Силвена Роу разкри най-силните имуностимулатори в България

1 Февруари, 2026 13:41 1 452 17

Кулинарката се фокусира върху биохакинг през последните месеци и подсилването на имунитета

Силвена Роу разкри най-силните имуностимулатори в България - 1
Снимки: Facebook
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Популярният кулинар Силвена Роу сподели в ефира на „Събуди се“, че вече не се занимава с готвенето в ресторанти, а се отдава на изучаването на храната за дълголетие и здраве чрез изкуствен интелект. Тя е водила курс по темата в сътрудничество с Университета по хранителни технологии в Пловдив, който определя като „най-големия на Балканите“.

„Имах честта да бъда назована почетен професор по практика“, каза Роу. Курсът е онлайн и обхваща концепцията на биохакинг – компилация от практики и навици, които могат да се адаптират, за да може всеки да бъде най-силната физическа и психическа версия на себе си. „Не правя нито едно евро от този курс и нямам финансов интерес – моята цел е хората да живеят дълго, изпълнени със страст и щастие“, подчерта тя.

Силвена акцентира на грижата за имунната система: „Ако се грижим добре за имунитета си, никога няма да се разболеем. Важно е да се храним със силни храни. Астрагал е типична българска билка и страхотен имунорегулатор, особено през зимата. Черният бъз също е отличен – може да се пие като чай или сироп. Избягвайте захар и обработени храни, добавяйте чесън и куркума.“

Освен храната, според нея съществен е и сънят. „Аз се старая да спя минимум 8-10 часа – тялото ни го изисква. Сауната също е изключително полезна за хормоните и здравето“, посочи експертът.

Шеф Силвена Роу сподели повод за радост в личния ѝ живот: „Станах баба на близнаци – дойдох в Шотландия да ги видя. Искам внуците ми да разказват, че баба Силвена е оставила нещо след себе си.“

Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дядо Гъдю

    9 1 Отговор
    Като почнеш да остаряваш, и започваш да се занимаваш с дълголетие. Ако на младини си пукал алкохол, пушил цигари като Пияния Сокол и си ял като Делян, няма да живееш много.

    13:46 01.02.2026

  • 3 Любопитен

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Кат се осе-реш пиши пак дали мирише.

    13:47 01.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ей,кво нещо!

    7 0 Отговор
    ..."биохакинг"...ей,кво нещо!

    13:53 01.02.2026

  • 6 Гост

    5 1 Отговор
    Цитат;
    Аз се старая да спя минимум 8-10 часа – тялото ни го изисква.

    Како, ти обърна биолотията на тялото на обратно, ма! Я за.всеки случай, спи по 12 часа...

    13:53 01.02.2026

  • 7 Гост

    2 0 Отговор
    78 кг съм

    13:54 01.02.2026

  • 8 Ей,Стоянова

    8 1 Отговор
    06ръсни си з@дника и не ми махай коментарите,0вц0

    13:55 01.02.2026

  • 9 Шеф Тръбарев

    6 2 Отговор
    Коя е Силвена, и коя Роу, ал0У?

    13:56 01.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Див селянин

    4 1 Отговор
    Яла ли си р0д0пски к@лмари?

    Коментиран от #14

    13:59 01.02.2026

  • 13 ШЕФА

    9 1 Отговор
    Биохакинг ? Как я запомни тая сложна дума ма Силвено ? Горката нищо не става от нея и всяка седмица се чуди как да привлече внимание ,я прическата сменила,я вече не била черпак,я здравето на народа ще оправя,утре няма да се учудя да започне с космоса да ни занимава или да учи китайците как се прави здравословен ориз хахаха . Бабо,гледай си инвитро внуците и не се показвай повече че си смешна и жалка.

    Коментиран от #16

    14:00 01.02.2026

  • 14 Перо

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Див селянин":

    Не яла е вожа

    14:04 01.02.2026

  • 15 СТИГА БЕ

    3 0 Отговор
    ТАЗИ от кога взе да дава и тук акъли

    14:09 01.02.2026

  • 16 МНЕНИЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "ШЕФА":

    Ама тя бе е чак толкова винвна,...виновни са мисирките, че й публикуват писанията

    14:13 01.02.2026

  • 17 Отишлите в чужбина не ми ги хвали

    2 0 Отговор
    Доста елементарна женица. В България издава книгите си, поучава българите, а все се хвали, че живяла в чужбина, че родата е там, комплексарска работа.

    14:49 01.02.2026