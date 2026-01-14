Новини
Илон Мъск: Програмирани сме да умрем, но можем да променим това

14 Януари, 2026 16:09

Предприемачът обеща, че в обозримо бъдеще всеки ще има достъп до първокласно здравеопазване

Илон Мъск: Програмирани сме да умрем, но можем да променим това - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският предприемач Илон Мъск заяви, че хората са програмирани за смърт, но въпросът с дълголетието може да бъде решен, пише Fortune.

Мъск обсъди смъртта в интервю за подкаста Moonshots с Питър Диамандис. Ръководителят на Tesla и SpaceX заяви, че гледа на дълголетието като на цел и че предизвикателствата по пътя могат да бъдат преодолени. Според Мъск човешкото тяло е програмирано за смърт: „Ако промените това програмиране, ще живеете по-дълго.“

54-годишният бизнесмен обясни, че всички органи и части на тялото стареят синхронно. Той вярва, че има специфичен механизъм, който контролира този процес. „Никой няма стара лява ръка и млада дясна ръка. Защо е така? Какво ги държи в синхрон?“, зачуди се Мъск.

В заключение Илон Мъск обеща, че в обозримо бъдеще всеки ще има достъп до първокласно здравеопазване. Проблемът обаче ще възникне, че обществото ще стане по-инертно и нежелаещо да се променя: според Илон Мъск ръководителите на организации и политическите лидери няма да искат да се пенсионират, защото ще могат да живеят по-дълго.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Колкото

    3 0 Отговор
    дал Господ !

    16:10 14.01.2026

  • 2 Сила

    2 0 Отговор
    Шшшшт , не го казвай на Баце .... нека да се отървем веднъж завинаги от него !!! Скоро ....

    16:11 14.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Мъск каза че до десет години хората ще карат на социални помощи а ИИ и роботите ще вършат цялата работа.Затова каза че няма смисъл да внасяме осигуровки за пенсия.

    Коментиран от #7

    16:17 14.01.2026

  • 4 хмм

    2 0 Отговор
    След Второто пришествие идва вечният живот, но богатите не са поканени.

    16:18 14.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Можеш да забавиш , но не и да промениш/избегнеш срещата със Св. Петър❗

    16:19 14.01.2026

  • 6 Милиарди хора

    2 0 Отговор
    От временен затвор в безкраен... Мерси! Човекът е енергийно същество, затворено в материална обвивка за временно пребиваване в определена среда, а този иска да направи скафандрите вечни. Аман от "напредничави"!

    16:20 14.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ИЛюзОН през 2017-та каза, че до края на годината (2017-та) ще пусне в продажба камиона си на ток❗
    Вече сме 2026-та, а камионите му оше ги няма по пътищата ‼️

    16:22 14.01.2026

  • 8 Абе

    2 1 Отговор
    Мъжки Хор години нема - важното е да рипа!

    16:23 14.01.2026

  • 9 В края на живота си

    3 0 Отговор
    лудите богаташи като Мъск не искат да умират, а да властват над света вовеки! Дядо Господ ще ти обясни за естественият подбор и смъртта, когато му дойде времето. Ще ти обясни и защо думата у-мира има значение - у светлина.

    16:27 14.01.2026

  • 10 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Депутатите в бг вече запопнаха обсъждане за вдигане на пенсионната възраст у нас след това интервю

    16:29 14.01.2026

  • 11 Хаджи Папурко

    0 1 Отговор
    Имате определен ден, който не можете нито със миг да отдалечите, нито със миг да приближите. Който разбрал, разбрал.

    16:34 14.01.2026

  • 12 Йозеф МЕНДЕЛ - ДА ЧЕТЕ неграмотното мъск

    0 0 Отговор
    Основните закони на Мендел (Класическа Генетика):

    Първи закон (Закон за единообразната хетерозиготност): При кръстосване на чисти линии (хомозиготни), първото поколение (F1) са всички хетерозиготни и показват само доминантния признак.
    Втори закон (Закон за единообразуването / Разделянето): При кръстосване на хетерозиготни индивиди (от F1), във второто поколение (F2) се появява съотношение 3:1 (доминантен към рецесивен), като рецесивният признак се възстановява.
    Трети закон (Закон за независимото унаследяване): Алелите на различни гени се унаследяват независимо един от друг, ако са разположени на различни хромозоми.

    16:37 14.01.2026