резерват „Зеландия“ в Нова Зеландия, считана за стерилна, неочаквано излюпи първите си малки, съобщава RNZ.

Родителите са част от семейството на такахе - безкрила птица, считана за критично застрашена. Мъжкият, на име Бендиго, и женската, на име Уайтаа, са доставени в резервата преди две години като „неразмножаващи се“ птици, тъй като мъжкият преди това е показвал проблеми с плодовитостта. „Смятахме, че тези птици не са способни да произвеждат малки“, призна Джо Ледингтън, генерален мениджър по опазването на природата в резервата.

През ноември обаче персоналът, обезпокоен от отсъствието на женската по време на хранене, откри новоизлюпено пиле в гнездото. Пристигането на тази нова птица е от решаващо значение за възстановяването на популацията на такахе, от която са останали само около 500 екземпляра. Пилето, чийто пол все още е неизвестен, в момента живее в част от резервата, затворена за посетители. Персоналът пази щастливата новина в тайна в продължение на няколко седмици, предпазвайки малкото от студено и влажно време, към което малките такахе са особено уязвими.