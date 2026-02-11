Новини
Любопитно »
Звездите, които отслабнаха с Оземпик

Звездите, които отслабнаха с Оземпик

11 Февруари, 2026 16:31 1 923 7

  • звезди-
  • знаменитости-
  • оземпик-
  • инжекции за отслабване-
  • отслабване

Десетки знаменитости изведнъж показаха значително по-слаби фигури, като не разкриваха на какво се дължат

Звездите, които отслабнаха с Оземпик - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Инжекционните медикаменти за контрол на теглото, сред които най-обсъждан е Ozempic (семаглутид), се превърнаха в една от най-коментираните тенденции в Холивуд. Макар първоначално създаден за лечение на диабет тип 2, препаратът – както и сходни GLP-1 медикаменти като Mounjaro и Wegovy – все по-често се свързват с бърза редукция на килограми. Част от звездите отричат употребата им, други открито говорят за опита си – както за резултатите, така и за страничните ефекти.

Кои звезди отслабнаха с инжекции за отслабване?

Сред публично призналите употреба е Аманда Байнс, която в края на 2025 г. съобщи, че е свалила 28 паунда с помощта на Ozempic. Тя сподели, че преди това е качила над 20 паунда в период на депресия. Ванеса Уилямс заяви пред британското издание Hello!, че използва Mounjaro в борбата с наддаването на тегло по време на менопауза, определяйки медикамента като „променящ правилата на играта“.

Телевизионният водещ Анди Коен разкри, че е отслабнал значително чрез „микродозиране“ на GLP-1 препарат по лекарска препоръка, свързана не само с теглото, но и с високо кръвно налягане и артериални плаки. Серина Уилямс също призна, че е използвала медикамент от групата, след като години наред не е успявала да свали килограми след раждането на дъщеря си.

Певицата Меган Трейнър посочи Mounjaro като част от процеса си към „най-здравата си версия“, наред с диетолог, треньор и сериозни промени в начина на живот. Рапърът Фат Джо говори за Ozempic като инструмент в свалянето на близо 90 килограма, подчертавайки и ролята на контрола върху въглехидратите и порциите.

Звездите, които отслабнаха с Оземпик

Наред с позитивните отзиви, не липсват и предупреждения. Кати Бейтс уточни, че макар да е използвала Ozempic, по-голямата част от 40-килограмовата ѝ трансформация се дължи на дългосрочна промяна в храненето след диагнозата диабет тип 2. Ейми Шумър сподели, че е спряла медикамента заради силно неразположение, а Мейси Грей описа проблеми със стомаха и запек по време на приема.

Други известни личности като Опра Уинфри, Бой Джордж, Шерил Ъндърууд и представители на риалити франчайза „Истинските съпруги“ също потвърдиха употреба на медикаменти за редукция на тегло, подчертавайки, че ги разглеждат като медицински инструмент, а не като козметична прищявка.

Звездите, които отслабнаха с Оземпик

Тенденцията отразява по-широк обществен дебат – между медицинската необходимост, естетическия натиск и етичните въпроси около достъпа до лекарства, предназначени първоначално за пациенти с диабет. В Холивуд обаче едно е ясно: GLP-1 препаратите се превърнаха в сериозна част от начина на живот, въпреки че дълго време звездите отказваха да признаят, че са използвали подобни медикаменти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    14 2 Отговор
    Цял живот само плюскат, незнаят какво е ограничение и незнаят какво е калориен дефицит

    16:39 11.02.2026

  • 2 Звездните кифли, които отслабнаха с

    6 1 Отговор
    редовна протеинова диета с игриви господа

    16:43 11.02.2026

  • 3 Събиноооо

    1 0 Отговор
    ами, ти? Какво, като не си звезда?

    16:48 11.02.2026

  • 4 Софиянец

    9 2 Отговор
    И това е елита на краварника 😂

    Коментиран от #7

    17:13 11.02.2026

  • 5 Тити

    6 0 Отговор
    Плюскане без никакви движение.

    17:15 11.02.2026

  • 6 Студопор

    6 2 Отговор
    Абе дръжте си тъпите химии! Само отчаяните американци могат да вярват на тия простотии и на лъжата, че са безопасни.

    17:34 11.02.2026

  • 7 руслямец

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    как е илита на го внарника

    18:25 11.02.2026