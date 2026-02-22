Андреа с гневна тирада срещу новата жена на Кубрат Пулев (СНИМКИ)

Фолкдивата Андреа публикува серия от остри и саркастични послания в социалните мрежи, които веднага предизвикаха вълна от коментари и догадки. Според мнозина написаното е косвен намек към настоящата половинка на бившия ѝ партньор Кубрат Пулев, макар певицата да не споменава имена, пише Хот Арена.
„Това, че вдигаш телефона като секретарка, не значи, че на боксовите мачове не седиш на най-задния ред", придружено с иронични емоджита.
В друго послание тя засяга логото на боксовия клуб на Пулев, като заявява: „Това лого, което го слагаш на тортите на децата си за рождените дни – аз съм го създала, миличка".
„Не заплашвай със смърт хората, които са ни били 15 години общи приятели, както и общите ни шофьори, както PR-те ми. Защото да не започна да засягам, като миналия път, когато ти давах валерианчетата", гласи друго изригване на фолк дивата.
Макар думите да са завоалирани, в социалните мрежи бързо се наложи версията, че певицата визира жената до Кубрат Пулев, а публикациите ѝ са резултат от натрупано напрежение и стари неуредени отношения.
Нито Андреа, нито Пулев са коментирали директно ситуацията, но серията от послания ясно показва, че емоциите от бурната им връзка далеч не са отшумели.
1 Промяна
Коментиран от #3
10:33 22.02.2026
2 Хахаха
10:37 22.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ха ха Хо
10:45 22.02.2026
5 Възмутен
10:46 22.02.2026
6 Възмутен
10:49 22.02.2026
7 Промяна
До коментар #3 от "Хахаха":Рано рано си се задавил от злобата си Защо го правиш Андреа е готино момиче а онези са предатели не я заслужават Има да мечтаеш за такова момиче като Андреа
10:50 22.02.2026
8 Андрея се излага
Коментиран от #13
10:50 22.02.2026
9 Досадна е вече
10:52 22.02.2026
10 Хахаха
10:52 22.02.2026
11 Сянка
10:53 22.02.2026
12 Разумен
Коментиран от #17
10:55 22.02.2026
13 Хахахаха
До коментар #8 от "Андрея се излага":МангоПульо и той от ваще ма - ОПГ ГРАБ. Няма начин да не е готино момче и да не си мечтаеш за него.
11:03 22.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Такива неща пишат само
11:11 22.02.2026
16 Народът ни е
Праскат кючеци и хвърлят гюбеци.
Чалгаджийско племе.
Какви българи ,?
11:11 22.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Промяна
11:16 22.02.2026
21 Тома
11:39 22.02.2026
22 Г-н за Един ден
Тази му нова жена, не му ли е такава от 4-5г?
11:44 22.02.2026
23 Много жалка вече стана
12:28 22.02.2026
24 Няма да я харесам корвата на Пулев.
12:51 22.02.2026