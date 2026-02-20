Новини
Смяната на водещите изнерви зрителите на сутрешния блок на bTV

20 Февруари, 2026

Те заляха с коментари социалните мрежи на предаването

Смяната на водещите изнерви зрителите на сутрешния блок на bTV - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова

В сутрешния блок на bTV търкалят "все по-отблъскващи и слаби двойки. Особено мъжете са катастрофа. Този, който днес води, твърдо е пълен абсурд!", написа политическият коментатор Калина Андролова.



Смяната на водещите изнерви зрителите на сутрешния блок и те заляха с коментари социалните мрежи на предаването, пише "Ретро".

Част от тях са положителни: "Много спокойно и позтивно водене!", "Харесвам много водещата, разумна и спокойна и винаги изслушва събеседниците си." Богомил Грозев и Юлия Манолова са свежа промяна.

Но някои зрителни не смятат така: "Ужас, този Грозев кой го върна", "Сложете Златка Райкова да води нелепите ви предавания". Мненията определено са противоречиви.


Оценка 3.6 от 29 гласа.
  • 1 Мдааа

    73 0 Отговор
    Не гледам бТВ, защото мога да мисля!

    Коментиран от #11, #36

    08:16 20.02.2026

  • 2 хехе

    61 0 Отговор
    че кой ги гледа тези измислени телевизии.

    08:17 20.02.2026

  • 3 Трол

    38 1 Отговор
    Според строго секретна информация, това са клонинги на Мария и Златимир

    08:20 20.02.2026

  • 4 зрител

    11 25 Отговор
    Ние гледаме само Ергена и шеф Команчев .

    08:23 20.02.2026

  • 5 Джамбаза

    23 8 Отговор
    Золотимир трябва напълно да изчезне!

    08:23 20.02.2026

  • 6 Селянин

    53 0 Отговор
    Незнам кой нормален може да издържи да гледа Шиш ТВ

    08:24 20.02.2026

  • 7 ТИКИ

    43 1 Отговор
    Цънцито е биологично оръжие. Сега я тестват в Пентагона.

    Коментиран от #12

    08:24 20.02.2026

  • 8 Калинке

    25 12 Отговор
    А по-кротко. На нас ни харесват, защото не прекъсват разговора и са спокойни. Предишните явно са твои близки, но изнервяха сутрин хората преди да тръгнат на работа, особено невръстеничната ти приятелка!

    08:27 20.02.2026

  • 9 Богомил

    22 4 Отговор
    От Богомил Грозев веее усещане за соц. От поведението му през облеклото ...

    08:27 20.02.2026

  • 10 Факт

    24 3 Отговор
    Коя е тая Андролова

    Коментиран от #42

    08:31 20.02.2026

  • 11 Само, че

    4 21 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа":

    В момента всички гледат БТВ, там говори президентката.. а водещите изглеждат много професионално..

    Коментиран от #20

    08:34 20.02.2026

  • 12 Питаагор

    23 2 Отговор

    До коментар #7 от "ТИКИ":

    Щом мъжа и избяга от цънцарата и успя да се спаси представяте ли си какъв злобен киликанзер е тя а са я пуснали на екран.Сега ще я тестват като химическото оръжие на ПП(Прецакай Приятеля).

    Коментиран от #39

    08:35 20.02.2026

  • 13 Кой ги поръча

    23 3 Отговор
    За харесващите цънцаренето, нормалните, интелигентни водещи са трън в петата. Няма я любимата злоба, европростотия и нахалство. Сегашните водещи имат толкова положително излъчване, че даже да ти се пригледа бТВ. Юлия Манолова е направо диамант с сравнение с другите сутрешни канджи.

    08:36 20.02.2026

  • 14 зрител

    16 1 Отговор
    моля, който гледа босфорТВ да вдигне ръка !

    08:37 20.02.2026

  • 16 Тв критик

    16 0 Отговор
    Който гледа тази скучна тв да се тръшка.

    Коментиран от #41

    08:46 20.02.2026

  • 18 ма ДУРО

    7 1 Отговор
    Много тъп сутрешен блок след ИЗГОНЕНИТЕ

    08:47 20.02.2026

  • 20 ГЛЕДАХ ИНТЕРВЮТО .....И...

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Само, че":

    ....ПРИ ВСЕКИ ВЪПРОС ОТ СЕКТОРМИСИР ПРОВИЖДАШЕ МУ ТРАТА НА ДВЕТЕ МУТ РИ........ НО ПРЕЗИДЕНТА ЙОТОВА БЕШЕ ДОСТОЙНО НА ВИСОТАТА НА ИНСТИТУЦИЯТА..!!!

