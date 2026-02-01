Силвена Роу разкри най-силните имуностимулатори в България

Популярният кулинар Силвена Роу сподели в ефира на „Събуди се“, че вече не се занимава с готвенето в ресторанти, а се отдава на изучаването на храната за дълголетие и здраве чрез изкуствен интелект. Тя е водила курс по темата в сътрудничество с Университета по хранителни технологии в Пловдив, който определя като „най-големия на Балканите“.
„Имах честта да бъда назована почетен професор по практика“, каза Роу. Курсът е онлайн и обхваща концепцията на биохакинг – компилация от практики и навици, които могат да се адаптират, за да може всеки да бъде най-силната физическа и психическа версия на себе си. „Не правя нито едно евро от този курс и нямам финансов интерес – моята цел е хората да живеят дълго, изпълнени със страст и щастие“, подчерта тя.
Силвена акцентира на грижата за имунната система: „Ако се грижим добре за имунитета си, никога няма да се разболеем. Важно е да се храним със силни храни. Астрагал е типична българска билка и страхотен имунорегулатор, особено през зимата. Черният бъз също е отличен – може да се пие като чай или сироп. Избягвайте захар и обработени храни, добавяйте чесън и куркума.“
Освен храната, според нея съществен е и сънят. „Аз се старая да спя минимум 8-10 часа – тялото ни го изисква. Сауната също е изключително полезна за хормоните и здравето“, посочи експертът.
Шеф Силвена Роу сподели повод за радост в личния ѝ живот: „Станах баба на близнаци – дойдох в Шотландия да ги видя. Искам внуците ми да разказват, че баба Силвена е оставила нещо след себе си.“
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дядо Гъдю
13:46 01.02.2026
3 Любопитен
До коментар #1 от "Гост":Кат се осе-реш пиши пак дали мирише.
13:47 01.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ей,кво нещо!
13:53 01.02.2026
6 Гост
Аз се старая да спя минимум 8-10 часа – тялото ни го изисква.
Како, ти обърна биолотията на тялото на обратно, ма! Я за.всеки случай, спи по 12 часа...
13:53 01.02.2026
7 Гост
13:54 01.02.2026
8 Ей,Стоянова
13:55 01.02.2026
9 Шеф Тръбарев
13:56 01.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Див селянин
Коментиран от #14
13:59 01.02.2026
13 ШЕФА
Коментиран от #16
14:00 01.02.2026
14 Перо
До коментар #12 от "Див селянин":Не яла е вожа
14:04 01.02.2026
15 СТИГА БЕ
14:09 01.02.2026
16 МНЕНИЕ
До коментар #13 от "ШЕФА":Ама тя бе е чак толкова винвна,...виновни са мисирките, че й публикуват писанията
14:13 01.02.2026
17 Отишлите в чужбина не ми ги хвали
14:49 01.02.2026