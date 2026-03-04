Синът на Шер e арестуван за втори път (СНИМКА)

Драмата около Елайджа Блу Олман се разраства с пълна сила. 49-годишният син на Шер и покойния Грег Олман беше арестуван за втори път само два дни след първото си задържане, пише marica.bg.

Според информацията, Олман е обвинен в кражба с взлом, два случая на криминално разрушаване на имущество и нарушение на условията по парична гаранция. Причината – „насилствено влизане“ в частен дом в Уиндам.

Само 48 часа по-рано той е бил задържан и в престижно училище в Конкорд, където се твърди, че е проявил агресивно поведение. Срещу него са повдигнати обвинения за леко нападение, отправяне на заплахи, нарушаване на чужд имот и непристойно поведение. Любопитен детайл е, че Олман няма никаква връзка с учебното заведение, а причината за присъствието му там остава мистерия.

Поредицата от инциденти идва след сериозен здравословен проблем през юни 2025 г., когато той постъпи в болница след предозиране с наркотици. Още през 2024 г. майка му Шер направи опит да получи съдебно настойничество над него заради опасения за състоянието му, но съдия отказа искането.

Случаят отново поставя под светлината на прожекторите бурния личен живот на сина на музикалната икона и повдига въпроси дали този път проблемите му няма да доведат до по-сериозни правни последици.