Новини
Любопитно »
Колоритната Венета от първия сезон на "Ергенът" се омъжва (СНИМКА)

Колоритната Венета от първия сезон на "Ергенът" се омъжва (СНИМКА)

2 Март, 2026 17:01 613 4

  • венета костова-
  • ергенът-
  • сватба-
  • женени

Риалити героинята съобщи, че с годеника ѝ са определили дата на сватбата

Колоритната Венета от първия сезон на "Ергенът" се омъжва (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от най-колоритните участнички в първия сезон на "Ергенът" - Венета Костова, съобщи новина, че се омъжва и датата на сватбата ѝ е вече определена. Ето какво написа тя в специален пост в социалната мрежа по щастливия повод:

Днес (26 февруари) беше един от най-емоционалните дни в живота ми.

Заедно с моя бъдещ годеник ,заявихме датата за нашия граждански брак – в сърцето на София. Дългоочакван момент, изпълнен с вълнение, трепет и благодарност.

Сърцето ми биеше силно през целия ден. Осем часа, в които усещах как мечтите ни започват да се превръщат в реалност. Нямах търпение да споделя тази радостна новина с най-близките си хора – онези трима приятели, които са били до мен през всичко.

Искам да кажа нещо важно:

Истинската любов съществува. Истинското щастие съществува.

Понякога изискват време. Понякога изискват търпение. Понякога изискват смелост да вярваш.

Дайте си време. Давайте време на хората. Всяко нещо идва точно когато трябва

Аз съм щастлива. Истински щастлива.

И тепърва ще споделям с вас още красиви моменти, снимки и емоции. Надявам се да ги усетите така, както ги усещам аз – с отворено сърце."

От известно време Венета е сгодена за Юджел Изет, главен изпълнителен директор на британска технологична компания.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    4 0 Отговор
    Авторката,в Близкият изток се води война. Престанете с к0рвите и с к0рвенските ви номера да ви ... Пфу.

    17:05 02.03.2026

  • 2 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Търкулнало се шишето, намерило си капачка 🍾🍷🍸🥃🥴

    17:19 02.03.2026

  • 3 ха, ха

    1 0 Отговор
    Този господин да внимава да не ядоса пиянката Венетка,че тя има навика да се изпишква в леглото на ядосващия я.Затова може би жълтурските сайтове я намирар за ,,колоритна,,За кексове с ,,ергени,,и оператори изобщо и да не подхващаме темата.

    17:22 02.03.2026

  • 4 Анита от почивка

    0 0 Отговор
    Язва и гастрит в нашето семейство се лекуват само с топла гъста сперма 🤭🤣🤭🤣

    17:30 02.03.2026