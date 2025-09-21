От скромен произход до световна слава - 10 знаменитости, започнали от нищото

Свикнали сме с представата, че светът на знаменитостите е блясък, разточителство и лукс. Мнозина от известните личности обаче не са познавали този привилегирован начин на живот преди да го заслужат сами с много труд, пише Lifestyle.bg.

Не са само една или две историите на звезди, които произхождат от бедни семейства и са имали трудно детство. Хора като Том Круз и Дженифър Лопес доказват, че няма значение откъде тръгва човек - всеки може да постигне и най-смелите си мечти, стига да вложи усилия и упоритост.

Ето 10 примера за известни личности с вдъхновяващи истории за скромното им начало:

1. Джесика Частейн

Преди да изгради успешната си кариера в кино индустрията, Джесика Частейн израства в семейство с финансови трудности. Тя е отгледана от самотна майка и има четирима братя и сестри. Навлизането ѝ в актьорството става възможно благодарение на подкрепата от други хора и работата ѝ в училище за сценични изкуства.

2. Селена Гомес

Селена Гомес също е отгледана от самотна майка, която става родител на 16 години. В ранните години семейството ѝ се справя трудно финансово, както тя е споделяла в интервю за списание Elle.

3. Опра Уинфри

Опра Уинфри несъмнено е една от най-вдъхновяващите личности. Цялото ѝ детство е белязано от бедност и трудности, тъй като е отгледана от самотна майка-тийнейджърка.

4. Том Круз

Въпреки днешния си успех в Холивуд, Том Круз е имал трудно детство. В интервю за Daily Mail през 2006 г. той споделя, че е бил малтретиран от баща си и семейството му е изпитвало финансови затруднения.

5. Майк Тайсън

Бившият професионален боксьор е израснал бедно в Браунсвил, Бруклин, Ню Йорк, и остава сирак на 16 години. Боксът обаче трансформира живота му и му дава шанс за ново начало.

6. Дженифър Лопес

В хитовото си парче "Jenny from the Block" Дженифър Лопес пее за това как въпреки славата и богатството иска да остане вярна на корените си от Бронкс. Тя никога не е криела, че е израснала в малък апартамент в Ню Йорк.

7. 50 Cent

Къртис Джеймс Джаксън III, известен като 50 Cent, израства бедно в Куинс, Ню Йорк. Майка му прибягва до търговия с наркотици, за да осигури прехраната на семейството, както е документирано в биографичния му филм.

8. Шаная Туейн

В интервю за Nightline певицата разказва за трудното си детство, прекарано в бедност и дори временно в приют за бездомни в Торонто.

9. Марк Уолбърг

Пред списание Esquire Марк Уолбърг признава, че се чувства задължен да осигури на собствените си деца живот, какъвто самият той не е имал. Родителите му работят неуморно, за да издържат семейството.

10. Леонардо ди Каприо

В интервю за Los Angeles Times Леонардо ди Каприо открито говори за предизвикателствата в живота си. Отгледан от самотна майка, той наблюдава как тя работи на няколко места, за да осигури прехраната им в Лос Анджелис.