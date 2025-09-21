От скромен произход до световна слава - 10 знаменитости, започнали от нищото

Свикнали сме с представата, че светът на знаменитостите е блясък, разточителство и лукс. Мнозина от известните личности обаче не са познавали този привилегирован начин на живот преди да го заслужат сами с много труд, пише Lifestyle.bg.
Не са само една или две историите на звезди, които произхождат от бедни семейства и са имали трудно детство. Хора като Том Круз и Дженифър Лопес доказват, че няма значение откъде тръгва човек - всеки може да постигне и най-смелите си мечти, стига да вложи усилия и упоритост.
Ето 10 примера за известни личности с вдъхновяващи истории за скромното им начало:
1. Джесика Частейн
Преди да изгради успешната си кариера в кино индустрията, Джесика Частейн израства в семейство с финансови трудности. Тя е отгледана от самотна майка и има четирима братя и сестри. Навлизането ѝ в актьорството става възможно благодарение на подкрепата от други хора и работата ѝ в училище за сценични изкуства.
2. Селена Гомес
Селена Гомес също е отгледана от самотна майка, която става родител на 16 години. В ранните години семейството ѝ се справя трудно финансово, както тя е споделяла в интервю за списание Elle.
3. Опра Уинфри
Опра Уинфри несъмнено е една от най-вдъхновяващите личности. Цялото ѝ детство е белязано от бедност и трудности, тъй като е отгледана от самотна майка-тийнейджърка.
4. Том Круз
Въпреки днешния си успех в Холивуд, Том Круз е имал трудно детство. В интервю за Daily Mail през 2006 г. той споделя, че е бил малтретиран от баща си и семейството му е изпитвало финансови затруднения.
5. Майк Тайсън
Бившият професионален боксьор е израснал бедно в Браунсвил, Бруклин, Ню Йорк, и остава сирак на 16 години. Боксът обаче трансформира живота му и му дава шанс за ново начало.
6. Дженифър Лопес
В хитовото си парче "Jenny from the Block" Дженифър Лопес пее за това как въпреки славата и богатството иска да остане вярна на корените си от Бронкс. Тя никога не е криела, че е израснала в малък апартамент в Ню Йорк.
7. 50 Cent
Къртис Джеймс Джаксън III, известен като 50 Cent, израства бедно в Куинс, Ню Йорк. Майка му прибягва до търговия с наркотици, за да осигури прехраната на семейството, както е документирано в биографичния му филм.
8. Шаная Туейн
В интервю за Nightline певицата разказва за трудното си детство, прекарано в бедност и дори временно в приют за бездомни в Торонто.
9. Марк Уолбърг
Пред списание Esquire Марк Уолбърг признава, че се чувства задължен да осигури на собствените си деца живот, какъвто самият той не е имал. Родителите му работят неуморно, за да издържат семейството.
10. Леонардо ди Каприо
В интервю за Los Angeles Times Леонардо ди Каприо открито говори за предизвикателствата в живота си. Отгледан от самотна майка, той наблюдава как тя работи на няколко места, за да осигури прехраната им в Лос Анджелис.
15 Потърпевш от Бг заблудата
До коментар #14 от "фен":То нищо не се е променило!
Я пробвай да си търсиш работа през сайтовете! - 1077лв. па ако ще и с 300 езика и 500 докторантури да си!
Става дума за Бг-то - не за чужбина!
Затова си заминавам пак - скучно ми беше и се пробвах да си намеря работа в Бг - 42 кандидатствания имам за 70 дена престой в Бг и гледане на обяви в 4 града - само 1 отказ имам на електронната поща, другите даже не пишат - за бомба сте тука! За Цар Бомба! Неслучайно си имате Цар Тиква и Цар Прасе! Ама ще хванете специалисти с опит на кукуво лято да останат в тая клоака! Нито крачка назад - там е Бг-то!
18:12 21.09.2025