Мария Игнатова влезе в ролята на Спасителка на плажа (СНИМКИ)

Водещата Мария Игнатова зарадва последователите си, след като публикува горещи кадри от настоящата си почивка на екзотична дестинация.
Блондинката позира в огненочервен бански на фона на екзотичен залез, докато се наслаждава на слънцето и морския бриз далеч от зимния студ, напълно напомняйки на героиня от сериала "Спасители на плажа".
Към снимката Мария Игнатова отправи лично послание към аудиторията си: „Давам си сметка, че някои от най-пълноценните и красиви моменти споделям тук, с вас. Благодаря! Ясно, че животът, в по-голямата си част не е само залези, но затова го живеем.“
Думите ѝ бързо събраха множество реакции, а феновете я засипаха с комплименти за визията и настроението. Мария открай време предпочита плажа, слънцето и топлината пред снежна или студена София, но този път не издава откъде са горещите кадри с палми и слънчеви лъчи.
