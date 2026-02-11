Звездите, които отслабнаха с Оземпик

Инжекционните медикаменти за контрол на теглото, сред които най-обсъждан е Ozempic (семаглутид), се превърнаха в една от най-коментираните тенденции в Холивуд. Макар първоначално създаден за лечение на диабет тип 2, препаратът – както и сходни GLP-1 медикаменти като Mounjaro и Wegovy – все по-често се свързват с бърза редукция на килограми. Част от звездите отричат употребата им, други открито говорят за опита си – както за резултатите, така и за страничните ефекти.

Кои звезди отслабнаха с инжекции за отслабване?

Сред публично призналите употреба е Аманда Байнс, която в края на 2025 г. съобщи, че е свалила 28 паунда с помощта на Ozempic. Тя сподели, че преди това е качила над 20 паунда в период на депресия. Ванеса Уилямс заяви пред британското издание Hello!, че използва Mounjaro в борбата с наддаването на тегло по време на менопауза, определяйки медикамента като „променящ правилата на играта“.

It’s cruel that Amanda Bynes had to protect herself by changing everything her abuser once loved. 💔 pic.twitter.com/43VNuo29W3 — y2k (@y2kpopart) February 6, 2026

Телевизионният водещ Анди Коен разкри, че е отслабнал значително чрез „микродозиране“ на GLP-1 препарат по лекарска препоръка, свързана не само с теглото, но и с високо кръвно налягане и артериални плаки. Серина Уилямс също призна, че е използвала медикамент от групата, след като години наред не е успявала да свали килограми след раждането на дъщеря си.

Певицата Меган Трейнър посочи Mounjaro като част от процеса си към „най-здравата си версия“, наред с диетолог, треньор и сериозни промени в начина на живот. Рапърът Фат Джо говори за Ozempic като инструмент в свалянето на близо 90 килограма, подчертавайки и ролята на контрола върху въглехидратите и порциите.

Наред с позитивните отзиви, не липсват и предупреждения. Кати Бейтс уточни, че макар да е използвала Ozempic, по-голямата част от 40-килограмовата ѝ трансформация се дължи на дългосрочна промяна в храненето след диагнозата диабет тип 2. Ейми Шумър сподели, че е спряла медикамента заради силно неразположение, а Мейси Грей описа проблеми със стомаха и запек по време на приема.

Amy Schumer’s recent transformation wasn’t vanity-driven but a byproduct of using Mounjaro to treat chronic pain from endometriosis and Cushing syndrome, allowing her to finally live pain-free pic.twitter.com/zlfN7r7sl1 — BoxLife Magazine (@BoxLifeMagazine) February 6, 2026

Други известни личности като Опра Уинфри, Бой Джордж, Шерил Ъндърууд и представители на риалити франчайза „Истинските съпруги“ също потвърдиха употреба на медикаменти за редукция на тегло, подчертавайки, че ги разглеждат като медицински инструмент, а не като козметична прищявка.

Тенденцията отразява по-широк обществен дебат – между медицинската необходимост, естетическия натиск и етичните въпроси около достъпа до лекарства, предназначени първоначално за пациенти с диабет. В Холивуд обаче едно е ясно: GLP-1 препаратите се превърнаха в сериозна част от начина на живот, въпреки че дълго време звездите отказваха да признаят, че са използвали подобни медикаменти.