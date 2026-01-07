Новини
Валери Божинов и Елизабет Методиева стават водещи на ново документално риалити

7 Януари, 2026

В предстоящия първи епизод зрителите ще видят какво споделя самият Христо Стоичков

Валери Божинов и Елизабет Методиева стават водещи на ново документално риалити - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Авторската рубрика „Вече играеш… Стоичков – зад кадър“ ще пренесе зрителите на NOVA зад кулисите на едно много специално документално риалити. То ще проследи избора на актьор, който ще влезе в образа на футболната ни легенда Христо Стоичков, пише woman.bg.

Елизабет Методиева и футболистът Валери Божинов ще ни срещат с популярни личности, свързани с живота и кариерата на Христо Стоичков.

В предстоящия първи епизод зрителите ще видят какво споделя самият Христо Стоичков за работата около документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“ и биографичния филм.

Той няма да изневери на себе си и откровено ще разкрие емоциите си около избора на актьор, който да се превъплъти в неговия образ. Зрителите ще видят първи бекстейдж кадри от риалити формата, а водещият Александър Сано ще разкаже как са преминали срещите с кандидатите за ролята на обичания голмайстор.

„Вече играеш… Стоичков“ започва в неделя, 11 януари от 20:00 ч. Оригиналното предаване ще покаже през какви предизвикателства и изпитания ще преминат всички кандидати, които искат да спечелят ролята на живота си и минат по стъпките на един от най-успешните български футболисти за всички времена – Христо Стоичков.

Премиерта на биографичната лента „Стоичков – Филмът“ ще бъде през 2027 г. Продукцията е с режисьор Мартин Макариев, в креативния екип са още Александър Сано и журналистът Владимир Памуков.


  • 1 побърканяк

    12 0 Отговор
    поредната тъпня, голяма конкуреция кипи между измислените телевизии.

    07:26 07.01.2026

  • 2 Тесльо слънчасалия

    0 3 Отговор
    Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Статистически е доказано.

    07:32 07.01.2026

  • 3 СЗО

    6 1 Отговор
    Божинката водещ?? Водещия трябва да може да говори свързано.

    Коментиран от #6

    07:50 07.01.2026

  • 4 Давос

    6 1 Отговор
    Щом неграмотни стават говорители… закривай!

    07:59 07.01.2026

  • 5 Ясно

    2 0 Отговор
    Като знае кво му е, само той си знае кво му е, Мяуууууу.

    08:13 07.01.2026

  • 6 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "СЗО":

    Не е задължително! Зрителите му са такива, че не могат да слушат свързано...

    08:15 07.01.2026

  • 7 Гост

    2 0 Отговор
    Ха ха ха, жалко, жалко! Ицо беше голям футболист, факт! Ама явно филма ва Гунди го нарани, и реши и той да прави филм за себе си, приживе! Жалко, много жалко, Баце!

    08:15 07.01.2026

  • 8 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Ужастттт

    08:20 07.01.2026