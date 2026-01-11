Новини
Дъщерята на Фатик, Александра Тюркмен, се снима в прегръдките на Майк Тайсън

Дъщерята на Фатик, Александра Тюркмен, се снима в прегръдките на Майк Тайсън

11 Януари, 2026

Красавицата не е написала нищо към кадъра

Дъщерята на Фатик, Александра Тюркмен, се снима в прегръдките на Майк Тайсън - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пикантен кадър с мега звезда публикува Александра Тюркмен, дъщеря на покойния бизнесмен Филип Найденов - Фатик, известен като "царя на контрабандата", който беше разстрелян показно.

Нашенката сподели горещата снимка в профила си в социалните мрежi, а на нея се вижда, че е в прегръдките на легендарния боксьор Майк Тайсън, пише hotarena.net.

Дъщерята на Фатик, Александра Тюркмен, се снима в прегръдките на Майк Тайсън
Снимка: Инстаграм

Красавицата не е написала нищо към кадъра, единствено е отговорила на потребители, че не е създаден от изкуствен интелект и фото е истинско. На въпрос дали "това не е монтаж", българката отговаря: "не, хората вече съвсем откачиха".

Александра е една от популярните инфлуенсърки в Инстаграм и Фейсбук, където споделя за живота си между София и Ню Йорк. Освен това е дизайнер на дрехи.



  • 1 Тая пипирудка

    8 2 Отговор
    защо се снима с Тайсън, като на него не му се изправя? По-добре с мен да се снима как правим либофф...

    11:54 11.01.2026

  • 2 Боли ме

    15 0 Отговор
    Дъщерята бизнес в САЩ с мръсни и кървави пари 🖕

    11:56 11.01.2026

  • 3 Тома неверни

    6 0 Отговор
    Тва е холограма

    11:58 11.01.2026

  • 4 Вижте

    7 3 Отговор
    Символът на еврото е тюркски полумесец - вижте €

    Коментиран от #9

    12:05 11.01.2026

  • 5 Голяма

    16 0 Отговор
    работа свършила тя , бе ?!

    12:07 11.01.2026

  • 6 Тайк Майсън

    16 0 Отговор
    Коректна, с терен

    12:08 11.01.2026

  • 7 Баща

    19 1 Отговор
    кюрд омазан , както и ДС ухо , на майка ѝ , неин дядо , и той ДС субект ! Мръсни пари , народни пари и тонове грехове ! Та много важно с кого се била снимала ?

    12:10 11.01.2026

  • 8 Иван

    8 0 Отговор
    Белото не прощава на никого пара има главата празна

    12:14 11.01.2026

  • 9 Герб кадър

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вижте":

    Мен повече символът на еврото ми прилича на сърп и чук.

    12:18 11.01.2026

  • 11 Миньоро

    15 0 Отговор
    Престанете да показвате как децата на доказани престъпници харчат незаконно придобити средства.

    Коментиран от #14

    12:30 11.01.2026

  • 13 Гражданин

    2 0 Отговор
    И! Що за новин е това!! Кой се интересува от снимките на някоя си!

    13:05 11.01.2026

  • 14 МВР пикчърс енд моушън

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Миньоро":

    На това му се вика..... изсветляване.

    13:05 11.01.2026

  • 15 Париш ми е топ

    0 0 Отговор
    "Мрежi" - Вие журналята сте "Топ"...

    13:06 11.01.2026