Обсебена от сладкишите американка си забрани захарта и свали 45 килограма

Американката Кристи Маккамън преодоля зависимостта си от захар и свали 45 килограма. Тя сподели тайните си за отслабване с Need To Know.

Маккамън обясни, че основният ѝ проблем бил любовта ѝ към сладкото. Тя консумирала по 5000 килокалории на ден и намирала утеха във вкусната храна. Маккамън обаче постепенно започнала да осъзнава, че начинът ѝ на живот е твърде опасен за здравето ѝ.

Тя опитала различни диети и дори ходила на фитнес, но не виждала резултати. Всичко се променило през 2017 г., когато тя напълно се отказала от захарта и подсладителите. Вместо сладкиши, Маккамън започнала да яде плодове, сладки картофи и извара. Това ѝ помогнало да свали 45 килограма.

Тя живее по този начин вече седем години и предпочита плодова торта пред кремообразна за рождения си ден.

„Хората често си мислят, че този начин на живот е ограничаващ, но искам да ви кажа, че наднорменото тегло и обсесията от храна са много по-ограничаващи“, обясни тя.