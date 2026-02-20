Смяната на водещите изнерви зрителите на сутрешния блок на bTV

В сутрешния блок на bTV търкалят "все по-отблъскващи и слаби двойки. Особено мъжете са катастрофа. Този, който днес води, твърдо е пълен абсурд!", написа политическият коментатор Калина Андролова.
Смяната на водещите изнерви зрителите на сутрешния блок и те заляха с коментари социалните мрежи на предаването, пише "Ретро".
Част от тях са положителни: "Много спокойно и позтивно водене!", "Харесвам много водещата, разумна и спокойна и винаги изслушва събеседниците си." Богомил Грозев и Юлия Манолова са свежа промяна.
Но някои зрителни не смятат така: "Ужас, този Грозев кой го върна", "Сложете Златка Райкова да води нелепите ви предавания". Мненията определено са противоречиви.
