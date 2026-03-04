След 28 г. на сцена рок групата Odd Crew преустановява дейността си

Една от най-популярните рок банди у нас Odd Crew съобщи в социалните мрежи, че преустановява активната си дейност за неопределен период.

В публикация в социалните мрежи музикантите написаха:

"С огромно съжаление обявяваме хиатус. За който не знае смисъла на думата – преустановяваме активна дейност за неопределен период от време. Извиняваме се и благодарим на всички, които вярваха в нас през цялото това време. За нас беше чест да споделяме една мечта. Благодарим за всичките моменти на взаимно зареждане, нас лично ще ни топлят цял живот.

Strength, Pride, Respect and Family.“

Феновете им веднага изразиха съжалението си и стотици коментари изразиха тъгата им. Мнозина споделят, че са израснали с музиката им и ще им липсват ужасно много. Odd Crew трябваше да участват в Hills of Rock тази година, както и на концерта по случай годишнината на Танга Мега Рок.

Те не се посочват конкретна причина за решението.

Началото на формацията датира от 1998 г., когато членовете ѝ са едва тийнейджъри. Първоначално под името "Каскадьори“ те издават три албума. В този период са били и подгряваща група на Подуене блус бенд с фронтмен Васко Кръпката, който е баща на барабаниста Боян Георгиев – Бонзи, пише Plovdiv24.bg.

През 2008 г. бандата приема името Odd Crew и под него изгражда стабилно присъствие на българската и европейската рок и метъл сцена. В този период групата издава осем студийни албума и реализира пълнометражен филм, като съставът остава непроменен до днес - рядко явление в родната музикална индустрия.

Последният им албум Dark Matters - Part III излезе на 6 декември 2024 г.