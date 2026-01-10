Новини
Мариана Иванова е новата "Мисис България Вселена"

10 Януари, 2026 13:23 1 089 13

  • мариана иванова-
  • мисис българия вселена

Тя признава, че не е очаквала победата на всяка цена

Мариана Иванова е новата "Мисис България Вселена" - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мариана Иванова е новата носителка на титлата Мисис България Вселена – сбъдната мечта, към която тя върви години наред с търпение, труд и увереност. В конкурса се записва съзнателно – като жена с изградена кариера, собствен бизнес и стабилно семейство, пише "Телеграф".

„Следя конкурса от много години и винаги съм харесвала идеята му. В един момент просто усетих, че е време и аз да участвам“, споделя Мариана пред Телеграф.

Тя признава, че не е очаквала победата на всяка цена, но надеждата и ентусиазмът са били силни. „Не бях сигурна, че ще спечеля, но много го исках. Участвах с огромен хъс“, казва тя.

Още от първия момент Мариана получава пълната подкрепа на семейството си и най-вече на съпруга си, с когото са заедно от 15 години.

„Той ми каза: Щом си решила, значи заслужаваш. Подкрепям те напълно. Това беше изключително важно за мен“, разказва тя. Съпругът ѝ дори лично се грижи за прическата ѝ за финала – той е професионален фризьор.

От две години Мариана развива собствен бизнес и създава елегантни дамски облекла. Започва скромно – с четири модела, но с ясна визия. Модата е част от живота ѝ още от детството.

„От малка рисувам и скицирам модели. После ги шиех – първо за куклите, после за съседските деца. И до днес сама рисувам дизайните си“, казва тя. Любовта към модата идва от семейството – майка ѝ шие, баба ѝ плете, а списанията са били прозорец към един недостижим тогава свят.

Днес Мариана вече има колекции за ежедневието, бизнес визии и вечерна мода.

На сцената на конкурса тя се появява с впечатляваща червена рокля, създадена изцяло от нея и партньорката ѝ Яна.

„За мен идеалната вечерна рокля е по тялото и в червено. Добавихме и ефирен воал, вдъхновен от последните модни тенденции“, обяснява тя.

Мариана Иванова е новата
Снимка: Интернет

Като малка Мариана мечтае да стане топмодел, но липсата на самочувствие я спира. „Стигнах до вратата на кастинг във ‘Визаж’ и се върнах. Мислех, че не съм достатъчно висока“, признава тя. Самочувствието идва с годините.

Сега, като Мисис България Вселена, ѝ предстои участие на световния финал в Ботсвана. Визията вече е в процес на създаване. „Отново ще бъде червено – с дантела, камъни и български елемент. Над 4000 камъка. Искам роклята да блести“, казва тя.

Мариана не крие, че е суетна, но държи на естествената визия. „Нямам ботокс и филъри, имам само корекция на гърдите. Не съм против естетичните процедури, но когато се прекалява, се губи идентичността“, смята тя.

Косата ѝ е нейна гордост – и изцяло в ръцете на съпруга ѝ. Маникюрът също е част от рутината ѝ – на всеки две седмици. „Детайлите са важни“, категорична е тя.

По образование Мариана е инженер еколог, но професията я отвежда към мини – път, несъвместим с майчинството. По-късно става преподавател по химия в частно училище на английски език. Тя е майка на две деца – син на 11 години и дъщеря на 3.

„Обичам времето с тях. Рисуваме заедно, с малката вече правим рокли и дори шием“, разказва с усмивка.

В свободното си време Мариана тренира редовно, обича планината и походите. Любимото ѝ място е Витоша – изкачвала е Черни връх и често посещава Боянския водопад. Следващата ѝ цел е Мусала.

Четенето също е част от ежедневието ѝ – най-вече исторически романи. А готвенето е истинско удоволствие. „За мен това е хоби, начин да си почивам. Обичам сложните рецепти и десертите“, казва тя.

В домакинството не разчита на помощ. „Всичко правя сама – но с желание“, завършва новата Мисис България Вселена.


  • 1 странно мис вселена пък само в БГ???

    8 0 Отговор
    а другите държави знаят ли че има вече мис вселена???

    Коментиран от #12

    13:28 10.01.2026

  • 2 гдфгфдг

    5 2 Отговор
    нищо особено

    13:31 10.01.2026

  • 3 Досиетата Епстийн

    6 4 Отговор
    Свежо месо за чичко паричковките.

    Коментиран от #9

    13:41 10.01.2026

  • 4 България - вселена или

    5 0 Отговор
    по - скоро е изселена?

    13:42 10.01.2026

  • 5 Гост

    2 0 Отговор
    Заголила е крак.

    Коментиран от #8

    13:43 10.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Доналд Тръмп беше собственик и организатор на конкурса за красота "Мис Вселена" (Miss Universe) и "Мис САЩ" от 1996 г. до 2015 г., като го превърна в глобален бранд, докато не го продаде на WME-IMG, след като NBC прекрати партньорството си с него. Той беше тясно свързан с конкурсите през годините, като организираше събития, включително и с български участнички, но след скандал с коментари за мексиканци се раздели с NBC и в крайна сметка продаде бизнеса си с конкурсите.

    13:47 10.01.2026

  • 8 Хасковски каунь

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Няма как без бажак.

    13:50 10.01.2026

  • 9 Разлика между

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Досиетата Епстийн":

    Мис и Мисис правиш ли? Това не е Мара Отварачката

    14:12 10.01.2026

  • 10 Мяза на

    3 0 Отговор
    Поредната чапла…

    14:25 10.01.2026

  • 11 фАНТОМасс

    0 0 Отговор
    Какъв е смисъла на това ?

    14:30 10.01.2026

  • 12 Поне

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "странно мис вселена пък само в БГ???":

    да беше мис "слънчева система" или мис "галактика". Чак "вселена" е доста претенциозно...

    14:31 10.01.2026

  • 13 Пипи

    1 0 Отговор
    Не виждам нищо, заслужаващо такава титла. Съвсем обикновена.

    14:40 10.01.2026