Андреа с гневна тирада срещу новата жена на Кубрат Пулев (СНИМКИ)

22 Февруари, 2026 10:24 2 771 24

Певицата пусна поредица от хапливи изказвания

Андреа с гневна тирада срещу новата жена на Кубрат Пулев (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фолкдивата Андреа публикува серия от остри и саркастични послания в социалните мрежи, които веднага предизвикаха вълна от коментари и догадки. Според мнозина написаното е косвен намек към настоящата половинка на бившия ѝ партньор Кубрат Пулев, макар певицата да не споменава имена, пише Хот Арена.

„Това, че вдигаш телефона като секретарка, не значи, че на боксовите мачове не седиш на най-задния ред", придружено с иронични емоджита.

В друго послание тя засяга логото на боксовия клуб на Пулев, като заявява: „Това лого, което го слагаш на тортите на децата си за рождените дни – аз съм го създала, миличка".

„Не заплашвай със смърт хората, които са ни били 15 години общи приятели, както и общите ни шофьори, както PR-те ми. Защото да не започна да засягам, като миналия път, когато ти давах валерианчетата", гласи друго изригване на фолк дивата.

Макар думите да са завоалирани, в социалните мрежи бързо се наложи версията, че певицата визира жената до Кубрат Пулев, а публикациите ѝ са резултат от натрупано напрежение и стари неуредени отношения.

Нито Андреа, нито Пулев са коментирали директно ситуацията, но серията от послания ясно показва, че емоциите от бурната им връзка далеч не са отшумели.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    1 19 Отговор
    Андреа поздравления но гледай напред тези не си заслужават вниманието ти

    Коментиран от #3

    10:33 22.02.2026

  • 2 Хахаха

    27 0 Отговор
    Аман от перничанки! Ти ги биеш, те те обичат! И оная на кюрда е същата!

    10:37 22.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ха ха Хо

    24 1 Отговор
    Пишете за психо изблиците на чалгарката Андрешка а сте постнали снимка на ИИ.

    10:45 22.02.2026

  • 5 Възмутен

    27 1 Отговор
    Тази психически не е нормална! Още живее в миналото в някаква измислена нейна реалност! Пусни миналото и живей в реалността!!

    10:46 22.02.2026

  • 6 Възмутен

    19 1 Отговор
    Стига вече с тези намеци и драматични статуси от страна на Андрея! Това поведение е просто жалко и недостойно. Когато една връзка е приключила, зрелите хора продължават напред, а не хвърлят саркастични подмятания в интернет. Публичното излагане и търсенето на внимание не показват сила, а точно обратното – че не можеш да приемеш реалността. Малко достойнство никога не е излишно.

    10:49 22.02.2026

  • 7 Промяна

    1 14 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    Рано рано си се задавил от злобата си Защо го правиш Андреа е готино момиче а онези са предатели не я заслужават Има да мечтаеш за такова момиче като Андреа

    10:50 22.02.2026

  • 8 Андрея се излага

    22 1 Отговор
    Зрял човек не си излива личните драми в социалните мрежи и не въвлича други хора в тях. Достойнството е в мълчанието, не в истериите. Понякога най-силният ход е да замълчиш и да спреш да се излагаш.

    Коментиран от #13

    10:50 22.02.2026

  • 9 Досадна е вече

    12 1 Отговор
    Колко сезона още ще гледаме от този сериал „Бившата не може да продължи напред“? Намеците са толкова прозрачни, че направо светят. Ако това е опит за сила и достойнство, май сценарият е писан в момент на емоционален срив. Истинската класа не се доказва с подмятания и драматични статуси, а с мълчание и самоуважение. Понякога най-добрият PR е да не пишеш нищо

    10:52 22.02.2026

  • 10 Хахаха

    17 1 Отговор
    Добре, че Пулев се отърва от този лепка!! Дъската й хлопа!

    10:52 22.02.2026

  • 11 Сянка

    13 0 Отговор
    Някои хора явно не могат да приемат, че животът продължава. Когато една връзка е приключила, най-достойното е да я оставиш в миналото, а не да се държиш така, сякаш още си в нея. Колкото повече намеци и драми, толкова по-очевидно става, че темата още те държи. Понякога истинската сила е просто да пуснеш и да спреш да живееш в сянката на бившия.

    10:53 22.02.2026

  • 12 Разумен

    14 2 Отговор
    Кубрат Пулев най-после си намери достойна жена, както го съветваше брат му Тервел. Тази чалгаджийка с вулгарна външност повече става за порно списание, отколкото за майка на децата му.

    Коментиран от #17

    10:55 22.02.2026

  • 13 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Андрея се излага":

    МангоПульо и той от ваще ма - ОПГ ГРАБ. Няма начин да не е готино момче и да не си мечтаеш за него.

    11:03 22.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Такива неща пишат само

    6 1 Отговор
    Дълбоко Нещастни хора , без собствен живот

    11:11 22.02.2026

  • 16 Народът ни е

    7 2 Отговор
    Турски роби.
    Праскат кючеци и хвърлят гюбеци.
    Чалгаджийско племе.
    Какви българи ,?

    11:11 22.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Промяна

    2 2 Отговор
    БАЙ ГАНЬОВЦИТЕ ТЕРВЕЛ И КУБРАТ ЖЕНКАРИ ОГРОМНИ ТОВА Е

    11:16 22.02.2026

  • 21 Тома

    4 1 Отговор
    Тя не може да изправи саксофона като мен каза андрея

    11:39 22.02.2026

  • 22 Г-н за Един ден

    2 0 Отговор
    Ша мъ извинити, не съм запознат с светскити хроники.
    Тази му нова жена, не му ли е такава от 4-5г?

    11:44 22.02.2026

  • 23 Много жалка вече стана

    1 1 Отговор
    Ама даже и съжаление не буди, жалка стара трътла. Да си гледа живота и да не закача хората. Долно поведение е това.

    12:28 22.02.2026

  • 24 Няма да я харесам корвата на Пулев.

    0 0 Отговор
    Да не се напъва.

    12:51 22.02.2026