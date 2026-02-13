Новини
Новият Стоичков разочарова фенките си - има си гадже

Кристо Стоичков е кръстен на футболната легенда, а сега ще има и шанса да я изиграе във филм

Победата на младия актьор Кристо Стоичков в риалити формата "Вече играеш... Стоичков“, която му спечели и възможността да изиграе ролята на Камата в биографичен филм за живота му, беше приета изключително радушно от зрителите.

Още с първите си появи в шоуто той впечатли жури и публика с поразителната си прилика с носителя на "Златната топка“. Сходните черти на лицето, осанката и характерната походка веднага направиха впечатление, а с напредването на епизодите към тях се добавиха гласът, енергията и маниерът на говорене. Имитирайки Камата, Кристо накара мнозина зрители да коментират в социалните мрежи, че сякаш гледат архивни кадри от златните години на суперзвездата.

Футболните му умения също не останаха незабелязани. Според фенове те са напълно достатъчни, за да направят екранното превъплъщение достоверно и убедително – и в негова полза. В журито на тв риалитито бяха Мартин Макариев, който ще е режисьор на филма, актрисата Аня Пенчева и журналистът и биограф на футболиста Владимир Памуков.

Младият Кристо, който е кръстен именно на Камата, бил изключително развълнуван от предстоящите снимки. Творческият процес по амбициозната продукция вече е започнал, а премиерата се очаква през 2027 г.

Освен вниманието на футболните запалянковци, Кристо Стоичков привлече и сериозен интерес от страна на дамите. Вече съществуват няколко фейсбук страници, посветени на него, а фенската му база расте с всеки изминал ден.

За разочарование на почитателките му обаче той е обвързан от години с Александра Митрович – бивша художествена гимнастичка, която после тренира фигурно пързаляне. Красавицата е завършила висшето си образование в Лесотехническия университет, като се е дипломирала в края на миналата година.

Тя е и най-голямата муза на "новата Кама“, който освен вродени актьорски умения притежава и сериозен интерес към фотографията. Именно той стои зад впечатляващите кадри на приятелката си, които предизвикват фурор в социалните мрежи. В момента Александра е треньорка по гимнастика на малки деца към частно танцово студио. Паралелно с това къдрокосата брюнетка преподава и стречинг на хора от всякакви възрасти, а цената за тренировка е 8 евро.

В свободното си време Алекс и Кристо обичат да пътуват, като често отскачат до Италия и Испания. А дали победата в риалитито ще се окаже само началото на сериозна актьорска кариера за Кристо Стоичков, предстои да стане ясно съвсем скоро, пише "Ретро“.


  • 1 Некои си

    8 0 Отговор
    В Калфланд ще го снимат ли

    15:42 13.02.2026

  • 2 Дедо

    6 0 Отговор
    Лелята и мамата, сом таим уин, сом таим люн. Плосък като тепсия.

    15:43 13.02.2026

  • 3 Елизабет Цветанова кахърльока

    3 0 Отговор
    Камерунеца ми скъса пържолата ще го съда

    15:45 13.02.2026

  • 4 хехе

    4 0 Отговор
    едно е сигурно, че няма начин да е толкова "остър" като оригинала.

    15:45 13.02.2026

  • 5 Николай свиркаджията

    1 0 Отговор
    Керката ме подучи с нея да лапаме на камерунеца лангата

    15:46 13.02.2026

  • 6 Оооофффффф

    7 0 Отговор
    Поредния, който ще бъде забравен само няколко месеца след излизането на филма! Както се получи и с този, който изигра Гунди вече никои не си спомня за него!

    15:48 13.02.2026

  • 7 Продуктово позициониране

    0 0 Отговор
    Продуцентите, кастингът и рекламният отдел би трябвало да помислят за това предварително и да му го включат в договора.

    15:56 13.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Теория на конспирацията

    2 0 Отговор
    Нека сега,тези,които ми репликираха коментарите,за това,че им казах, че Стоичков още от Испания беше си го избрал за ролята, и това предаване е театър, сега да напишат нещо.

    16:02 13.02.2026

  • 10 Ей,Патрашкова?

    2 0 Отговор
    Възбуждаш ли се,когато триеш обективни коментари,0вц0?

    16:03 13.02.2026

  • 11 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    2 0 Отговор
    Да го изпратят на Евровизия заедно в Дара...поне завършека на нагласените победители да е пълен

    16:06 13.02.2026

  • 12 ЕстетЪ

    2 0 Отговор
    Може ли да отидеш на заведения, облечен с потник бе, е га ти селяндура...не е учудващо,че това е правилният избор за ролята на Ристю

    16:08 13.02.2026

  • 13 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    1 0 Отговор
    Пе🌈дал ли е?

    16:22 13.02.2026