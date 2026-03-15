Осъден за изнасилване на пияни тийнейджърки британски актьор издъхна в затвора

Британският актьор Джон Алфорд (истинско име Шанън), осъден за изнасилване на две тийнейджърки, почина в затвора два месеца след произнасянето на присъдата му, съобщи британската затворническа служба пред The ​​Guardian.

Говорител на затворническата служба заяви, че Джон Шанън е починал на 13 март 2026 г. в затвора HMP Bure в Норфолк. Причината за смъртта не беше разкрита.

Алфорд беше на 54 години. Той беше осъден през януари тази година, след като беше признат за виновен в сексуално посегателство над две непълнолетни момичета.

Съдът го призна за виновен по четири обвинения за сексуална дейност с 14-годишно момиче, както и по обвинения в сексуално посегателство и сексуално нападение над 15-годишно момиче. Инцидентите са се случили през 2022 г. в дома му в Хартфордшир.

По време на процеса разследващите съобщиха, че актьорът е извършил престъпленията на парти на приятел, когато момичетата били пияни.

Актьорът е известен с ролите си в телевизионния сериал „Лондон гори“ и предаването на BBC „Грейндж Хил“