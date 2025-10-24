Новини
Телата на над 1000 жерава, загинали от птичи грип, бяха открити край Берлин

24 Октомври, 2025 18:01 545 2

  • жерав-
  • жерави-
  • берлин-
  • птичи грип-
  • зараза-
  • птици

Природозащитници предполагат, че загиналите от болестта птици може да надхвърлят 1500

Телата на над 1000 жерава, загинали от птичи грип, бяха открити край Берлин - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Над 1000 жерава са загинали вследствие на мащабна епидемия от птичи грип в близост до Берлин, съобщиха природозащитниците, открили телата на птиците, предаде ДПА.

Телата на общо 839 жерава са преброени от неделя до днес в района на водоемите около Линум, на около 30 километра северозападно от Берлин, заяви за ДПА Норберт Шнеевайс, ръководител на Центъра за опазване на видовете в природен парк "Ринлух". Блатата и езерата около неголямото селище Линум са част от природния парк, информира БТА.

Шнеевайс предполага, че загиналите от болестта птици може да надхвърлят 1500. Координиран от специалиста екип продължава да обхожда по-труднодостъпните и дълбоки водоеми в района.

„Все още сме заобиколени от умиращи птици“, каза Шнеевайс, който се занимава с опазването на жеравите от години. Хората, които помагат за събирането на телата и работят от няколко дни, са „напълно оборудвани от глава до пети“, каза той и уточни, че те трябва да се дезинфекцират след работа.

„Ситуацията е драматична за жеравите, но и изтощаваща за помощниците“, добави той. „Това вече е масова смъртност. Нужна ни е професионална подкрепа“, посочи Шнеевайс в предходно интервю за германското Radio Eins.

В района е използван дрон за оценка на ситуацията, а екипът е поискал помощ от пожарната. Местните власти разчитат техническа подкрепа да бъде осигурена от държавните органи.

Всяка година десетки хиляди жерави, по пътя си към своите зимовища на юг, спират в провинция Бранденбург, разположена в североизточната част на Германия, около федералната столица Берлин.

Природозащитниците се притесняват, че и други видове могат да бъдат засегнати, включително гарвани и хищни птици, които се хранят с мърша в района.


  • 1 Пандемията идва

    3 0 Отговор
    Вече трябва да ви е ясно каква нова пандемия ни готвят през 2026. Малка промяна на вируса в лаборатория и ето ви новичт вирус и Ковид ще ви се стори разходка в парка в сравнение с птичия грип.

    18:05 24.10.2025

  • 2 шиши и бою

    0 0 Отговор
    нас ни е страх от чума по прасетата

    18:29 24.10.2025