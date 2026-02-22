Андреа с гневна тирада срещу новата жена на Кубрат Пулев (СНИМКИ)

Фолкдивата Андреа публикува серия от остри и саркастични послания в социалните мрежи, които веднага предизвикаха вълна от коментари и догадки. Според мнозина написаното е косвен намек към настоящата половинка на бившия ѝ партньор Кубрат Пулев, макар певицата да не споменава имена, пише Хот Арена.

„Това, че вдигаш телефона като секретарка, не значи, че на боксовите мачове не седиш на най-задния ред", придружено с иронични емоджита.

В друго послание тя засяга логото на боксовия клуб на Пулев, като заявява: „Това лого, което го слагаш на тортите на децата си за рождените дни – аз съм го създала, миличка".

„Не заплашвай със смърт хората, които са ни били 15 години общи приятели, както и общите ни шофьори, както PR-те ми. Защото да не започна да засягам, като миналия път, когато ти давах валерианчетата", гласи друго изригване на фолк дивата.

Макар думите да са завоалирани, в социалните мрежи бързо се наложи версията, че певицата визира жената до Кубрат Пулев, а публикациите ѝ са резултат от натрупано напрежение и стари неуредени отношения.

Нито Андреа, нито Пулев са коментирали директно ситуацията, но серията от послания ясно показва, че емоциите от бурната им връзка далеч не са отшумели.