Освиркаха и обиждаха посмъртно Бриджит Бардо на наградите "Сезар" (ВИДЕО)

Легендата на френското кино Бриджит Бардо бе почетена посмъртно по време на церемонията по връчването на филмовите награди „Сезар“ в Париж, но трибютът предизвика противоречива реакция сред част от публиката заради дългогодишните ѝ политически позиции и съдебни скандали.

Актрисата, която почина през декември на 91-годишна възраст, бе сред централните фигури в тазгодишната церемония. Организаторите представиха видеомонтаж с откъси от най-емблематичните ѝ роли от 50-те и 60-те години, преди тя да се оттегли от киното през 1973 г. и да се посвети на активизъм в защита на животните.

След излъчването на видеото обаче в социалните мрежи се появиха твърдения, че в залата са се чули освирквания и скандирания, включително възгласи „расист“. Публикации в платформата X, първоначално на френски език, твърдят, че част от присъстващите са изразили недоволство по време на почитта към актрисата. Организаторите на наградите не направиха официален коментар относно реакцията в залата.

Le fameux monde du cinéma, patriote uniquement quand il s’agit de recevoir les subventions de l’état, a le culot de siffler Brigitte Bardot lors de leur soirée pourrie des Césars. Aucun d’être eux, n’aura jamais sa beauté, son talent et son dévouement pour la cause animale ! pic.twitter.com/uN1PRhEA4J — Myriam Palomba (@myriampalomba) February 28, 2026

Бриджит Бардо се превърна в международна сензация с ролята си във филма „И Бог създаде жената“ от 1956 г., режисиран от първия ѝ съпруг Роже Вадим. Лентата я утвърди като един от най-разпознаваемите секс символи на XX век и символ на новата женственост в следвоенна Европа. През следващите години тя участва в десетки продукции, превръщайки се в една от най-експонираните фигури на френското кино.

След оттеглянето си от екран Бардо насочи обществената си активност към каузи, свързани със защитата на животните, и създаде фондация, носеща нейното име. В същото време изказванията ѝ по въпроси, свързани с имиграцията и исляма във Франция, нееднократно предизвикваха обществено възмущение. През годините тя получи няколко осъдителни присъди за подбуждане към расова омраза заради свои публични изявления.