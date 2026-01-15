Новини
Обсебена от сладкишите американка си забрани захарта и свали 45 килограма

15 Януари, 2026 15:08, обновена 15 Януари, 2026 15:18 695 3

Кристи Маккамън намирала утеха във вкусната храна по 5 хиляди килокалории дневно

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американката Кристи Маккамън преодоля зависимостта си от захар и свали 45 килограма. Тя сподели тайните си за отслабване с Need To Know.

Маккамън обясни, че основният ѝ проблем бил любовта ѝ към сладкото. Тя консумирала по 5000 килокалории на ден и намирала утеха във вкусната храна. Маккамън обаче постепенно започнала да осъзнава, че начинът ѝ на живот е твърде опасен за здравето ѝ.

Тя опитала различни диети и дори ходила на фитнес, но не виждала резултати. Всичко се променило през 2017 г., когато тя напълно се отказала от захарта и подсладителите. Вместо сладкиши, Маккамън започнала да яде плодове, сладки картофи и извара. Това ѝ помогнало да свали 45 килограма.

Тя живее по този начин вече седем години и предпочита плодова торта пред кремообразна за рождения си ден.

„Хората често си мислят, че този начин на живот е ограничаващ, но искам да ви кажа, че наднорменото тегло и обсесията от храна са много по-ограничаващи“, обясни тя.


  • 1 Да вземе да

    4 3 Отговор
    свали още 110 килограма и да изчезне завинаги...

    15:26 15.01.2026

  • 2 Тази статия е

    4 2 Отговор
    напълно безсмислена.

    15:28 15.01.2026

  • 3 дон Вито

    0 0 Отговор
    Еееее разгеле, можело значи!
    Аман от глезотии.
    В затвора найш как бързо ги лекуват такива..

    16:12 15.01.2026