Актьор подарил на Марго Роби книга за отслабване в началото на кариерата ѝ (ВИДЕО)

Актрисата и продуцент Марго Роби разказа за ранен епизод от кариерата си, свързан с непоискан и спорен „съвет“, който е получила от свой колега.
В интервю за изданието Complex, заснето под формата на видеоразговор с музикантката Charli xcx, Марго Роби отговаря на въпрос за най-неподходящия подарък, който е получавала. По думите ѝ, в началото на професионалния ѝ път неин колега актьор ѝ подарил книгата "Французойките не пълнеят" на Мирей Гийяно, публикувана през 2007 г.
„Това беше книга, която на практика ти казва да ядеш по-малко“, посочва 35-годишната актриса и допълва, че възприела жеста като директен намек, че трябва да отслабне. Актрисата уточнява, че подаръкът е бил направен „много отдавна“, а днес дори не знае къде се намира въпросният актьор.
По време на разговора Charli xcx реагира с ироничен коментар, а Марго Роби допълва, че ситуацията е била показателна за отношението към външния вид на жените в киноиндустрията, особено в началото на кариерата им.
Интервюто е част от промоцията на новия филм "Брулени хълмове", в който австралийската звезда изпълнява главната роля на Катрин. Лентата е адаптация на класическия роман на Емили Бронте, реализирана от сценаристката и режисьор Емералд Фенъл. Оригиналната музика към филма е дело именно на Charli xcx.
В същия разговор двете споделят и лични разкази, като британската певица разказва за странен подарък от фен — малък съд с праха на майка му, оформен като медальон. Дамите обсъдиха и свои фаворити сред класическите холивудски звезди, като певицата посочва Джак Никълсън, а Роби избира покойния Монтгомъри Клифт.
„Брулени хълмове“, с участието още на Джейкъб Елърди, Хонг Чау, Шазад Латиф, Алисън Оливър, Мартин Клунс и Юън Мичъл, излиза по кината на 13 февруари.