    08:55 20.02.2026

  • 21 Зрител

    15 0 Отговор
    Има ли някой още да гледа нашите "независими" телевизии

    08:55 20.02.2026

  • 22 Българин

    15 1 Отговор
    Сутрешен, обеден вечерен е едно и също по всички български телевизии. Евроатлантическа пропаганда, сервилничене пред управляващите и турски сериали.

    08:59 20.02.2026

  • 23 Въобще не се нервя

    14 0 Отговор
    Отървал съм се от бТВ, Нова и телевизията въобще.

    09:01 20.02.2026

  • 24 Курабиев

    5 3 Отговор
    Тези водещи са по-слаби дори от Цънц и Момъка с нея. Жалка картинка. Да си ги държат в тази телевизийка.

    09:03 20.02.2026

  • 25 лама Гюро

    5 0 Отговор
    ще връща ППДБ Цънцарите

    09:03 20.02.2026

  • 26 Анахид Тачева да върнат

    4 1 Отговор
    Може и аз да се върна към този порок телевизията.

    09:06 20.02.2026

  • 27 Анонимен

    6 0 Отговор
    Златимир беше по-добър водещ, от сегашния. На русата жена, не съм запомнил името, но си личи, че следи политиката и става.

    09:08 20.02.2026

  • 28 Интервю с Йотова

    3 5 Отговор
    Не съм го гледал. Няма какво да ми каже. Но със сигурност не е скука като Радев. Ама той не давал интервюта? Е ми правилно. Ще избягат малкото останали зрители.

    Коментиран от #32

    09:10 20.02.2026

  • 29 тепсия

    6 1 Отговор
    Андролова разбира и е компетентна по всичко!
    Защо ,тя не се скрие и да спре да изразява публично личното си мнение ,все едно е последната инстанция на мъдростта !

    09:13 20.02.2026

  • 30 Асен пуска Цънцарите за водачи

    3 0 Отговор
    Асен пуска Цънцарите за водачи на листи в Перник и Волуяк.

    Коментиран от #33

    09:14 20.02.2026

  • 31 изнерви скучаещи стринки и зяпачите

    6 0 Отговор
    на ефирни дърдорения и пълнежи

    09:15 20.02.2026

  • 32 Зрител

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Интервю с Йотова":

    "Но със сигурност не е скука като Радев"

    Е друго си и магарето на Боко Плювню да слушаш нали - поне смях падаше. Друго си е и някой бивш комуняга или сътрудник на ДС писал се евроатлантик да го слушаш как хвали новите си господари и плюе по предишните.

    09:17 20.02.2026

  • 33 Избирател

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Асен пуска Цънцарите за водачи":

    Еми така се става политик в сегашно време - може да нямаш грам акъл обаче ако плюеш против руснаците и защитаваш новите ни господари те слагат в листите. Никой не гледа дали можеш нещо и дали ще си полезен за България.

    09:23 20.02.2026

  • 34 Евреина Соловьов

    1 2 Отговор
    Ще гледате само Рашън Фашън
    Телевизии .

    Иначе ще ви пратя една Ракета
    Да ви изпепели .

    09:26 20.02.2026

  • 35 Тото

    3 0 Отговор
    Вече не гледам партийната телевизия БТВ

    09:27 20.02.2026

  • 36 Съжалявам

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа":

    Като гледам до къде сме се докарали - водещи, смяна, сутрешен блог, социални мрежи, коментари ... все безполезни дейности на нищоправци. Явно мислещите сме на изчезване.

    09:50 20.02.2026

  • 37 Лесно е да обиждаш и критикуваш!

    3 0 Отговор
    Дайте им някакво време и тогава ги критикувайте.С предишните бяхте много време и сте свикнали.дайте им на тези поне месец!

    09:53 20.02.2026

  • 38 Сзо

    3 0 Отговор
    Аз БТВ не гледам.

    10:06 20.02.2026

  • 39 ПП е ПедалоПедерас

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Питаагор":

    ЗАВЕРА....

    10:32 20.02.2026

  • 40 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Мен специално не ме изнервя нищо от Босвор ТВ,Нова Домусова и Първа Кошлукова защото просто не ги гледам,а който ги гледа и идио...

    10:35 20.02.2026

  • 41 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тв критик":

    Аз гледам само Андреа Банда Банда
    като я видя и ми става....хубаво...

    11:18 20.02.2026

  • 43 Цвете

    2 1 Отговор
    СУТРЕШНОТО ПРЕДАВАНЕ Е МНОГО ДОБРО С ЮЛИЯ И БОГОМИЛ.ДОБРО ПОПАДЕНИЕ .УСПЕХ И НА ДВАМАТА.💯❤️🍀🇧🇬🌹

    12:49 20.02.2026