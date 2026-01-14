Илон Мъск: Програмирани сме да умрем, но можем да променим това

Американският предприемач Илон Мъск заяви, че хората са програмирани за смърт, но въпросът с дълголетието може да бъде решен, пише Fortune.

Мъск обсъди смъртта в интервю за подкаста Moonshots с Питър Диамандис. Ръководителят на Tesla и SpaceX заяви, че гледа на дълголетието като на цел и че предизвикателствата по пътя могат да бъдат преодолени. Според Мъск човешкото тяло е програмирано за смърт: „Ако промените това програмиране, ще живеете по-дълго.“

54-годишният бизнесмен обясни, че всички органи и части на тялото стареят синхронно. Той вярва, че има специфичен механизъм, който контролира този процес. „Никой няма стара лява ръка и млада дясна ръка. Защо е така? Какво ги държи в синхрон?“, зачуди се Мъск.

В заключение Илон Мъск обеща, че в обозримо бъдеще всеки ще има достъп до първокласно здравеопазване. Проблемът обаче ще възникне, че обществото ще стане по-инертно и нежелаещо да се променя: според Илон Мъск ръководителите на организации и политическите лидери няма да искат да се пенсионират, защото ще могат да живеят по-дълго.