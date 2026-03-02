Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мария Игнатова влезе в ролята на Спасителка на плажа (СНИМКИ)

2 Март, 2026 15:31 1 264 19

Водещата сподели кадри от екзотична екскурзия

Мария Игнатова влезе в ролята на Спасителка на плажа (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Водещата Мария Игнатова зарадва последователите си, след като публикува горещи кадри от настоящата си почивка на екзотична дестинация.

Блондинката позира в огненочервен бански на фона на екзотичен залез, докато се наслаждава на слънцето и морския бриз далеч от зимния студ, напълно напомняйки на героиня от сериала "Спасители на плажа".

Към снимката Мария Игнатова отправи лично послание към аудиторията си: „Давам си сметка, че някои от най-пълноценните и красиви моменти споделям тук, с вас. Благодаря! Ясно, че животът, в по-голямата си част не е само залези, но затова го живеем.“

Думите ѝ бързо събраха множество реакции, а феновете я засипаха с комплименти за визията и настроението. Мария открай време предпочита плажа, слънцето и топлината пред снежна или студена София, но този път не издава откъде са горещите кадри с палми и слънчеви лъчи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 муцунка

    6 1 Отговор
    Просто си се пече на плажа жената.

    Коментиран от #4

    15:33 02.03.2026

  • 2 другото миче

    13 0 Отговор
    влезе в ролята на Спасителка на
    напращели кочове които си поискат

    15:34 02.03.2026

  • 3 Лопата Орешник

    6 0 Отговор
    Мимето може два три пъти в тоалетката!

    15:34 02.03.2026

  • 4 пече я на плажа

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "муцунка":

    стринката на поне на петдесетак

    15:35 02.03.2026

  • 6 Гост

    4 2 Отговор
    С удоволствие бих я ошкурил.

    15:37 02.03.2026

  • 7 Поет

    5 2 Отговор
    Ах, Мария, спаси ме от
    Тия
    Напращели каламбаци, пълни с
    Мераци
    Със теб да се слеят, и мощно да те
    Залеят

    Коментиран от #10

    15:37 02.03.2026

  • 8 колориметър

    5 0 Отговор
    Искам да й смъкна оранжевия бански и да й нацункам розовката цепнатинка-малката Марийка!

    Коментиран от #11

    15:38 02.03.2026

  • 10 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Поет":

    Тя само ако знае, колко матреал съм прахосал по нея.

    15:41 02.03.2026

  • 11 Един шофьор

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "колориметър":

    Е е и аз ще пия една ракия!

    15:42 02.03.2026

  • 13 Трап

    3 0 Отговор
    И тая ли заработва по Дубай?

    15:47 02.03.2026

  • 14 Пипи скъсаното чорапче

    4 0 Отговор
    Това Пипи си е Пипи но за съжаление вече си е старо Пипи.

    15:48 02.03.2026

  • 15 Mина

    3 0 Отговор
    Дано да е на място, кьдето самолетите още излитат...

    Коментиран от #16

    15:51 02.03.2026

  • 16 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Mина":

    Едно е сигурно за мястото щом има палми, има и маймуни.

    15:54 02.03.2026

  • 17 Петроханска лама

    0 0 Отговор
    Мале, мале, Рачко Пръдлето каква огън жена изпусна
    Нема да ѝ прося, нищо, че тук в хижата на Петрохан го караме на младо агнешко.

    15:55 02.03.2026

  • 19 Друг мераклия

    1 0 Отговор
    Парче си е Марчето, но дали може да спаси падналото ми...самочувствие?

    15:57 02.03.2026