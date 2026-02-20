Новини
Николаос Цитиридис се завръща на екран

Николаос Цитиридис се завръща на екран

20 Февруари, 2026 08:44 2 114 17

Но не в bTV, a в NOVA

Николаос Цитиридис се завръща на екран - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Николаос Цитиридис най-вероятно ще се завърне на екран най-късно през есента, само че не в bTV, където сме свикнали да го гледаме, а в NOVA. Той има шансове за собствено шоу там най-късно от септември, пише marica.bg.

Че в NOVA са склонни да дадат хляб на Николаос Цитиридис, стана ясно още преди година, когато го взеха в най-гледаното си предаване – „Като две капки вода“.

Гъркът показа завидни умения в имитациите, особено за непрофесионалист, и накара много хора да се възхитят от таланта му да влиза в роли на музикални звезди.

Веднага след като накара хората да го заобичат в образите на всевъзможни певци и певици той си навлече гнева на нацията със злобни коментари като съдия в шоуто на bTV „България търси талант“, а рокаджиите никога няма да му простят, че нарече идола им Аксел Роуз „дъно“.

Въпреки всичко това гъркът има нов шанс за завръщане, след като преди дни беше съобщено, че неговият откривател за малкия екран става шеф в NOVA. Това е Христо Хаджитанев – човекът, който в продължение на 3 години беше програмен директор на bTV.

Именно той качи на екран комедианта от гръцко-български произход, създавайки „Шоуто на Николаос Цитиридис“, след като Слави Трифонов напусна телевизията заедно с целия си екип. Преди да стане програмен директор, Хаджитанев работи в проекти като „ВИП Брадър“, „Фермата“, „Стани богат“ и др. Той е и продуцент на „Шоуто на Николаос Цитиридис“.

Взима гърка уж за сценарист, но след това решава да го пробва като водещ и експериментът се оказва успешен. Хаджитанев издейства за Нико масирана рекламна кампания, за да го превърне в звезда още преди шоуто му да е тръгнало. При толкова близки връзки никой няма да се изненада, че отново иска да работи със своето протеже.

Николаос има договор с фирмата на Маги Халваджиян, която към момента го продуцира. Именно с нея трябваше да се разбере bTV, за да го вземе в журито на „Талантите“ миналата есен.

Далеч по-лесно ще е обаче да му намерят работа в Нова тв, където от години имат много силно присъствие и влияние, а благодетелят му Хаджитанев вече отговаря за креативното и програмно развитие на телевизията. Неговата задача ще е именно внедряването на нови предавания в медията. Има голяма вероятност едно от тях да е вечерно шоу вариация на „Шоуто на Николаос Цитиридис“.

Гъркът беше свален от екран в bTV успоредно с уволнението на откривателя си през декември 2023-та. Говори се, че е бил нарочен за уволнение цели две години по-рано, тъй като рейтингът му бил катастрофален. Хаджитанев обаче го спасил, осигурявайки му достатъчно ефирно време, за да утвърди своята популярност.

Освен него, в ръководството на програмата на телевизията влизат и други експерти, съобщиха от Нова тв. Нели Стойнова ще работи с фокус над цялостното стратегическо управление на програмното съдържание. Тя е част от екипа на „Нова Броудкастинг Груп“ повече от 15 години, през които е заемала различни позиции в дирекция „Програма“.

Николай Киров със своята комплексна експертиза в управлението на различни проекти ръководи телевизионното производство и ще работи с акцент върху външните продукции и праймтайм форматите. Бившата режисьорка на Гала – Тара Нури-Иванова, поема вътрешните продукции, а Светлана Василева, която досега беше директор „Съдържание“, става консултант по ключови проекти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Утепляк

    21 1 Отговор
    Браво, Коле, пак ще вряскаш един час, поне ще знам кога да не гледам телевизия.

    08:47 20.02.2026

  • 3 Пич

    17 1 Отговор
    Не се справяше добре, и сега няма!!!

    08:49 20.02.2026

  • 4 Надарен батко

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    Аз като ги скина, и направя каквото трябва, има да се завръщаш, и завръщаш...

    08:51 20.02.2026

  • 5 Венелино

    8 0 Отговор
    виж дали няма да излезе някое работно местенце и за теб, моля те!

    08:57 20.02.2026

  • 6 в кратце

    3 0 Отговор
    Се завръща и ще се завърне на екран ,са две различни неща!

    08:58 20.02.2026

  • 7 Стас

    1 0 Отговор
    Батко,не закачай каката,казах ти го 5 пъти! Престани!

    09:00 20.02.2026

  • 8 майстор

    8 1 Отговор
    Николайчо,сложи си вратовръзка,бе момче! Не ходи така!

    Коментиран от #11

    09:03 20.02.2026

  • 9 Пенчо

    10 0 Отговор
    Ужасъ....! Няма хора!

    09:05 20.02.2026

  • 10 гост

    14 0 Отговор
    Менкаме си едни и същи некадърници и все повече се тънем халтурка. Ама както казва Чудомир "Цигари трето качество най-много се харчат"!

    Коментиран от #12

    09:23 20.02.2026

  • 11 И дано се обеси

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "майстор":

    С тая вратовръзка!
    Гърци не ни трябват! Имаме си достатъчно подляри!

    Коментиран от #17

    09:28 20.02.2026

  • 12 ои8уйхътгр

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Такъв е зрителя, това иска- това и получава... Всичко струва пари, хората са направили проучване и според резултата му са решили да има такова шоу...

    Някога свалях филми от торентите щото имаше стойностни неща за гледане- за последните 10 години я съм свалил 5 филма, я не... И съм ходил 3-4 пъти на кино- няма нищо стойностно което да гледам и просто не гледам дежурните глупости... Има няколко сериала заради които си плащам абонамент на Нетфликс и това е...
    Вкратце- да спрем излъчването на разни помии не можем, просто не ги гледаме и толкова...

    09:35 20.02.2026

  • 13 Факт: Аксел е дъно.

    3 0 Отговор
    Някъде откъм 2006 тръгна надолу. Звезди Керемедчиев пее по-добре от него.

    09:39 20.02.2026

  • 14 Аман

    9 1 Отговор
    Аман от шлангаджии по телевизиите, като захапят шланга, не го пускат цял живот, примери много- ризова, део, лео, гала, джуджи,пипи, любенов, индиеца,диана, сашко..., скучни до умирачка!
    Сега и този лигльо пак!?

    09:42 20.02.2026

  • 15 бушприт

    2 2 Отговор
    Цициридис трябва да е Цицелков!

    09:52 20.02.2026

  • 16 Ужас

    1 0 Отговор
    Напълниха ги тия соросоидни ТВ с простотии,а не пускат един Български филм-

    11:42 20.02.2026

  • 17 аБе,

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "И дано се обеси":

    На този неблагодарник когото майка му българка сама го е отгледала само името му е гръцко.Баща му не се интересува от него,бих си сменил фамилията с тази на майка си в неговия случай.

    13:41 20.02.2026