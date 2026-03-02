Новини
Кели Озбърн отвърна на жестоките критики за вида ѝ, след като я сравниха със скелет (ВИДЕО+СНИМКИ)

Кели Озбърн отвърна на жестоките критики за вида ѝ, след като я сравниха със скелет (ВИДЕО+СНИМКИ)

2 Март, 2026 14:31 1 204 5

  • кели озбърн-
  • отслабване-
  • слаба-
  • оземпик-
  • анорексия-
  • критики

Стотици коментари в социалните мрежи бяха наситени с притеснителни коментари за външния вид на Кели Озбърн, която изглежда по-слаба от всякога

Кели Озбърн отвърна на жестоките критики за вида ѝ, след като я сравниха със скелет (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кели Озбърн реагира остро на критиките в социалните мрежи, след като стана обект на критики и дори притеснение заради външния си вид в период, който самата тя определя като „най-трудния“ в живота си след смъртта на баща ѝ, рок легендата Ози Озбърн.

В публикация в Instagram 41-годишната телевизионна водеща и дизайнерка заяви, че е изправена пред „особен вид жестокост“, докато преживява лична трагедия. „Да нараняваш човек, който очевидно преминава през тежък период, показва липса на състрадание и характер“, написа тя. Кели допълни, че няма да позволи да бъде „обезчовечавана“ и принудена да се оправдава за болката си.

Кели Озбърн отвърна на жестоките критики за вида ѝ, след като я сравниха със скелет (ВИДЕО+СНИМКИ)

Изявлението ѝ дойде часове след появата ѝ на церемонията по връчването на наградите BRIT Awards 2026, където тя присъства заедно с майка си Шарън Озбърн. На червения килим Кели бе облечена в прилепнала черна рокля до земята, а значително по-слабата ѝ фигура и изпитото ѝ лице предизвикаха незабавни коментари онлайн.

Кели Озбърн отвърна на жестоките критики за вида ѝ, след като я сравниха със скелет (ВИДЕО+СНИМКИ)

Това не е първият случай, в който Кели Озбърн отговаря на критики за теглото си. Още през февруари тя осъди негативни коментари, в които потребители я питат дали е болна или използва медикаменти за отслабване. В края на миналата година Кели обясни, че значителната загуба на тегло е свързана с периода на траур след смъртта на баща ѝ. Ози Озбърн почина през юли 2025 г. на 76-годишна възраст вследствие на сърдечен удар, след дългогодишни здравословни проблеми, включително усложнения от болестта на Паркинсон.

„Баща ми току-що почина. Правя най-доброто, на което съм способна“, заяви тогава тя, подчертавайки, че споделя в социалните мрежи предимно положителни моменти от живота си, а не личните си страдания.

Шарън Озбърн също публично защити дъщеря си, като заяви, че скръбта се отразява по различен начин на всеки човек и че прибързаните заключения на база външен вид често са погрешни. По думите ѝ Кели преминава през период, в който „не може да се храни нормално“ заради загубата.

Публикация, споделена от Ozzy Osbourne Fanpage (@ozzyosbournediary)

Кели Озбърн, която стана популярна още като тийнейджър в риалити формата „The Osbournes“, през последните години работи активно в модната и телевизионната индустрия и открито говори за личните си битки, включително за зависимостите и психичното здраве. Преди няколко месеца тя сподели, че теглото ѝ е било по-критикувано от публичността отколкото дори пристрастяването ѝ към наркотиците.


  • 1 Геро Оземпика

    3 0 Отговор
    Всичко живо си шъка Оземпика.

    14:32 02.03.2026

  • 2 гфдцжгфф

    1 1 Отговор
    Занимават се с демонология , на такива и запреличват

    14:38 02.03.2026

  • 3 Сила

    2 0 Отговор
    Еййййй , каква беше пухкавелка навремето !!! Сега верно на нищо не прилича ...дано не е болна , много зле изглежда !!!

    14:40 02.03.2026

  • 4 Петроханска лама

    1 0 Отговор
    Готова е за Трансформърс: Завръщане в бъдещето.
    Не ни харесва, няма да я поканим в хижата чайче от канабис и супичка от халюциногенни гъби.

    14:41 02.03.2026

  • 5 Фидосова

    1 0 Отговор
    Мен ме кефи

    15:33 02.03.2026