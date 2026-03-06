Новини
Радина Кърджилова призна за Деян Донков: Той е най-добрият

Радина Кърджилова призна за Деян Донков: Той е най-добрият

6 Март, 2026 13:31

  • радина кърджилова-
  • актриса-
  • деян донков-
  • сцена-
  • театър-
  • бивш

Актрисата проведе много личен разговор с почитатели по време на скорошно събитие

Радина Кърджилова призна за Деян Донков: Той е най-добрият - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова

Актрисата Радина Кърджилова признава, че въпреки бурните им лични взаимоотношения, простиращи се през годините, Деян Донков и до днес остава нейният най-добър сценичен партньор.

"Ще прозвучи странно, но най-добрият ми партньор под прожекторите е моят бивш мъж Деян Донков. С него съм имала страхотни преживявания на сцената", обясни Кърджилова по време на събитието “Моята специална вечер” в рамките, на което говореше откровено за живота, сцената, красотата и още пред малка отбрана публика.

Непосредствено след бившия ѝ в класацията тя нарежда Велислав Павлов, с когото си партнират в "Медея", както и Владо Пенев, с когото пък играят заедно в пиесата "Бащата".

"Но с Деян съм имала най-добрите си чисто актьорски постижения, независимо от обстоятелствата", посочи Радина, която обичайно не обича да говори за личния си живот и често е криела какво се случва между нея и Деян Донков.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най - добрият

    6 0 Отговор
    Бияч, пиянде, деде.

    13:35 06.03.2026

  • 2 спомних си

    3 0 Отговор
    Гледах го в "Дон Жуан" в Народния театър. Изглеждаше доста неадекватен...

    13:36 06.03.2026

  • 3 Д-р Скорчев

    2 1 Отговор
    кат са нафиркате и секса е супер !!!

    13:36 06.03.2026

  • 4 НЕПОЗНАТ

    2 0 Отговор
    И КАКВО ОТ ТОВА ? ПАК БЕШЕ НЕЩАСТНА . ПРИЛИЧАШЕ НА ОСКУБАНА , РУСА КОТКА НА ГОРЕЩ ЛАМАРИНЕН ПОКРИВ.

    13:37 06.03.2026

  • 5 много розови понита

    1 0 Отговор
    се събрали на 3 квадрата да слушат ала бала дее ва и безполезната паплач дъвче трева и блее

    13:50 06.03.2026

  • 6 Дидо Донков

    1 0 Отговор
    Бой му е майката докато ти се наместят чакрите. Това пише на огромна светеща табела на входа на родния ми Видин.

    13:54 06.03.2026