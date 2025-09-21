Новини
От скромен произход до световна слава - 10 знаменитости, започнали от нищото

21 Септември, 2025 16:32 1 419 15

Как някои от най-големите звезди преодоляват трудностите и достигат върха

От скромен произход до световна слава - 10 знаменитости, започнали от нищото - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Свикнали сме с представата, че светът на знаменитостите е блясък, разточителство и лукс. Мнозина от известните личности обаче не са познавали този привилегирован начин на живот преди да го заслужат сами с много труд, пише Lifestyle.bg.

Не са само една или две историите на звезди, които произхождат от бедни семейства и са имали трудно детство. Хора като Том Круз и Дженифър Лопес доказват, че няма значение откъде тръгва човек - всеки може да постигне и най-смелите си мечти, стига да вложи усилия и упоритост.

Ето 10 примера за известни личности с вдъхновяващи истории за скромното им начало:

1. Джесика Частейн
Преди да изгради успешната си кариера в кино индустрията, Джесика Частейн израства в семейство с финансови трудности. Тя е отгледана от самотна майка и има четирима братя и сестри. Навлизането ѝ в актьорството става възможно благодарение на подкрепата от други хора и работата ѝ в училище за сценични изкуства.

2. Селена Гомес
Селена Гомес също е отгледана от самотна майка, която става родител на 16 години. В ранните години семейството ѝ се справя трудно финансово, както тя е споделяла в интервю за списание Elle.

3. Опра Уинфри
Опра Уинфри несъмнено е една от най-вдъхновяващите личности. Цялото ѝ детство е белязано от бедност и трудности, тъй като е отгледана от самотна майка-тийнейджърка.

4. Том Круз
Въпреки днешния си успех в Холивуд, Том Круз е имал трудно детство. В интервю за Daily Mail през 2006 г. той споделя, че е бил малтретиран от баща си и семейството му е изпитвало финансови затруднения.

5. Майк Тайсън
Бившият професионален боксьор е израснал бедно в Браунсвил, Бруклин, Ню Йорк, и остава сирак на 16 години. Боксът обаче трансформира живота му и му дава шанс за ново начало.

6. Дженифър Лопес
В хитовото си парче "Jenny from the Block" Дженифър Лопес пее за това как въпреки славата и богатството иска да остане вярна на корените си от Бронкс. Тя никога не е криела, че е израснала в малък апартамент в Ню Йорк.

7. 50 Cent
Къртис Джеймс Джаксън III, известен като 50 Cent, израства бедно в Куинс, Ню Йорк. Майка му прибягва до търговия с наркотици, за да осигури прехраната на семейството, както е документирано в биографичния му филм.

8. Шаная Туейн
В интервю за Nightline певицата разказва за трудното си детство, прекарано в бедност и дори временно в приют за бездомни в Торонто.

9. Марк Уолбърг
Пред списание Esquire Марк Уолбърг признава, че се чувства задължен да осигури на собствените си деца живот, какъвто самият той не е имал. Родителите му работят неуморно, за да издържат семейството.

10. Леонардо ди Каприо
В интервю за Los Angeles Times Леонардо ди Каприо открито говори за предизвикателствата в живота си. Отгледан от самотна майка, той наблюдава как тя работи на няколко места, за да осигури прехраната им в Лос Анджелис.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 1 Отговор
    В БГ ги е срам да признават плебейският си произход подобно на учиндолския скопец ,който не е е—бал жена през жалкото си съществуване.

    16:36 21.09.2025

  • 2 Тома

    18 1 Отговор
    Има един с филиите с мас от зайчарника до милиардер и никой не може да го мине

    16:37 21.09.2025

  • 3 1234

    9 0 Отговор
    Силвестър Сталоун

    16:57 21.09.2025

  • 4 Харисън

    1 0 Отговор
    Форд

    17:41 21.09.2025

  • 5 Ален

    1 0 Отговор
    Делон

    17:41 21.09.2025

  • 6 Джон Рис

    1 0 Отговор
    Дейвис

    17:42 21.09.2025

  • 7 Долф

    1 0 Отговор
    Лундгрен

    17:43 21.09.2025

  • 8 Джейсън

    1 0 Отговор
    Стейтъм

    17:43 21.09.2025

  • 9 Арнолд

    1 0 Отговор
    Шварценегер

    17:44 21.09.2025

  • 10 Дани

    1 0 Отговор
    Трехо

    17:44 21.09.2025

  • 11 Стивън

    1 0 Отговор
    Сегал

    17:46 21.09.2025

  • 12 Тоширо

    1 0 Отговор
    Мифуне

    17:47 21.09.2025

  • 13 Чарли

    1 0 Отговор
    Чаплин

    17:48 21.09.2025

  • 14 фен

    2 0 Отговор
    Има една приказка от 1001 нощ за богаташ, който два пъти давал по 100 жълтици на бедняк да забогатее. Но не станало, защото и двата пъти го обрали. Накрая вместо пари му дал парче олово. Беднякът пък го дал на съседа си рибар, а той му обещал първата риба. В нея намерили скъпоценен камък с огромна стойност. И т.н. Шивачката Мари Мишон изработвала бельо за кралица Ана Австрийска. Била красива и умна и я оженили за стария, но безумно богат граф дьо Шеврьоз./Тримата мускетари/. От 0-та е, когато ти е празен джоба. Но ако има някой зад теб, това е птиче на рамото. През соца му викахме връзки.

    Коментиран от #15

    17:58 21.09.2025

  • 15 Потърпевш от Бг заблудата

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "фен":

    То нищо не се е променило!
    Я пробвай да си търсиш работа през сайтовете! - 1077лв. па ако ще и с 300 езика и 500 докторантури да си!
    Става дума за Бг-то - не за чужбина!
    Затова си заминавам пак - скучно ми беше и се пробвах да си намеря работа в Бг - 42 кандидатствания имам за 70 дена престой в Бг и гледане на обяви в 4 града - само 1 отказ имам на електронната поща, другите даже не пишат - за бомба сте тука! За Цар Бомба! Неслучайно си имате Цар Тиква и Цар Прасе! Ама ще хванете специалисти с опит на кукуво лято да останат в тая клоака! Нито крачка назад - там е Бг-то!

    18:12 21.09.2025