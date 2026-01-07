Валери Божинов и Елизабет Методиева стават водещи на ново документално риалити

Авторската рубрика „Вече играеш… Стоичков – зад кадър“ ще пренесе зрителите на NOVA зад кулисите на едно много специално документално риалити. То ще проследи избора на актьор, който ще влезе в образа на футболната ни легенда Христо Стоичков, пише woman.bg.



Елизабет Методиева и футболистът Валери Божинов ще ни срещат с популярни личности, свързани с живота и кариерата на Христо Стоичков.



В предстоящия първи епизод зрителите ще видят какво споделя самият Христо Стоичков за работата около документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“ и биографичния филм.



Той няма да изневери на себе си и откровено ще разкрие емоциите си около избора на актьор, който да се превъплъти в неговия образ. Зрителите ще видят първи бекстейдж кадри от риалити формата, а водещият Александър Сано ще разкаже как са преминали срещите с кандидатите за ролята на обичания голмайстор.

„Вече играеш… Стоичков“ започва в неделя, 11 януари от 20:00 ч. Оригиналното предаване ще покаже през какви предизвикателства и изпитания ще преминат всички кандидати, които искат да спечелят ролята на живота си и минат по стъпките на един от най-успешните български футболисти за всички времена – Христо Стоичков.



Премиерта на биографичната лента „Стоичков – Филмът“ ще бъде през 2027 г. Продукцията е с режисьор Мартин Макариев, в креативния екип са още Александър Сано и журналистът Владимир Памуков.