Силвена Роу разкри най-силните имуностимулатори в България

Популярният кулинар Силвена Роу сподели в ефира на „Събуди се“, че вече не се занимава с готвенето в ресторанти, а се отдава на изучаването на храната за дълголетие и здраве чрез изкуствен интелект. Тя е водила курс по темата в сътрудничество с Университета по хранителни технологии в Пловдив, който определя като „най-големия на Балканите“.

„Имах честта да бъда назована почетен професор по практика“, каза Роу. Курсът е онлайн и обхваща концепцията на биохакинг – компилация от практики и навици, които могат да се адаптират, за да може всеки да бъде най-силната физическа и психическа версия на себе си. „Не правя нито едно евро от този курс и нямам финансов интерес – моята цел е хората да живеят дълго, изпълнени със страст и щастие“, подчерта тя.

Силвена акцентира на грижата за имунната система: „Ако се грижим добре за имунитета си, никога няма да се разболеем. Важно е да се храним със силни храни. Астрагал е типична българска билка и страхотен имунорегулатор, особено през зимата. Черният бъз също е отличен – може да се пие като чай или сироп. Избягвайте захар и обработени храни, добавяйте чесън и куркума.“

Освен храната, според нея съществен е и сънят. „Аз се старая да спя минимум 8-10 часа – тялото ни го изисква. Сауната също е изключително полезна за хормоните и здравето“, посочи експертът.

Шеф Силвена Роу сподели повод за радост в личния ѝ живот: „Станах баба на близнаци – дойдох в Шотландия да ги видя. Искам внуците ми да разказват, че баба Силвена е оставила нещо след себе си.“