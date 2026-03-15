Осъден за изнасилване на пияни тийнейджърки британски актьор издъхна в затвора

15 Март, 2026 07:35, обновена 15 Март, 2026 07:41 2 449 20

  • актьор-
  • присъда-
  • затвор-
  • смърт-
  • изнасилвач

Джон Алфорд почина само два месеца след произнасянето на присъдата му

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският актьор Джон Алфорд (истинско име Шанън), осъден за изнасилване на две тийнейджърки, почина в затвора два месеца след произнасянето на присъдата му, съобщи британската затворническа служба пред The ​​Guardian.

Говорител на затворническата служба заяви, че Джон Шанън е починал на 13 март 2026 г. в затвора HMP Bure в Норфолк. Причината за смъртта не беше разкрита.

Алфорд беше на 54 години. Той беше осъден през януари тази година, след като беше признат за виновен в сексуално посегателство над две непълнолетни момичета.

Съдът го призна за виновен по четири обвинения за сексуална дейност с 14-годишно момиче, както и по обвинения в сексуално посегателство и сексуално нападение над 15-годишно момиче. Инцидентите са се случили през 2022 г. в дома му в Хартфордшир.

По време на процеса разследващите съобщиха, че актьорът е извършил престъпленията на парти на приятел, когато момичетата били пияни.

Актьорът е известен с ролите си в телевизионния сериал „Лондон гори“ и предаването на BBC „Грейндж Хил“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 С коч

    15 4 Отговор
    Там не е ли забранено да се пие под определена възраст?

    Коментиран от #20

    07:43 15.03.2026

  • 2 Ами

    26 4 Отговор
    Ако беше обикновен чичак, който ги е треснал, сигурно щяха да се хвалят на съученичките. Ама са разбрали, че на този може да му вземат пари.

    07:47 15.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 !!!

    12 3 Отговор
    Европейска бохемия!
    Дъно!

    08:00 15.03.2026

  • 5 Тервел

    17 1 Отговор
    А барабаниста на Чалгарите каза в подкаст че е имал връзка с 14 годишна от балета ......кво правим сега ?

    Коментиран от #6, #14

    08:01 15.03.2026

  • 6 Ами

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Тервел":

    Ти нищо не си правил, а той е правил разни хубави неща. Дърпай си ръчната.

    Коментиран от #7

    08:06 15.03.2026

  • 7 Цецко

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Можеш и ти да му дръпнеш ръчната , личи ти че ти се отдава.

    Коментиран от #9

    08:17 15.03.2026

  • 8 Факти

    12 0 Отговор
    Ами така е ! Там , където законите важат за всички е така ! На територията бг , щеше да има “Споразумение с прокуратурата “ !

    08:20 15.03.2026

  • 9 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Цецко":

    Аз съм жена и е съвсем естествено да дърпам ръчни. Не е извратено, както когато ти ръкоблудстваш.

    Коментиран от #10

    08:21 15.03.2026

  • 10 Гедер

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Опаа имаме си шампионка по ръчни в сайта

    08:23 15.03.2026

  • 11 Там където

    0 1 Отговор
    е бил за последно са му набили шортите, и той е пукнал от кеф.

    08:30 15.03.2026

  • 12 Кефа !

    2 0 Отговор
    Кефа !

    Цена Няма !

    08:36 15.03.2026

  • 13 Ицо

    9 0 Отговор
    А замислили се някой, какво правят 14-15 годишни момичета на парти с чичаци?! Разбрахме , че са си пийнали, но къде са били родителите им?

    Коментиран от #17, #18

    08:37 15.03.2026

  • 14 Такива

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тервел":

    Тулк в Бг не ги самоубиваме

    08:37 15.03.2026

  • 15 факуса

    2 0 Отговор
    и тръмпака го прави ама не го съдят

    08:43 15.03.2026

  • 16 ПиПи

    1 1 Отговор
    Колко пък да са били пияни тези моми?!

    08:49 15.03.2026

  • 17 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ицо":

    Да бе, родителите им що не са в затвора или поне подсъдими за липса родителски контрол!? Ако тийнейджърките си бяха по леглата в къщи, а не пияни на купон с чичаци, нямаше как да им случат тези неща....

    08:51 15.03.2026

  • 18 Как

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ицо":

    къде са били...... наглеждали са им съученичките.

    08:53 15.03.2026

  • 19 Хорейшо

    0 0 Отговор
    Опитвал се е..... да ги отрезви.

    08:56 15.03.2026

  • 20 кой ще им забрани

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "С коч":

    това там е национален спорт !

    08:57 15.03.2026