Актьор подарил на Марго Роби книга за отслабване в началото на кариерата ѝ (ВИДЕО)

Актьор подарил на Марго Роби книга за отслабване в началото на кариерата ѝ (ВИДЕО)

10 Февруари, 2026 17:01 1 070 12

Актрисата получила книга със заглавие "Французойките не пълнеят"

Актьор подарил на Марго Роби книга за отслабване в началото на кариерата ѝ (ВИДЕО) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата и продуцент Марго Роби разказа за ранен епизод от кариерата си, свързан с непоискан и спорен „съвет“, който е получила от свой колега.

В интервю за изданието Complex, заснето под формата на видеоразговор с музикантката Charli xcx, Марго Роби отговаря на въпрос за най-неподходящия подарък, който е получавала. По думите ѝ, в началото на професионалния ѝ път неин колега актьор ѝ подарил книгата "Французойките не пълнеят" на Мирей Гийяно, публикувана през 2007 г.

„Това беше книга, която на практика ти казва да ядеш по-малко“, посочва 35-годишната актриса и допълва, че възприела жеста като директен намек, че трябва да отслабне. Актрисата уточнява, че подаръкът е бил направен „много отдавна“, а днес дори не знае къде се намира въпросният актьор.

По време на разговора Charli xcx реагира с ироничен коментар, а Марго Роби допълва, че ситуацията е била показателна за отношението към външния вид на жените в киноиндустрията, особено в началото на кариерата им.

Интервюто е част от промоцията на новия филм "Брулени хълмове", в който австралийската звезда изпълнява главната роля на Катрин. Лентата е адаптация на класическия роман на Емили Бронте, реализирана от сценаристката и режисьор Емералд Фенъл. Оригиналната музика към филма е дело именно на Charli xcx.

Актьор подарил на Марго Роби книга за отслабване в началото на кариерата ѝ (ВИДЕО)

В същия разговор двете споделят и лични разкази, като британската певица разказва за странен подарък от фен — малък съд с праха на майка му, оформен като медальон. Дамите обсъдиха и свои фаворити сред класическите холивудски звезди, като певицата посочва Джак Никълсън, а Роби избира покойния Монтгомъри Клифт.

„Брулени хълмове“, с участието още на Джейкъб Елърди, Хонг Чау, Шазад Латиф, Алисън Оливър, Мартин Клунс и Юън Мичъл, излиза по кината на 13 февруари.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а на теб събче какъв уред ти подариха

    7 1 Отговор
    за отслабване в началото на кариерата ти

    Коментиран от #3

    17:10 10.02.2026

  • 2 Виж дали

    3 0 Отговор
    няма работа и за теб в някоя баничарница.

    Коментиран от #5, #6

    17:11 10.02.2026

  • 3 Задължително

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "а на теб събче какъв уред ти подариха":

    на вибрационен принцип. Обаче файда няма, това няма оправия, много е зле.

    17:13 10.02.2026

  • 4 Събиноооо

    6 0 Отговор
    Марш на стадиона ти казах. 200 кила си станала от пъ рдене в офиса и писане на тъпотии

    17:16 10.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Киро Жарта

    3 0 Отговор
    Има още много хляб в тая шун дурма.

    17:35 10.02.2026

  • 8 Всички знаем,

    4 0 Отговор
    че Събка не е французойка.

    17:50 10.02.2026

  • 9 Ицо

    5 0 Отговор
    На тая така мога да и обруля хълмовете....

    18:15 10.02.2026

  • 10 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Дори трейлърът на филма е досаден за гледане,но класиката от 1992 е шедьовър.

    18:33 10.02.2026

  • 11 Хачо

    1 0 Отговор
    Кафявата дюзичка

    19:47 10.02.2026

  • 12 Личи си

    1 0 Отговор
    И книгата: "Как да се преструваш на жена". Пичът обаче, не се справя много добре.

    20:11 10.02.2026