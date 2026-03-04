Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Три нови изкусителки влязоха в "Ергенът" и втрещиха с интимни желания

Три нови изкусителки влязоха в "Ергенът" и втрещиха с интимни желания

4 Март, 2026 12:01 1 895 22

  • ергенът-
  • изкусителка-
  • риалити-
  • участнички-
  • интимно

Една от новите участнички се похвали с еротични снимки и желание за оргия

Три нови изкусителки влязоха в "Ергенът" и втрещиха с интимни желания - 1
Снимка: bTV
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Новите участнички Санта Китана, Кати и Марая нажежиха до червено страстите още с влизането си в романтичното риалити „Ергенът“. Трите изкусителки не губиха време и още в първите минути отправиха провокативни реплики към тримата ергени.

Санта Китана, за която още миналото лято се появиха информации, че публикува еротично съдържание в платформата OnlyFans, коментира с усмивка необичайната ситуация – да се озове в компанията на трима мъже и още две жени, предава Шоу Блиц.

Зрителите забелязаха, че единствено тя не споменава възрастта си, нито кой знае колко подробности за себе си, но интернет потребителите бързо развенчаха мистерията. През 2019 г. варненката Кристина Шидерова, както е истинското ѝ име, участва в "България търси талант", но не успява да продължи твърде напред в шоуто. Тогава тя е на 25 години.

Малко след това Кати също реши да внесе допълнителна доза провокация. „Може всички да направим една голяма оргия и да приключим с тая драма“, заяви тя, което видимо изненада ергените.

Реакцията не закъсня – Кристиян призна, че ситуацията го е смутила и в един момент дори се пошегува, че може би е по-добре всички да си бъдат вкъщи.

По-късно разговорът премина в по-лична посока. Кати разказа за последната си връзка, която продължила две години и половина с доста по-възрастен мъж. По думите ѝ той я издържал и я изненадвал с подаръци и пътувания, но връзката се оказала токсична.

„Била съм с бедни мъже, проблем е, когато не забогатяват“, каза тя, като допълни, че не се смята за материалистка.

Кати призна още, че в миналото е опитвала да „купува любов и приятели“, но често именно тя излизала разочарована от тези отношения.

В края на вечерта участниците трябваше да участват в игра, която да покаже кои двойки си подхождат най-много.

Резултатът изненада мнозина – Стоян и Санта Китана се оказаха съвпадение, което им осигури първа среща насаме.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко ли пиене трябва да поеме един мъж

    22 0 Отговор
    За да види изкусителки в тези кифли

    12:03 04.03.2026

  • 2 газо

    9 0 Отговор
    отгазофустата

    12:07 04.03.2026

  • 3 какини кифли давайте пример на другите

    8 1 Отговор
    Една от новите участнички се похвали с еротични снимки и желание за оргия

    12:08 04.03.2026

  • 4 при бай тикван е така ако не са му гъсти

    9 1 Отговор
    „Била съм с бедни мъже, проблем е, когато не забогатяват“

    12:10 04.03.2026

  • 5 Цъцъцъ дъното

    16 0 Отговор
    Продуцента през кой публичен дом е минал да ги събере тия.

    12:17 04.03.2026

  • 6 Пич

    13 0 Отговор
    А мерси, ама тия са селскостопански пръчки с татуировки и останалите селяндурски шокаритети , дошли у градо да заковат богат балък!!! Ама у цела София балъците са трима - единия го фана Мара, другия го фана Гущеровица, последния го фана Златка! За тия - нема!!! Останалите са тарикати, и не плащат скъпо за евтини проститутки!!!

    12:19 04.03.2026

  • 7 Едмон Дантес

    6 0 Отговор
    Аз съм беден,скромен и тих студент,живеещ, учещ и работещ зад граница. Ще се хванат ли с някого като мен? Ах, да - не си грозен,просто си беден.

    12:20 04.03.2026

  • 8 Всичко за пари

    11 0 Отговор
    Всеки ден се събуждам с усещането, че вече сме стигнали дъното, но събитията рязко показват, че това е още твърде далече. С такива идоли за младите, това така и няма да се случи, нацията ще се разтвори в токсичната среда преди да може да се оттласне нагоре.

    12:21 04.03.2026

  • 9 Антон

    15 0 Отговор
    Това нещо го гледа жена ми, та вчера имах възможност да ги видя тези. Това е срам и позор за българската жена. Дъно е меко казано. Вероятно думи като сметище и упадък са по -близко до действителността на тези.

    12:21 04.03.2026

  • 10 санта клаус

    2 0 Отговор
    нещо наташа май?

    12:24 04.03.2026

  • 11 Шкиф

    6 0 Отговор
    Не мога да разбера СЕМ къде дремят. Това е предаване, което погазва всички нормални, човешки ценности градени с векове. Не че съм светец, но да си развяваш гащите в най-гледаното време по телевизора го намирам за прекалено да му се не види.

    12:43 04.03.2026

  • 12 имаджин

    1 0 Отговор
    С нарисувани мадами не си лягам!

    12:45 04.03.2026

  • 13 Мдааа

    2 1 Отговор
    Простотиите на Наумчо Шопов младши нямт край. Да вземат и оргии да правят, че да има след време какво да гледат децата му!

    Коментиран от #16

    12:52 04.03.2026

  • 14 ха ха

    4 0 Отговор
    Много аграрен вид имат все едно от зората на криминалния преход са излезли.Марин и Кристиян чакаха с нетърпение да приключат снимките за деня.Стоян и той при вида на ,,Санта,, п.тана загуби дар слово от притеснение.Желанието на Ники Николов и Краси Ванков да направят един нормален сезон се изпари под напора на простафелския си манталитет.Не могат да се дистанцират от Радо Тушев защото са същите сеирджийски пошли душици.

    12:52 04.03.2026

  • 15 Така е

    4 0 Отговор
    Приличат на порноактриси !?

    Коментиран от #20

    12:54 04.03.2026

  • 16 абе,

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мдааа":

    Наумчо Шопов е наемник срещу хонорар,от него зависи само да си издекламира написаните му фрази,нищо друго.Срам за страхотните му дядо и баща като актьори.

    Коментиран от #19

    12:55 04.03.2026

  • 17 Дано

    3 0 Отговор
    Да ги пращат на Слави Трифонов ! Дано го вдигне !

    12:56 04.03.2026

  • 18 Ибряяяя

    5 0 Отговор
    Това полупорнографско предаване дори няма и точка за колко годишни се отнася. Да се показва на деца само цици, разголени задници и долни мераци си е кощунство. Извратеняшки простотии посред бял ден!

    12:56 04.03.2026

  • 19 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "абе,":

    Продал се е за евробанкноти !
    Пък и какъв актьор е той !?

    12:57 04.03.2026

  • 20 А може би

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    Точно такива са !

    12:58 04.03.2026

  • 21 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Тези изкусителки с татуировки и силиконови мутри така ще си останат стари моми и дори за турски бардак няма да могат да се класират.

    13:27 04.03.2026

  • 22 Стършели

    0 0 Отговор
    Порно реалити!
    К..чки ьавърнали се от Дубай.

    13:37 04.03.2026