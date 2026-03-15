Осъден за изнасилване на пияни тийнейджърки британски актьор издъхна в затвора

Британският актьор Джон Алфорд (истинско име Шанън), осъден за изнасилване на две тийнейджърки, почина в затвора два месеца след произнасянето на присъдата му, съобщи британската затворническа служба пред The Guardian.
Говорител на затворническата служба заяви, че Джон Шанън е починал на 13 март 2026 г. в затвора HMP Bure в Норфолк. Причината за смъртта не беше разкрита.
Алфорд беше на 54 години. Той беше осъден през януари тази година, след като беше признат за виновен в сексуално посегателство над две непълнолетни момичета.
Съдът го призна за виновен по четири обвинения за сексуална дейност с 14-годишно момиче, както и по обвинения в сексуално посегателство и сексуално нападение над 15-годишно момиче. Инцидентите са се случили през 2022 г. в дома му в Хартфордшир.
По време на процеса разследващите съобщиха, че актьорът е извършил престъпленията на парти на приятел, когато момичетата били пияни.
Актьорът е известен с ролите си в телевизионния сериал „Лондон гори“ и предаването на BBC „Грейндж Хил“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С коч
Коментиран от #20
07:43 15.03.2026
2 Ами
07:47 15.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 !!!
Дъно!
08:00 15.03.2026
5 Тервел
Коментиран от #6, #14
08:01 15.03.2026
6 Ами
До коментар #5 от "Тервел":Ти нищо не си правил, а той е правил разни хубави неща. Дърпай си ръчната.
Коментиран от #7
08:06 15.03.2026
7 Цецко
До коментар #6 от "Ами":Можеш и ти да му дръпнеш ръчната , личи ти че ти се отдава.
Коментиран от #9
08:17 15.03.2026
8 Факти
08:20 15.03.2026
9 Ами
До коментар #7 от "Цецко":Аз съм жена и е съвсем естествено да дърпам ръчни. Не е извратено, както когато ти ръкоблудстваш.
Коментиран от #10
08:21 15.03.2026
10 Гедер
До коментар #9 от "Ами":Опаа имаме си шампионка по ръчни в сайта
08:23 15.03.2026
11 Там където
08:30 15.03.2026
12 Кефа !
Цена Няма !
08:36 15.03.2026
13 Ицо
Коментиран от #17, #18
08:37 15.03.2026
14 Такива
До коментар #5 от "Тервел":Тулк в Бг не ги самоубиваме
08:37 15.03.2026
15 факуса
08:43 15.03.2026
16 ПиПи
08:49 15.03.2026
17 Гост
До коментар #13 от "Ицо":Да бе, родителите им що не са в затвора или поне подсъдими за липса родителски контрол!? Ако тийнейджърките си бяха по леглата в къщи, а не пияни на купон с чичаци, нямаше как да им случат тези неща....
08:51 15.03.2026
18 Как
До коментар #13 от "Ицо":къде са били...... наглеждали са им съученичките.
08:53 15.03.2026
19 Хорейшо
08:56 15.03.2026
20 кой ще им забрани
До коментар #1 от "С коч":това там е национален спорт !
08:57 15.03.2026