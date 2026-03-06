Радина Кърджилова призна за Деян Донков: Той е най-добрият

Актрисата Радина Кърджилова признава, че въпреки бурните им лични взаимоотношения, простиращи се през годините, Деян Донков и до днес остава нейният най-добър сценичен партньор.

"Ще прозвучи странно, но най-добрият ми партньор под прожекторите е моят бивш мъж Деян Донков. С него съм имала страхотни преживявания на сцената", обясни Кърджилова по време на събитието “Моята специална вечер” в рамките, на което говореше откровено за живота, сцената, красотата и още пред малка отбрана публика.

Непосредствено след бившия ѝ в класацията тя нарежда Велислав Павлов, с когото си партнират в "Медея", както и Владо Пенев, с когото пък играят заедно в пиесата "Бащата".

"Но с Деян съм имала най-добрите си чисто актьорски постижения, независимо от обстоятелствата", посочи Радина, която обичайно не обича да говори за личния си живот и често е криела какво се случва между нея и Деян Донков.