Хари Стайлс най-сетне проговори за "трудната" смърт на Лиъм Пейн (ВИДЕО)

Певецът Хари Стайлс призна, че все още трудно преживява смъртта на своя бивш колега от групата "One Direction" - Лиъм Пейн, като определи загубата като изключително болезнена и трудна за осмисляне.

В откровено интервю за Apple Music 32-годишният изпълнител сподели, че дори разговорът за трагедията продължава да му създава вътрешно напрежение. По думите му най-трудният момент е бил да приеме факта, че личната му скръб се е превърнала и в обществено преживяване, тъй като милиони фенове по света също са скърбели за смъртта на Пейн.

„Честно казано, дори самата идея да говоря за това е трудна за мен“, казва Хари Стайлс. „Имаше период след смъртта му, в който ми беше много трудно да осъзная колко странно е, че толкова много хора по някакъв начин споделят твоята лична болка.“

Певецът признава, че е изпитвал силни емоции след трагедията, но същевременно е усещал обществено очакване да изрази чувствата си публично. Според него загубата на близък приятел е едно от най-тежките преживявания, особено когато става дума за човек, с когото е споделял толкова много общи моменти и житейски път.

„Много е трудно да загубиш приятел. Но е още по-трудно, когато този приятел е човек, който в толкова много отношения е като теб“, казва британската поп звезда. Той описва Лиъм Пейн като човек с изключително добро сърце и силно желание да се развива и да постигне успех.

По думите му трагедията го е накарала да преосмисли и собствените си житейски приоритети. „Кара те да се запиташ как искаш да живееш живота си и какво наистина има значение“, отбелязва той, добавяйки, че най-добрият начин да бъде почетена паметта на починал приятел е човек да живее живота си пълноценно.

Лиъм Пейн почина през октомври 2024 г. на 31-годишна възраст, след като падна от балкона на хотелската си стая на третия етаж в хотел Casa Sur Palermo в Буенос Айрес, Аржентина. Според медицинските данни певецът е получил множество тежки травми, включително фрактура на черепа, довели до сериозно вътрешно и външно кръвотечение.

По информация на разследващите органи по време на инцидента Лиъм е имал концентрация на алкохол в кръвта около четири пъти над законовия лимит, а в организма му са били открити и няколко вида наркотични вещества, сред които кокаин, крек и бензодиазепини.

През ноември 2024 г. членовете на One Direction – Хари Стайлс, Зейн Малик, Найл Хоран и Луис Томлинсън – се събраха край Лондон, за да присъстват на погребението на своя колега и приятел.

Разследването около обстоятелствата на смъртта продължи месеци наред. През февруари следващата година съдът прекрати обвиненията за непредумишлено убийство срещу трима от петимата души, първоначално разследвани във връзка с трагедията. Сред тях бяха приятелят на певеца Рохелио „Роджър“ Норес и двама служители на хотел CasaSur Palermo.

Делото срещу двама мъже, обвинени, че са продали кокаин на Пейн – Езекиел Перейра и Браян Паис – продължава и те все още очакват съдебен процес.