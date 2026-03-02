Новини
Освиркаха и обиждаха посмъртно Бриджит Бардо на наградите "Сезар" (ВИДЕО)

2 Март, 2026 17:59

Възгласи "расист" се чуваха по време на видео, отдаващо почит на френската звезда

Освиркаха и обиждаха посмъртно Бриджит Бардо на наградите "Сезар" (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Легендата на френското кино Бриджит Бардо бе почетена посмъртно по време на церемонията по връчването на филмовите награди „Сезар“ в Париж, но трибютът предизвика противоречива реакция сред част от публиката заради дългогодишните ѝ политически позиции и съдебни скандали.

Актрисата, която почина през декември на 91-годишна възраст, бе сред централните фигури в тазгодишната церемония. Организаторите представиха видеомонтаж с откъси от най-емблематичните ѝ роли от 50-те и 60-те години, преди тя да се оттегли от киното през 1973 г. и да се посвети на активизъм в защита на животните.

След излъчването на видеото обаче в социалните мрежи се появиха твърдения, че в залата са се чули освирквания и скандирания, включително възгласи „расист“. Публикации в платформата X, първоначално на френски език, твърдят, че част от присъстващите са изразили недоволство по време на почитта към актрисата. Организаторите на наградите не направиха официален коментар относно реакцията в залата.

Бриджит Бардо се превърна в международна сензация с ролята си във филма „И Бог създаде жената“ от 1956 г., режисиран от първия ѝ съпруг Роже Вадим. Лентата я утвърди като един от най-разпознаваемите секс символи на XX век и символ на новата женственост в следвоенна Европа. През следващите години тя участва в десетки продукции, превръщайки се в една от най-експонираните фигури на френското кино.

След оттеглянето си от екран Бардо насочи обществената си активност към каузи, свързани със защитата на животните, и създаде фондация, носеща нейното име. В същото време изказванията ѝ по въпроси, свързани с имиграцията и исляма във Франция, нееднократно предизвикваха обществено възмущение. През годините тя получи няколко осъдителни присъди за подбуждане към расова омраза заради свои публични изявления.


  • 1 Сатана Z

    42 4 Отговор
    Освиркват я щото е бяла и руса,което не е прието на такива събития.

    18:00 02.03.2026

  • 2 ....

    45 3 Отговор
    Аман от навлеци и нашественици! Браво на Бардо.

    18:03 02.03.2026

  • 3 Колко

    19 1 Отговор
    Джикии съм направил на И ,,Бог създаде жената" непоправена красотА

    18:04 02.03.2026

  • 4 Пич

    40 4 Отговор
    Холивуд ще оправи работата, като намери някоя дебела мазна негърка да изиграе Бриджит Бардо в бъдещ биографичен филм !!!

    18:05 02.03.2026

  • 5 хмммм

    18 2 Отговор
    Тресе ги комунизъм франсетата!

    18:10 02.03.2026

  • 6 Тракиец 🇺🇦 НОВ ТРЕТИ РАЙХ

    15 2 Отговор
    Няколко ЗООФИЛИ от терористичната организация Антифа са присъствали да сеят отрова дори и на смъртния одър на тази велика актрио..естествено във африканска Франция дори не са ги заловили и арестували а са ги оставили да дерибействат ..Европа отдавна вече не е Европа... ВРЕМЕ Е ЗА НОВ АДОЛФ ХИТЛЕР И НОВ ТРЕТИ РАЙХ

    18:11 02.03.2026

  • 7 Ваня

    29 2 Отговор
    Велика актриса ..поклон ...а на тези лумпени които са обиждали по време на церемонията много странно защо не са били арестувани ...деградирали лумпени

    18:13 02.03.2026

  • 8 реалистъ

    25 3 Отговор
    Благородна жена - спаси живота на толкова много животинки. Либералите я намразиха, защото се изказваше против безконтролната миграция и розовите паради. Дори мъртва, тя не им дава покой.

    18:22 02.03.2026

  • 9 Брей, брей!

    6 1 Отговор
    Бил расист човек, който желае да бъде съхранена културната идентичност на родината му и който не желае на гърба на френския данъкоплатец да се настаняват цели тумби от неграмотници, заявяващи, че са дошли да налагат ислям в Европа. Ами те самите какви са, след като правят такива изявления и се капсулират в отделни квартали, където се стараят да формират бит и нрави като тези на страната, от която идват - т.е. ранносредновековния облик на Северна Африка и на Близкия Изток.

    18:41 02.03.2026

  • 10 Даааа

    5 1 Отговор
    Велика личност !!!!Това за антиислямските и антиимигрантски исказвания не го знаех,още повече ми се издигна в очите.Може би най.велищата личност на века.А и съм сигурен ,че не обштеството я е обвинявало ,а част от него,това с наклонности към деца и третия пол

    Коментиран от #11

    18:50 02.03.2026

  • 11 Яяяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Даааа":

    Тези които я освиркват, само това могат и с това си изкарват хляба, да хулят другите. Бог вижда всичко

    19:09 02.03.2026